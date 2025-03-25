一個月吃了兩次和牛涮，澳洲和牛跟炙燒和牛壽司吃到飽實在讓人太滿足！第一次來和牛涮中壢元化店是和同事們聚餐，發現這間中壢吃到飽火鍋評價高、湯頭美味，火鍋肉片及火鍋料與蔬菜都新鮮好吃。正在找桃園美食推薦的朋友可以參考和牛涮元化店，他們週五、週六營業時間到半夜2點，週末加班或是晚班後宵夜場也很適合喲。

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和牛涮中壢元化店 地點

和牛涮中壢元化店地點之前是原燒(2樓)，就在中壢SOGO附近、宏其婦幼醫院斜對面，和牛涮跟肉次方都是王品集團旗下餐飲新品牌，兩家評價都很高，走上二樓就聞到一陣飄香，肉控來這吃到飽真的很划算。

＊停車場：開車可停路邊停車格、或仁海宮附近停車場

和牛涮中壢元化店 環境

和牛涮中壢元化店環境寬敞、座位舒適，座位數非常多，隔成好幾個區塊，桌面空間也算大，放自助盤跟肉盤(疊起來)很方便。

當時公司20人聚餐訂位，店家特別留一個區塊給我們，還遇到很熱情招呼的店員。實際來過覺得和牛涮不只適合三五好友聚會，也很挺適合小型同事聚餐、春酒部門聚餐之類的活動！

和牛涮吃到飽價位

和牛涮火鍋吃到飽價位一人$458起，另加一成服務費，詳細用餐價格如下：

午餐時段費用

頂級和牛套餐 成人$858｜孩童$808｜幼兒$259

極上和牛套餐 $768｜孩童$718｜幼兒$239

只要安格斯套餐 $568｜孩童$518｜幼兒$229

特賞豚雞套餐 $458｜孩童$408｜幼兒$229

晚餐時段費用

頂級和牛套餐 成人$858｜孩童$808｜幼兒$259

極上和牛套餐 $768｜孩童$718｜幼兒$239

只要安格斯套餐 $598｜孩童$538｜幼兒$229

特賞豚雞套餐 $498｜孩童$448｜幼兒$229

套餐肉品差異

「 頂級和牛套餐 」包含澳洲純血和牛共有9種肉品，加上任點炙燒和牛壽司與鯛魚燒，我兩次來都點頂級和牛套餐，若食量大、想吃無限量的炙燒和牛壽司與鯛魚燒，推薦直接點頂級的更划算。

▼午餐跟晚餐的套餐肉品都一樣，可參考下圖

另外，可單點日本頂級A5黑毛和牛$459/盤、升級風味壽喜燒加$49/人

湯底除了免費的干貝昆布湯底外，還可再免費選一個五選一湯底，包含：九州蒜味湯、一番鮮牛湯、味增雞白湯、椒香麻辣湯、番茄昆布湯，如果想五選二，加價$29即可升級湯底！

用餐注意事項

用餐限時120分鐘

成人價為身高140CM以上 / 孩童價為身高120-140CM / 幼兒價身高為100-120CM收費

身高100CM以下小兒不收費

銀髮價(請出示相關證件)適用對象為65歲以上成人

和牛涮得依季筋更替調整菜單與現場時蔬與副食内容

和牛涮自助吧吃到飽 菜色

和牛炙燒壽司、鯛魚燒

▼和牛炙燒壽司跟鯛魚燒都是現點現場製作，製作完成工作人員會送到桌邊，只要有點頂級套餐都是吃到飽任你點！

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▼我超愛和牛涮的炙燒和牛壽司，厚薄度剛好的和牛肉片上塗上醬料，再撒上些許起司、糖粒炙燒，一入口迸發豐富滋味，和牛肉片也超嫩！每次去我都至少吃4貫～

火鍋料蔬菜自助吧

自助吧也是和牛涮的一大亮點，超過六種新鮮葉子漂亮的蔬菜，有山茼蒿、水蓮、高麗菜、奶油白菜、青江菜、莧菜、山東大白菜...等，除了平常常見火鍋蔬菜外，還有櫛瓜、奶油洋蔥、奶香栗子地瓜、紅皮小洋芋、小雲耳都是任你吃到飽，第一次來還有超好吃的水果玉米，第二次去沒見到，火鍋蔬食會偶爾有小小變動，但選擇性都非常多！

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▼當天菇類有四種：杏鮑菇、美人菇、小香菇、金針菇

火鍋料也有約10種以上，海鮮漿冰淇淋跟鮮肉漿冰淇淋都挺彈牙的！

極上和牛黑咖哩

▼極上和牛黑咖哩也是和牛涮特色之一，任何套餐都可以免費吃到飽，咖哩的味道挺日式的，盛裝的每一湯匙都有料，用料很實在！

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▼沾醬有極上和牛辣椒醬，現場有告示牌教大家做出外面吃不到的沾醬口味！

飲料甜點吧

咖啡、熱茶、汽水、烏梅汁、綠茶、冰沙全都有，冬瓜檸檬冰沙跟石二鍋的味道一樣，畢竟師出同門都是王品集團嘛XD

霜淇淋有兩種口味，調配都的很好吃，北海道牛奶奶香濃郁，奶茶的茶味也很足

另有珍珠、黑糖、黃豆粉、日式晶凍、抹茶凍可搭配～若套餐沒有鯛魚燒，光吃這些甜點也夠！

麵類

總共有6種麵類，另外還有滷肉飯吃到飽，他們的滷肉飯比外面某些小吃店賣的還要好吃！

湯頭推薦

▼九州蒜味湯頭真材實料，裡頭的蒜頭也很好吃，味道偏重口味，菜肉下去煮不沾醬都好吃！

和牛肉片

多種和牛跟霜降中，我們比較喜歡澳洲黃金和牛、極上和牛雪花、極上和牛胸腹肉，其實他們的梅花豬跟雞肉也好吃喲。剛開始店員會建議先上套餐中所有肉品，都吃吃看續點自己喜歡的口味就對了！

話說澳洲黃金和牛跟許多肉品真的非常嫩，不過我覺得澳洲黃金和牛沒有我們在日本吃到的和牛自然甜味，畢竟是吃到飽的肉品，我覺得品質跟性價比還是很高的，若想要吃到日本等級的鮮甜和牛，可以單點日本A5和牛試試！

飯後甜點鯛魚燒，有個凹口可以自己搭配冰淇淋、珍珠...等，草莓口味裡面還有麻糬喔！

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