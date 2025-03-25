東京八天七夜之旅特別安排富士河口湖自駕兩日遊，兩天一夜入住鄰近湖邊的【河口湖田園曲度假屋 Cottage Pastorale】，走一小段路（大約3分鐘）就能到達河口湖，還能拍攝到逆富士絕美全景。

河口湖田園曲度假屋 為獨棟別墅，提供包棟入住，我們兩大兩小入住一棟兩層樓的民宿，有客廳、有廚房還有兩間房間，廚房內鍋碗瓢盆、微波爐、電子鍋等通通有，提供免費Wi-Fi，還有私人停車場、自行車租借及接駁車服務，無論是自駕或是搭乘大眾運輸前來入住都方便。

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富士河口湖住宿「田園曲度假屋 Cottage Pastorale」，河口湖包棟民宿，逆富士絕美全景!

田園曲度假屋隱身在田園中，跟民宿名稱相呼應，我們是七月初入住，放眼望去盡是鬱鬱蔥蔥的綠，療癒舒心，從小就在鄉下長大的我很喜歡這樣的大自然美景，也特別喜歡日本鄉下的景色。

度假屋鄰近河口湖賞紅葉知名景點楓葉迴廊，若是在10月或11月前來還能將絕美紅葉一併欣賞起來。

■ ADD:南都留郡富士河口湖町河口3064

田園曲度假屋位置就在河口湖最貴溫泉飯店秀峰閣湖月附近，走一小段路出來過大馬路後就能直達河口湖岸，入住時是好天氣完美捕捉到富士山河口湖美景，真是幸福且美好。

自駕停車特別方便，直接停在民宿庭院裡，一旁還有自行車可租借，下午Check in後或是隔天早晨時間允許的話可以租借自行車沿著河口湖邊騎乘兜風、欣賞沿途美麗湖景。

民宿旁有自動販賣機，想買飲料的話很方便，開車到富士河口湖森林購物中心 Forest Mall 富士河口湖 約10分鐘、OGINO超市河口湖店約6分鐘，自駕採買方便。

外觀看起來是兩棟的建築設計，右邊那棟規劃為兩戶（左右各半），所以民宿內空間不似外觀那麼大，但入住體驗也是相當舒適。

民宿主人也很親切，入住前也有聯繫是否需要接駁服務。（ 查房價 ）

入住過日本各地飯店，特別喜歡像這樣的民宿，讓人有到日本朋友家的感覺，溫馨自在且美好。

房屋採光也特別好，有對外窗也有大面積落地窗。

每戶都有自家的小小庭院，坐在庭院喝茶聊天還可以眺望富士山喔。

廚房是開放式的，跟客廳相通，民宿內空間雖然不大但備品設施應有盡有，日本很多飯店及民宿都會提供微波爐，加熱食物特別方便。

打開各個櫃子讓人充滿驚喜，每一層都擺放了各種廚具，幾乎所有想得到的廚房用品都有了，連洗碗精也不需要自行準備喔，對於想要自行料理晚餐及隔天早餐的特別方便，只需要食材即可。

樓梯旁有三個相連的門，分別為廁所、浴室及置物掛衣間。

空間不大但設備齊全，也有浴缸夜晚睡前可以泡個舒適的澡，洗沐浴乳是大瓶的，環保也方便使用。

樓梯上來後就是兩間房間，民宿主人已經幫忙鋪好床了，兩張床擺放為L型，若想睡在一起可以自己移動。

兩間房各有兩扇窗戶，拉開窗簾採光相當好，有一間房坐擁富士山美景，但被附近房子遮蔽一大半就是。

若需要騎乘自行車記得先跟民宿主人知會，我們當天只有在民宿這裡稍微騎乘一下而已，後來就到湖邊走走然後到 Forest Mall 富士河口湖 逛逛採買。

Forest Mall 富士河口湖 是河口湖大型購物中心，共有20多家商店，包含AEON Maxvalu超市、Daiso（大創），Sundrug（藥妝店），露營用品專賣、服飾、家居用品、Mos Burger及多家餐廳等，有得吃有得逛有得買。

我們在超市採買了晚餐食材，當天準備的是壽喜燒料理，還買了炸豬排、豆皮壽司、生乳卷及水蜜桃等，角落生物的魚板超級可愛。

這樣的氛圍真是太棒了，我們一家都好喜歡這樣的日本住宿體驗，比起住飯店我們更愛住日本民宿，有回到自己家的放鬆感，家人關係也感覺更緊密了。

出遊就要好天氣，很感謝老天爺給了我們完美的好天氣，隔天醒來太陽公公依舊很給力，雖然有點熱但見到藍天就是開心。

一早趁著其他人都還在睡，我自己一人先到湖邊探索，很幸運地見到完美的逆富士，這景色就好像明信片般，好美好浪漫。

然後利用前一晚剩下的食材簡單做了早餐給孩子們吃，將雞蛋通通都煎了，不然也帶不走。

吃完早餐整頓好行李後我們又到湖邊走走後就開始河口湖一天的行程了，第一站要去新倉富士淺間神社。

感謝河口湖田園曲度假屋Cottage Pastorale帶給我們美好的河口湖住宿體驗，當時訂的房價是四千六百多，雖然不算便宜但也比河口湖其他包棟民宿划算了。

查房價: https://eztravel.tw/7bxlk5

（旅遊日期：2024/07）

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