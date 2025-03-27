【新北林口必吃美食推薦】水蛙師私廚料理｜精緻海鮮料理、平價熱炒、高級桌菜，多種選擇一次滿足!!! (鄰近機場捷運林口站、最佳聚餐與壽宴餐廳)

新北隱藏版美食，水蛙師私廚料理的創意料理!!!

說到新北平價美食、聚餐推薦，位在捷運林口站附近的「水蛙師私廚料理」絕對是不能錯過的選擇~

主廚張和錦師傅曾任國宴主廚，專注高品質的創意料理，像是龍蝦、鮑魚、鯧魚芋頭米粉鍋 、清蒸石斑、佛跳牆等，不僅是許多老饕們的心頭好，更是許多在地人的美食口袋名單。

另外，餐廳還提供各式精緻海鮮與熱炒料理，滿足不同饕客的味蕾。

超澎湃桌菜體驗，「水蛙師私廚料理」聚餐新選擇!!!

「水蛙師私廚料理」不僅餐點豐富多樣，內部裝潢典雅，還設有包廂，特別適合家庭聚餐、婚宴等各類聚會場合。

這間林口高評價餐廳絕對值得一試，現在就跟著安妮王，一起來品嚐水蛙師的招牌料理吧~

水蛙師私廚料理│交通

Google地圖請點我 > 捷運林口站到「水蛙師私廚料理」

「水蛙師私廚料理」位於新北市林口區，開車前往的話，附近有停車場，開車族不用擔心找不到位子；如果搭大眾運輸，從捷運機場線A9林口站搭公車約10分鐘就能抵達，交通相當方便~

安妮王還蠻喜歡餐廳附近的環境，還蠻寧靜的，適合家人、朋友聚餐，享受慢活時光；不管是從台北市區來，還是桃園機場轉乘，都算是蠻順路的，來這裡品嚐美食完全值得><

水蛙師私廚料理│用餐環境

簡約大方，最適合宴請聚餐!!!

「水蛙師私廚料理」的用餐環境充滿溫馨感，裝潢簡約大方，桌椅擺設寬敞，不會讓人感覺擁擠，讓客人能夠悠閒地享受美食，給人一種低調又有質感的氛圍。

今天一定能吃得很滿足!!!

店內的大大的窗戶讓自然光灑進來，搭配柔和的燈光，整體氛圍既放鬆又舒適，特別適合家庭聚餐、朋友聚會，甚至是想要來場靜靜的美食饗宴的饕客ㄛ~

水蛙師私廚料理│菜單

充滿創意、種類超級多的平價美食與料理!!!

「水蛙師私廚料理」的菜單種類超豐富，主打各式海鮮料理，新鮮漁獲現流直送，搭配主廚獨家醬料，且融合台式與日式的精緻風味，使食材的鮮美更上一層樓，讓人每道都想點來試試><

由於安妮王這次是參加長輩的壽宴，這一大桌的桌菜料理是特別向「水蛙師私廚料理」訂製，雖然不知道準確的料理名稱，但透過美美的相片紀錄，看著看著就飽了XD

水蛙師私廚料理│前菜

豬蹄x小卷x雞肉x烏魚子

宴席的4道前菜，QQ的豬蹄，酸酸甜甜；烏魚子與辣椒、花生、堅果等快炒，意外好吃~

晶瑩剔透的川燙小卷，口感Q彈帶勁，搭配爽脆的小黃瓜絲與洋蔥，增添層次感，最吸睛的是那鮮紅的特調醬料，酸甜帶點微辣，開胃效果超加分><

軟嫩的雞肉切片鋪在盤中，搭配清脆的小黃瓜絲與洋蔥，增添清爽口感；醬汁濃郁微辣，帶點酸甜，雞肉片上頭撒滿花生碎與白芝麻，增添層次感，為接下來的美味饗宴拉開完美序幕~

水蛙師私廚料理│龍蝦佐麻糬、水蜜桃與烏魚子

龍蝦佐麻糬、水蜜桃與烏魚子，創意滿分!!!

在鮮甜龍蝦肉下，有著Q彈的麻糬，包裹著微鹹的烏魚子與果香四溢的水蜜桃，每一口都充滿驚喜，讓人忍不住想再來一口，簡直是味蕾上的極致享受。

水蛙師私廚料理│鮑魚佐藍莓醬鮮奶油

鮑魚佐藍莓醬鮮奶油，驚艷四座!!!

鮑魚彈牙鮮美，搭配藍莓醬的微酸與鮮奶油的滑順，如藝術品般精巧，創造獨特的豐富口感~

水蛙師私廚料理│佛跳牆

宴席料理必備，佛跳牆!!!

這道經典功夫菜，裝盛在大氣的陶甕裡，濃郁的香氣瞬間撲鼻而來。裡頭滿滿的珍貴食材，像是干貝、花膠、香菇、排骨、芋頭等，這些食材吸滿了高湯的精華，軟嫩入味，湯頭熬煮得濃郁醇厚，暖心又暖胃，讓安妮王默默喝了好幾碗XD

水蛙師私廚料理│清蒸石斑

活跳跳的海鮮，清蒸石斑!!!

