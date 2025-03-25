九州的心臟地帶 博多車站，不僅是九州最大的交通樞紐，更是購物、美食

與文化的集散地。每到節慶時，這裡總會舉辦熱鬧的大型活動，吸引無數

遊客前來參與。然而，除了這些熱鬧的場景，博多車站還藏著一個讓人

驚豔的免費賞景 博多HAKATA CITY燕林廣場 屋上庭園

AMU HAKATA 與JR博多站直通，是九州最大型的車站大樓內的大型商業

設施。這裡匯集了各式各樣的商店、餐廳與娛樂設施，讓你在購物之餘

，還能享受一站式的便利體驗。

頂樓的燕林廣場(屋上庭園) 福岡市中心的綠洲

從AMU HAKATA 的中間電梯搭乘到10F，再乘坐手扶梯直達R樓頂樓的

燕林廣場，或是搭乘直達電梯至R樓，你將進入一個令人驚嘆的世界。

這裡不僅設置了展望台、鐵道神社、天空廣場，還有小朋友專屬的

迷你電車，讓每個人都能找到屬於自己的樂趣。

四季花卉盛開的庭園 自然與城市的完美融合

燕林廣場(屋上庭園)的四季花卉盛開的庭園，讓你在繁忙的都市中找到

一片寧靜。這裡的景觀露臺不僅可以遼望福岡市街景，還可以欣賞到遠處

福岡機場起飛降落的班機。此外，一旁還有私房秘境，可以欣賞到地面

的火車進站之景，絕對是攝影愛好者的天堂。

夜晚的燕林廣場(屋上庭園) 燈光下的浪漫氣息

當夜幕降臨，燕林廣場(屋上庭園)在燈光的投射下，呈現出另一種迷人的

氣息。靜靜地坐在一旁，賞美麗的景色，品嚐現場販售的零食、飲料與玩具

，你將感受到在熱鬧的城市中，還能擁有如此悠閒的小確幸。

燕林廣場(屋上庭園)為免費參觀，但如果你想購買食物或讓小朋友體驗

迷你電車，則需另外收費。這裡的自動售票機竟然是KURO造型，增添了不少趣味性。

博多HAKATA CITY燕林廣場是一個能滿足各世代民眾的景點。無論你是

購物後想放鬆一下欣賞美景，還是尋找一個安靜的角落放鬆心情，這裡

都能滿足你的需求。下次來到福岡，千萬不要錯過這個市中心的屋上庭園喔！

博多HAKATA CITY燕林廣場(屋上庭園)

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号（博多駅直結）R樓

營業時間:10:00～20:00

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