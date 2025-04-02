台中北區一家超讚的店，他們家的吸睛甜點和吸睛飲品，尤其是那傳說中的地表最強「雲朵舒芙蕾厚鬆餅」，聽起來就讓人流口水對不對，而且「野米樂」還靠近科博館，吃飽還可以順便去走走逛逛。

這間店的門面是Tiffany藍的設計，超級吸睛，難怪是很多姐妹們下午茶的首選。

有地表最強「雲朵舒芙蕾厚鬆餅」不容錯過，可惜的是，妮那天吃完正餐後，問了店家才知道舒芙蕾厚鬆餅要等個15-20分鐘，因為時間的關係，只好忍痛放棄，真的是太殘念了。

店裡面還裝飾了超多現在很流行的乾燥花，一進去就覺得氣氛好好喔。

MENU如下，主打的當然就是那罪惡又迷人的舒芙蕾厚鬆餅，不過也有義大利麵、燉飯、燉鍋、早午餐、三明治等等，選擇超多樣。

野米樂很講究食材的新鮮度，而且價格也很親民，就是要讓喜歡義式料理的朋友們可以用划算的價格享受到美味。

那天妮點了「牛肝菌起司香煎雞腿排燉飯」$338，女兒超愛，沒兩三下就吃光光了。

「南洋沙嗲烤雞與融化起司燉飯」$288，他們家的沙嗲醬是自己做的，加上堅果一起燉煮，烤過的雞腿有用香料醃製過，配上濃郁的起司，口感真的很特別，充滿南洋風味。

還點了「粉紅蛤蜊爆炸多義大利麵」$258，蛤蜊真的是給得超級大方，滿滿的一盤，而且義大利麵的軟硬度也剛剛好，不會太爛也不會太硬。

飲料的部分妮點了「巴西莓優格奶昔」$150，酸酸甜甜的很適合喜歡有點酸味的朋友，還有「鳳梨蘋果好朋友」$120，是用新鮮水果打的，營養滿分，總之，來野米樂保證讓你每次來都能開開心心、用平實的價格享受美食喔。

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【野米樂】

💌台中市北區博館東街34號

☎️0423293009

📲LINE:@quh1806v

🗿粉絲專頁：https://www.facebook.com/yummylove.twtw/

⏰週一～週五11:30-16:30 17:30-8:30/週六日10:30-9:00