石斑魚的魚皮閃著誘人的光澤，搭配蔥絲、薑絲點綴，淋上醬汁後更是香氣四溢；最棒的是，蒸魚保留了魚肉的彈性與鮮嫩，簡單卻美味，帶有天然的鮮甜滋味，可說是海味滿滿的經典之作~

水蛙師私廚料理│鮑魚佐豆腐

鮑魚佐豆腐，結合海味與細緻的味覺饗宴!!!

鮮嫩Q彈的小鮑魚鋪在金黃酥嫩的芙蓉豆腐塊上，鮑魚的光澤搭配紅辣椒與翠綠蔥花點綴，濃郁鮮美的醬汁滲透到豆腐內，讓豆腐入口即化又充滿層次感，搭配微辣的調味，更加提味，絕對是饕客的最愛~

水蛙師私廚料理│大蝦佐手工麵條

安妮王的最愛，大蝦佐手工麵條><

金黃微酥的大蝦擺放在Q彈的麵條上，蝦殼略帶油亮，透露出醬汁的濃郁香氣，蝦肉紮實鮮甜，帶點微微焦香。

麵條則是口感特別，像是手工搓揉而成，嚼勁十足，吸附了滿滿的醬汁，每一口都充滿海味與鮮美的層次感，超好吃的~

水蛙師私廚料理│鯧魚芋頭米粉鍋

招牌必點，鯧魚芋頭米粉鍋!!!

「水蛙師私廚料理」中，要先來電預約的「鯧魚芋頭米粉鍋」，將金黃酥炸過的鯧魚，浸泡在乳白色的高湯中，散發出濃厚的鮮味；軟綿綿的芋頭融入湯底，增添一絲自然的甜香，讓湯頭更加醇厚。

米粉吸收了滿滿的湯汁，滑順又帶點嚼勁，搭配些許青蔥與炸蒜，是聚餐時的靈魂料理，讓安妮王一喝就上癮~

水蛙師私廚料理│豬腳麵線

長長久久，豬腳麵線!!!

「水蛙師私廚料理」的活動優惠很多，其中有一項是當月壽星用餐，豬腳麵線有優惠折扣，安妮王沾了壽星的光，真開心~

滷得入味的豬腳呈現誘人的焦糖色澤，一口咬下，豬腳的外皮Q彈，咬下去滿滿的膠質，肉質則是軟嫩又多汁，輕輕一扯就能骨肉分離，搭配香氣十足的麵線，吸附了滷汁的精華，鹹香順口，是傳統宴席上少不了的幸福滋味~

水蛙師私廚料理│蒲燒鰻魚櫻花蝦米糕

打開竹葉就能聞到濃郁的香氣，讓人食指大動!!!

蒲燒鰻魚櫻花蝦米糕，那粒粒分明的米粒不僅Q彈，最吸引人的就是那鋪滿油亮的蒲燒鰻魚，入口軟嫩細緻，帶點微微的炭烤香氣，再搭配酥脆的櫻花蝦，鹹香中帶點鮮甜，且竹葉包裹的方式更讓米糕多了一份淡雅的清香，是道具有巧思的料理。

水蛙師私廚料理│炒地瓜葉

季節時蔬X炒地瓜葉

翠綠的地瓜葉在熱鍋快炒後，依舊保持鮮亮的色澤，帶著微微的油光，一口咬下，葉片嫩滑、莖部帶點脆口，搭配蒜香與淡淡的鹹味，吃起來十分爽口，無論是大魚大肉還是家常便飯，來上一盤炒地瓜葉，解膩剛剛好~

水蛙師私廚料理│炒高麗菜

季節時蔬X炒高麗菜

新鮮的高麗菜葉帶著自然的脆度，每一口都爽口多汁，還帶點微微的鍋氣香。搭配少許蒜頭爆香，讓香氣更上一層樓，簡單調味就能帶出食材的原味，這就是家常料理的魅力><

水蛙師私廚料理│迷你壽桃

水蛙師私廚料理的迷你壽桃，小巧可愛，光是擺在桌上就讓人心情大好！這款精緻點心外皮柔軟帶點Q勁，咬下去還帶著淡淡的麵香。裡面的內餡是香甜的紅豆泥或蓮蓉，細緻滑順，不會過於甜膩，讓人忍不住一口接一口。最棒的是，它的外型圓潤討喜，粉嫩的色澤更增添喜氣，特別適合生日或祝壽宴席。一口一顆，吃起來幸福滿滿，是味蕾與視覺的雙重享受！

水蛙師私廚料理│評價

水蛙師私廚料理的用餐體驗大公開

「水蛙師私廚料理」的餐點不僅創意滿分，食材新鮮，主廚的巧思更讓每道料理都充滿層次感。

美食饗宴 x 質感環境，低調奢華的水蛙師私廚料理

從開胃的前菜到精緻的海鮮料理，每一道菜都讓人回味無窮，尤其是龍蝦佐麻糬與烏魚子的搭配，讓味蕾驚喜不斷><

另外，用餐環境寬敞舒適，燈光柔和，特別適合家庭聚餐或朋友小酌，加上交通便利，不管是開車還是搭大眾運輸都很方便，絕對是適合家庭聚餐、婚宴等聚會餐廳!!!

水蛙師私廚料理│店家資訊

景點：水蛙師私廚料理

地址：244新北市林口區中山路298號

營業時間：11:00–14:30、17:00–21:30，禮拜一公休

FB：https://www.facebook.com/kizhen888

預約：水蛙師私廚料理

菜單：水蛙師私廚料理

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