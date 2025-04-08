[ 萬華艋舺必吃早餐_原西園橋下燒餅油條 ]

身為在地的萬華艋舺人，這家原西園橋下的燒餅油條店，可以說是安妮王從小吃到大的平民早餐。

根據從小的印象，這家早餐店的老闆從年輕做到年老，鄰近捷運龍山寺站，便宜的價格，總是吸引許多絡繹不絕的人潮。

在此，安妮王記錄這家早餐店的招牌-燒餅油條 & 飯糰

[ 初訪_原西園橋下燒餅油條 ]

西園橋下的燒餅油條店，沒有華麗的裝潢，有的是實在的餐點跟充滿活力的家族

菜單種類以傳統的中式早餐為主，便宜划算的價格讓人愛不釋手。

現在能夠找到所有餐點幾乎在30台幣以下的已經算稀有動物了

所有的餐點都是現點現做，到手的都是熱騰騰的新鮮早餐

[ 安妮王的最愛_飯糰&燒餅油條 ]

品名 : 燒餅油條

價格 : 26台幣

安妮王推薦 : 這是招牌-燒餅油條，古早的製作燒餅機器製作而成的燒餅，外酥內軟，配上炸得酥脆的金黃油條，超級好吃

一份的燒餅油條分量還蠻大的，可以讓一位小資女的胃飽飽

品名 : 飯糰

價格 : 27台幣

安妮王推薦 : 除了燒餅油條外，飯糰也是這家早餐店的名物。一隻手掌大的飯糰，讓人非常飽

除了份量大外，內容物有油條、菜圃、肉鬆等豐富配料，以及粒粒分明的米飯，如果安妮王早餐特別飢餓的話，就會點飯糰，非常實在。

[ 總結_原西園橋下燒餅油條 ]

景點 : 原西園橋下燒餅油條

地址 : 108台北市萬華區西園路一段242號

營業時間 : 06:30-11:00、每個月第二+第四的禮拜日公休

交通方式 : 捷運龍山寺站1號出口，步行約1-3分鐘。

安妮王推薦 : 每到早晨總是在排隊的早餐名店，沒有華麗典雅的裝潢，有的是實在的好味道以及老店的名聲，安妮王推薦燒餅油條與飯糰，好吃不踩雷。然而，豆漿的話，私心覺得附近的"達人豆漿大王"的豆漿比較有味道，以上建議僅供參考~

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