為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

2025-03-25 12:55:00 文字：Elsa
share
Elsa

Elsa

一個月吃了兩次和牛涮，澳洲和牛跟炙燒和牛壽司吃到飽實在讓人太滿足！第一次來和牛涮中壢元化店是和同事們聚餐，發現這間中壢吃到飽火鍋評價高、湯頭美味，火鍋肉片及火鍋料與蔬菜都新鮮好吃。正在找桃園美食推薦的朋友可以參考和牛涮元化店，他們週五、週六營業時間到半夜2點，週末加班或是晚班後宵夜場也很適合喲。

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

【霸味羊肉爐】內壢旗艦店｜湯頭鮮美無羶帶骨羊肉超美味！中壢羊肉爐推薦

 

和牛涮中壢元化店 地點

和牛涮中壢元化店地點之前是原燒(2樓)，就在中壢SOGO附近、宏其婦幼醫院斜對面，和牛涮跟肉次方都是王品集團旗下餐飲新品牌，兩家評價都很高，走上二樓就聞到一陣飄香，肉控來這吃到飽真的很划算。

＊停車場：開車可停路邊停車格、或仁海宮附近停車場

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

 

和牛涮中壢元化店 環境

和牛涮中壢元化店環境寬敞、座位舒適，座位數非常多，隔成好幾個區塊，桌面空間也算大，放自助盤跟肉盤(疊起來)很方便。

當時公司20人聚餐訂位，店家特別留一個區塊給我們，還遇到很熱情招呼的店員。實際來過覺得和牛涮不只適合三五好友聚會，也很挺適合小型同事聚餐、春酒部門聚餐之類的活動！

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

 

和牛涮吃到飽價位

和牛涮火鍋吃到飽價位一人$458起，另加一成服務費，詳細用餐價格如下：

午餐時段費用

頂級和牛套餐 成人$858｜孩童$808｜幼兒$259
極上和牛套餐 $768｜孩童$718｜幼兒$239
只要安格斯套餐 $568｜孩童$518｜幼兒$229
特賞豚雞套餐 $458｜孩童$408｜幼兒$229

晚餐時段費用

頂級和牛套餐 成人$858｜孩童$808｜幼兒$259
極上和牛套餐 $768｜孩童$718｜幼兒$239
只要安格斯套餐 $598｜孩童$538｜幼兒$229
特賞豚雞套餐 $498｜孩童$448｜幼兒$229

套餐肉品差異

「 頂級和牛套餐 」包含澳洲純血和牛共有9種肉品，加上任點炙燒和牛壽司鯛魚燒，我兩次來都點頂級和牛套餐，若食量大、想吃無限量的炙燒和牛壽司與鯛魚燒，推薦直接點頂級的更划算。

▼午餐跟晚餐的套餐肉品都一樣，可參考下圖

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

另外，可單點日本頂級A5黑毛和牛$459/盤、升級風味壽喜燒加$49/人

湯底除了免費的干貝昆布湯底外，還可再免費選一個五選一湯底，包含：九州蒜味湯、一番鮮牛湯、味增雞白湯、椒香麻辣湯、番茄昆布湯，如果想五選二，加價$29即可升級湯底！

用餐注意事項

  • 用餐限時120分鐘
  • 成人價為身高140CM以上 / 孩童價為身高120-140CM / 幼兒價身高為100-120CM收費
  • 身高100CM以下小兒不收費
  • 銀髮價(請出示相關證件)適用對象為65歲以上成人
  • 和牛涮得依季筋更替調整菜單與現場時蔬與副食内容

 

和牛涮自助吧吃到飽 菜色

和牛炙燒壽司、鯛魚燒

▼和牛炙燒壽司跟鯛魚燒都是現點現場製作，製作完成工作人員會送到桌邊，只要有點頂級套餐都是吃到飽任你點！

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

上官木桶鍋。中壢火鍋推薦｜頂級新鮮海鮮與超好吃和牛霜降肉片，肉控必吃火鍋推薦！(源自蘆洲正官)

 

▼我超愛和牛涮的炙燒和牛壽司，厚薄度剛好的和牛肉片上塗上醬料，再撒上些許起司、糖粒炙燒，一入口迸發豐富滋味，和牛肉片也超嫩！每次去我都至少吃4貫～

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

 

火鍋料蔬菜自助吧

自助吧也是和牛涮的一大亮點，超過六種新鮮葉子漂亮的蔬菜，有山茼蒿、水蓮、高麗菜、奶油白菜、青江菜、莧菜、山東大白菜...等，除了平常常見火鍋蔬菜外，還有櫛瓜、奶油洋蔥、奶香栗子地瓜、紅皮小洋芋、小雲耳都是任你吃到飽，第一次來還有超好吃的水果玉米，第二次去沒見到，火鍋蔬食會偶爾有小小變動，但選擇性都非常多！

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

【小火鍋推薦。Ms涮涮屋桃園店】肉質好海鮮超新鮮，吃過必回訪的火鍋店！

 

