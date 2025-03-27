這間彰化溪湖拾貳早午晚餐不只是一家普通的溪湖早午餐店喔，它還是一家充滿韓式露營風格的咖啡廳，重點是他們家的東西超平價又大份量，讓你吃飽飽又能拍美照，根本就是溪湖美食的新指標，而且這間店還靠近溪湖糖廠，很適合安排一趟溪湖一日遊順道來踩點喔。

溪湖拾貳早午晚餐這家充滿韓式露營氣氛的溪湖美食，就藏身在彰化縣溪湖鎮的富貴街上， 店裡面還有提供Wi-Fi跟充電插座，揪朋友來包場也沒問題，更酷的是，他們還是溪湖唯一可以邊吃飯邊看電影的地方耶，下午時段也沒有休息，隨時想來份美味的溪湖早午餐或點些好吃的都很方便，而且附近停車也蠻方便的，吃飽還可以去附近的7-11、溪湖巫家捏麵館、溪湖軍機公園親子遊樂園、溪湖糖廠走走逛逛，溪湖真的好好玩呢！

還沒走進店裡，光是「溪湖拾貳早午晚餐」的外觀就超級吸睛，濃濃的網美打卡風格，讓你忍不住一直拍拍拍，每個角落都好好取景喔。

這裡真的是溪湖美食中很推薦的一家，竟然還是溪湖唯一可以看電影的地方，VIP餐桌電影，點拼盤還可以免費看電影，邊吃美食邊看電影，這享受也太讚了吧 。

走進「溪湖拾貳早午晚餐」裡面，大片的落地窗讓整個空間看起來明亮又舒服，坐在窗邊欣賞外面的景色，感覺超Chill的。

店裡的每個角落都超好拍，想要拍出自然系的網美照完全不是問題！

誰說溪湖只有傳統小吃，這間店根本就是一家很貼近生活的咖啡廳兼餐廳， 牆上還有很多可愛的標語，讓人會心一笑， 而且店裡用餐環境很乾淨，沒有油煙味，整個氛圍很清新。

就算一個人來用餐也不會覺得尷尬，是很單身友善的店家，找個下午，坐在窗邊，享受著陽光灑落，好好品嚐一份美味的溪湖早午餐吧， 店裡有Wi-Fi、充電插座，也可以聚會包場，真的是溪湖唯一可以看電影的特色店家，下午沒休息，隨時都可以來這邊放鬆用餐。

來看一下「溪湖拾貳早午晚餐」的菜單MENU吧， 這邊主打這鍋飯很好吃、醬炒義大利麵、這碗湯有拌、定食、一鍋三吃、歡樂拼盤、還有各式飲料可以選擇，他們家的餐點都是現點現做的，建議大家可以早點來或是提前預約座位。

我們這次點了三樣餐點，都是現點現做，首先是「白飯殺手」這個厲害的「這鍋飯很好吃」，裡面有特製的底醬「辣辣豬」，還附上白飯、蝦餅、麥茶（可以續杯喔！） 份量超多，而且真的很好吃！

這個被稱為「白飯殺手」的「辣辣豬套餐」，特製的底醬真的不是蓋的，香氣十足！ 底下是拌飯，獨家的醬料味道很棒，不會有過多的調味，跟飯拌在一起吃，滿滿的餡料光看就讓人食指大動。 肉的份量給得很足，蔬菜也不少，還有一顆半熟的溏心蛋，整個香氣濃郁到不行。

「白飯殺手」這個稱號真的不是浪得虛名，米飯Q彈香噴噴，淋上醬汁後，吸飽湯汁的米粒變得更加香甜，那個拌飯醬不會太鹹也不會膩，讓人忍不住一口接一口，很快就把整份吃光光啦！

如果你那天不想吃太多飯，又想要有點飽足感，而且想要有儀式感的話，很推薦你點一份「這碗湯有拌」的「麻油猴菇湯套餐」喔， 這個套餐一樣有附上豬油乾麵線、蝦餅、麥茶（可以續杯），麻油猴菇湯一端上來就香氣撲鼻，非常適合小鳥胃的朋友們。

豬油拌麵線上面也有一顆半熟蛋，攪拌均勻後也超級美味， 簡單的風味就能帶來飽足感，讓食量小的女生也能輕鬆解決掉這一份美食， 而且湯裡面加了大量的薑片，麻油的香氣非常濃郁，湯頭喝起來很鮮甜，裡面的料也很豐富。



滿滿的猴頭菇滷得很入味，也非常好吃～一年四季都很適合來一碗暖身又暖胃。 套餐裡面竟然還有附古早味必吃的厚實蝦餅，第一次看到套餐裡有蝦餅，真的覺得蠻酷的！

「燒賣珍珠丸套餐」這個套餐有附一杯飲料可以任選喔，小巧玲瓏的燒賣總共有六顆，再加上三顆飽滿的珍珠丸，吃起來味道很不錯呢！

調味得很剛好，珍珠丸的米粒QQ的，咀嚼的時候會有肉的香味散發出來，很適合下午茶想吃點鹹食的朋友。

如果你下午想找溪湖美食，想要來杯飲料，又想吃點鹹點，來「溪湖拾貳」用餐真的是一個非常棒的選擇，他們下午時段沒有休息喔！ 坐在這邊悠閒地度過一個下午也很棒，店裡環境很好，而且沒有油煙味，讓人感覺很慵懶又很自在。

彰化溪湖美食這間「溪湖拾貳韓式露營咖啡廳」，真的是平價又大份量，而且環境又美又有韓式露營的氛圍，想要好好吃一頓又有儀式感，來這邊就對了，我們這次點的白飯殺手「辣辣豬」、暖胃的「麻油猴菇湯」、還有可愛的「燒賣珍珠丸」，每一道都很美味，也很適合帶小朋友一起來用餐， 吃飽還可以去附近的7-11、溪湖巫家捏麵館、溪湖軍機公園親子遊樂園、溪湖糖廠走走，安排一趟彰化溪湖一日遊吧！

溪湖拾貳早午晚餐

住址：溪湖鎮富貴街180號(湖北國小旁)

營業時間： 10:00-18:00 (星期一公休)

電話：0981-724-759

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