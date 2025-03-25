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【中山區/西湖站】簡單卻美味的韓式湯飯，藏在內科巷弄內的 CHI HAO七號韓食

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2025-03-25 15:35:00 文字：CHANTAL.L 旅攝日嚐
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CHANTAL.L 旅攝日嚐

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封面

自從從韓國回來之後就一直很喜歡湯飯

不管有沒有胃口只要加上那種重口味、熱呼呼的湯就覺得好滿足

所以只要看到任何韓式料理，尤其是湯飯，都會恨不得馬上去嚐嚐

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今天分享的是無意間在IG上看到廣告的CHI HAO七號韓食

CHI HAO七號韓食位在西湖站後第一條巷子裡，這裡真的是餐廳的戰場

包含西湖站一區的住宅區還有前面西湖科技園區的人潮

完全是一到中午街道、餐廳到處就擠滿人的程度

而可以在這裡開的餐廳，我相信肯定不會差！

 

 

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清新簡單的配色搭上海報，給人一種韓系簡約的感覺

一側的落地窗均勻地把光線帶入室內

我猜測是地段的關係， 除中午用餐的上班族，這裡還是以外帶外送為主，所以座位不算多

後面一台吧台也可以做，非常適合中午過來用餐的人

 

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餐點的組成也很簡單

主要是豆腐湯飯、泡菜湯飯、大醬湯飯跟拌飯，然後在主食上有所變化這樣

雖然就是三種湯底，但依然讓我選了很久

（尤其是隔壁上班族一進店就說上次吃大醬湯很好吃，害正要點豆腐湯的我又猶豫了一下XD）

 

我點的是豬五花豆腐湯飯$190

餐點原來會附贈一碗紫米飯，但也可以加價＄20把飯換成韓式拉麵

（聽起來也很誘人，但我今天是來吃湯飯的湯飯！）

 

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隨餐會有兩個小菜，今天是泡菜跟蘿蔔，然後小菜都可以續

飲料自取之後直接跟店家結帳即可

 

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我覺得豆腐湯的料算蠻多的，雖然我已經點的是最基本、最便宜的品項

但裡面的肉少說也有5塊以上，然後就是滿滿的豆腐！

然後就是滿滿的豆芽菜、蛤蠣還有雞蛋

我覺得不管是搭上飯還是搭上韓式泡麵都可以吃很飽

 

口味的話我覺得

CHI HAO七號韓食有搭配台灣人的口味做些調整，並沒有像韓國的湯飯味道那麼重

但依然是非常下飯的調味喔～

 

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當初看到CHI HAO七號韓食就有立即私訊他們IG詢問是否寵物友善 

雖然還是要推車提龍，但當下就覺得店家小編的回覆非常友善 

結果進店時更可以感受到店員們2 (對，們！)的熱情

因為進店時剛好沒其他客人，所以店員們沒事時都跑出來看狗

沒事也會對托醬露出大大的笑容，真的是讓人覺得很身心舒暢(笑)

  

題外話是旁邊還有一間泡芙、蛋塔甜點店寵物也可以進店喔！

而且泡芙也非常的酥脆好吃！

 

CHI HAO七號韓食

地址：114台北市內湖區內湖路一段437巷4弄6號

營業時間：10:30-21:00

電話：0989772779


檢視較大的地圖 

 

 

 

 

文章標籤
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CHI HAO七號韓食

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place台北市內湖區一段437巷4弄6號
3.55 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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