▼當天菇類有四種：杏鮑菇、美人菇、小香菇、金針菇

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

 

火鍋料也有約10種以上，海鮮漿冰淇淋跟鮮肉漿冰淇淋都挺彈牙的！

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

 

極上和牛黑咖哩

▼極上和牛黑咖哩也是和牛涮特色之一，任何套餐都可以免費吃到飽，咖哩的味道挺日式的，盛裝的每一湯匙都有料，用料很實在！

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

【宗初食堂日式無菜單料理桃園分店】道道精緻美味好驚喜！生日、節慶聚餐很適合！

 

▼沾醬有極上和牛辣椒醬，現場有告示牌教大家做出外面吃不到的沾醬口味！

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

 

飲料甜點吧

咖啡、熱茶、汽水、烏梅汁、綠茶、冰沙全都有，冬瓜檸檬冰沙跟石二鍋的味道一樣，畢竟師出同門都是王品集團嘛XD

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選  桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

 

霜淇淋有兩種口味，調配都的很好吃，北海道牛奶奶香濃郁，奶茶的茶味也很足

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

 

另有珍珠、黑糖、黃豆粉、日式晶凍、抹茶凍可搭配～若套餐沒有鯛魚燒，光吃這些甜點也夠！

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

 

麵類

總共有6種麵類，另外還有滷肉飯吃到飽，他們的滷肉飯比外面某些小吃店賣的還要好吃！

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

 

湯頭推薦

▼九州蒜味湯頭真材實料，裡頭的蒜頭也很好吃，味道偏重口味，菜肉下去煮不沾醬都好吃！

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

 

和牛肉片

多種和牛跟霜降中，我們比較喜歡澳洲黃金和牛、極上和牛雪花、極上和牛胸腹肉，其實他們的梅花豬跟雞肉也好吃喲。剛開始店員會建議先上套餐中所有肉品，都吃吃看續點自己喜歡的口味就對了！

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

 

話說澳洲黃金和牛跟許多肉品真的非常嫩，不過我覺得澳洲黃金和牛沒有我們在日本吃到的和牛自然甜味，畢竟是吃到飽的肉品，我覺得品質跟性價比還是很高的，若想要吃到日本等級的鮮甜和牛，可以單點日本A5和牛試試！

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

 

飯後甜點鯛魚燒，有個凹口可以自己搭配冰淇淋、珍珠...等，草莓口味裡面還有麻糬喔！

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

桃園火鍋推薦｜和牛涮日式鍋物放題，和牛炙燒壽司、和牛咖喱飯、日式鯛魚燒任你選

｜桃園美食延伸閱讀｜
【桃園咖啡廳】The畔cafe&dining網美照必拍，餐點美也好吃！
【桃園咖啡廳】CAFE STAY。質感系網美咖啡廳，早午餐、下午茶聚餐約會好地方
中壢咖啡廳推薦｜PIEPAI Cafe療癒系甜點，巷弄內的質感咖啡店！
【桃園火車站美食】MORE默爾義大利餐廳，披薩、義大利麵、香草奶昔
【青埔早午餐】輕綠舍 Lite Canteen新鮮厚火腿、培根盤餐
鉅大自助冰城｜清涼夏日必吃老牌冰店，剉冰配料自取、芒果雪花冰、紅豆牛奶冰

｜桃園景點飯店推薦｜
陽光大溪地游泳池｜超好玩滑水道、漂漂河、兒童池、SPA水療池！桃園室內溫水滑水道游泳池
【桃園景點推薦】初夏必去打卡秘境－大江國際購物中心，好吃、好玩、好拍照全年免費停車！


 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

和牛涮日式鍋物放題-中壢元化店

phone
place桃園市中壢區元化路245號2樓
4.90 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
延伸閱讀
大人用餐兒童免費招待!精緻又不貴的日式燒肉，三種價位任你選，最低599!必吃比臉大厚切牛排、蒜蝦飯、牛肋條、戰斧豬排、超大魷魚「Oh Yaki精緻燒肉吃到飽-台南店 」台南燒肉吃到飽推薦 - 台南好F
 台南好Food遊
[高雄鍋物推薦]銅花精緻涮涮鍋－美術館店/吃鍋還有桌邊服務太享受/日本進口的手工銅鍋搭配嚴選的高級的鮮美食材帶您進入一場鍋物饗宴
 星晴小步
嘉義市西區嘉義火鍋天花板？《尊皇嚮鍋》四星飯店吃到飽，最低價不用400元！和牛海鮮吃到飽&浮誇自助吧開吃攻略，頂級肉品、日式壽司還有冰滴咖啡無限供應。
 引線木偶
【松山美食推薦】一桶薑母鴨：春夏季新菜單除了薑母鴨還有胡椒鍋、多種口味泰國蝦、生魚片、串燒和生菜包肉等多樣菜色︱捷運南京復興、松江南京站
 洋洋的吃喝玩樂
明明這一鍋 精緻鍋物，亦可享用活撈海鮮、燒肉美食 X 明燒肉姊妹店、高雄火鍋推薦 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up