這間店叫做一級排骨，聽說很多老饕都知道，而且還是那種藏在地下室的神秘店家，號稱是台北最好吃的排骨飯之一！這間位於台北市萬華區成都路27巷11號地下一樓的一級排骨，可是以獨門秘製的醃料和精烤到外皮酥脆、肉質軟嫩的排骨聞名，那個風味真的是一吃就愛上， 而且他們家現在店面整個重新裝潢過，變得超有質感，竟然還有賣手搖杯耶，是不是超酷的， 他們的營業時間是中午12點到晚上9點，電話是02-23719739，喜歡老味道的朋友們千萬別錯過這間西門站美食喔。

台北萬華區成都路27巷11號地2-23719739，老饕喜歡的老店

說到這間一級排骨，真的是一家很有歷史的老店了，以前都是那些很懂吃的老饕才知道這個地方，因為它就躲在西門町的小巷子裡的地下室，要不是特別去找，還真的很容易錯過，隨著時間過去，店面也變得有點舊舊的，不過後來他們有重新裝修過，整個變得很有風格，甚至有點像網美店呢。



他們除了賣超人氣的排骨飯之外，竟然還賣起了手搖杯！真的是很跟得上時代耶，不過大家最愛的排骨飯味道還是一樣讚。（當然啦，講到這種老店，總是會有人說現在的味道不如以前了，這也是很正常的啦。）

ㄧ級排骨 台北市萬華區成都路27巷11號地下一樓

02 2371 9739

12:00–21:00

ㄧ級排骨在那裡與用餐環境

這間店真的是超級隱藏版的啦，不只在小巷子裡，連招牌也不是很明顯。如果沒有特別注意，真的會不小心就走過去了。

這就是他們家的大門口啦，記得要走到地下室才能用餐喔，旁邊是有這個招牌啦，但是錯過也是很有可能的。

走到地下室之後，你可能會想像是一個擺著折疊桌和板凳的老舊店面，但是整體裝潢得相當不錯，看起來很乾淨又漂亮，看得出來店家在裝潢上面下了不少功夫呢。

這個櫃檯看起來超像手搖杯店的（笑），而且他們還真的有賣手搖杯喔！

ㄧ級排骨菜單與價格

他們有各式各樣的排骨飯等等，還有一些小菜可以選擇，然後還有手搖杯，如果加購的話可以省一點錢。不過他們的排骨飯現在已經要125元了，我印象中好像還是60-70元的年代耶，果然是老了啊。

桌上也有菜單

他們也有賣各式各樣的茶飲，桌上也有菜單可以參考喔。

那天我們兩個人去吃，點了兩個飯和兩杯飲料。

飲料我點了紅茶，朋友點了荔枝玉露，超過飲料價差的話需要補差價，飲料還蠻好喝的，而且甜度和冰塊都可以調整。

湯裡面有很大塊的蘿蔔。

他們家的排骨飯是用一個很大的碗裝的，配菜給得相當多，無論是酸菜、高麗菜，還是當天的豆腐，都非常下飯，很容易就不小心吃了很多飯。

排骨非常扎實又厚，吃起來很棒，可以說是在台北以排骨飯為主打的店裡面，絕對可以排進前幾名。

但是要說可以贏過其他店很多很多，我覺得倒是還好，畢竟每個人吃排骨的感受都不一樣嘛，就讓大家自己去試試看囉，也要特別注意一下類似店家的文章，有時候會發現一些有趣的事情。

古早味控肉飯我印象中的老式控肉飯大概都是一大塊帶皮又帶油的肉，但是他們家的控肉飯分成三塊，還蠻特別的，從正上方拍一張照片大概就可以看出整碗飯的肉和菜的比例。

配菜的部分大家都差不多，我還是覺得他們家的酸菜配飯超讚的，豆干也很入味又下飯。

我有跟朋友交換了一塊控肉來吃，肥瘦度我覺得很不錯（我個人不太喜歡吃太瘦的），控肉本身也相當入味。

排骨飯可以說是台灣人便當裡面排名前二名的（另一個當然就是雞腿飯啦！），一級排骨絕對可以說是台北前幾好吃的店，不過我覺得好吃的店之間的差距其實有限。