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日本[旅遊]福岡 必訪 博多HAKATA CITY燕林廣場 福岡市中心的屋上庭園，讓你一次滿足購物、美食與美景！

2025-03-25 15:50:07 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

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日本[旅遊]福岡 必訪 博多HAKATA CITY燕林廣場 福岡市中心的屋上庭園，讓你一次滿足購物、美食與美景！

九州的心臟地帶 博多車站，不僅是九州最大的交通樞紐，更是購物、美食
與文化的集散地。每到節慶時，這裡總會舉辦熱鬧的大型活動，吸引無數
遊客前來參與。然而，除了這些熱鬧的場景，博多車站還藏著一個讓人
驚豔的免費賞景 博多HAKATA CITY燕林廣場 屋上庭園

日本[旅遊]福岡 必訪 博多HAKATA CITY燕林廣場 福岡市中心的屋上庭園，讓你一次滿足購物、美食與美景！

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AMU HAKATA 與JR博多站直通，是九州最大型的車站大樓內的大型商業
設施。這裡匯集了各式各樣的商店、餐廳與娛樂設施，讓你在購物之餘
，還能享受一站式的便利體驗。

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頂樓的燕林廣場(屋上庭園) 福岡市中心的綠洲

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從AMU HAKATA 的中間電梯搭乘到10F，再乘坐手扶梯直達R樓頂樓的
燕林廣場，或是搭乘直達電梯至R樓，你將進入一個令人驚嘆的世界。
這裡不僅設置了展望台、鐵道神社、天空廣場，還有小朋友專屬的
迷你電車，讓每個人都能找到屬於自己的樂趣。

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四季花卉盛開的庭園 自然與城市的完美融合

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燕林廣場(屋上庭園)的四季花卉盛開的庭園，讓你在繁忙的都市中找到
一片寧靜。這裡的景觀露臺不僅可以遼望福岡市街景，還可以欣賞到遠處
福岡機場起飛降落的班機。此外，一旁還有私房秘境，可以欣賞到地面
的火車進站之景，絕對是攝影愛好者的天堂。

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夜晚的燕林廣場(屋上庭園) 燈光下的浪漫氣息

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當夜幕降臨，燕林廣場(屋上庭園)在燈光的投射下，呈現出另一種迷人的
氣息。靜靜地坐在一旁，賞美麗的景色，品嚐現場販售的零食、飲料與玩具
，你將感受到在熱鬧的城市中，還能擁有如此悠閒的小確幸。

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燕林廣場(屋上庭園)為免費參觀，但如果你想購買食物或讓小朋友體驗
迷你電車，則需另外收費。這裡的自動售票機竟然是KURO造型，增添了不少趣味性。

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博多HAKATA CITY燕林廣場是一個能滿足各世代民眾的景點。無論你是
購物後想放鬆一下欣賞美景，還是尋找一個安靜的角落放鬆心情，這裡
都能滿足你的需求。下次來到福岡，千萬不要錯過這個市中心的屋上庭園喔！

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博多HAKATA CITY燕林廣場(屋上庭園)
福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号（博多駅直結）R樓
營業時間:10:00～20:00

 

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