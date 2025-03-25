給個讚

澳門有許多精彩的娛樂表演，但新濠天地的「水舞間」絕對是不可錯過的世界級水上秀！ 憑藉驚人的舞台變化與震撼視覺效果，吸引無數觀眾的讚嘆與掌聲。本篇除了門票優惠＆座位推薦！還有全新驚喜～水舞間後台揭秘之旅！

你是否好奇這座宏偉舞台如何瞬間變成水池，隨後又能升起成為完整的平台？看似不大的舞台，卻能容納海盜船、巨型涼亭，甚至變身為摩托車特技跳躍的場景！這可不是魔術，而是科學與藝術的完美結合，讓人驚嘆不已！紫色微笑有機會親自走進「水舞間」的神秘後台，解開這場視覺奇蹟的秘密！

🎟 現在即可購票，親身探索水舞間的幕後奧秘！

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水舞間交通資訊

新濠天地位於澳門路氹金光大道，提供免費接駁巴士服務，方便旅客前往。以下是主要接駁路線及時間表：

澳門半島至新濠天地

路線A ：從澳門碼頭（外港客運碼頭）出發，途經關閘，直達新濠天地。

：從澳門碼頭（外港客運碼頭）出發，途經關閘，直達新濠天地。 路線B：從氹仔客運碼頭出發，途經路氹城，直達新濠天地。

新濠天地至澳門半島

路線C ：從新濠天地出發，途經路氹城，前往氹仔客運碼頭。

：從新濠天地出發，途經路氹城，前往氹仔客運碼頭。 路線D：從新濠天地出發，途經關閘，前往澳門碼頭（外港客運碼頭）。

接駁巴士營運時間

每日營運時間 ：上午10:00至晚上12:00。

：上午10:00至晚上12:00。 班次間隔：約每30分鐘一班。

注意事項：

以上時間及班次可能因特殊情況或節假日而有所調整。

客服熱線：+853 8868 6767

水舞間門票與演出時間表

項目 內容 演出時間 每週一、四、五、六、日，

每日三場：14:00、17:00、20:00 休演日 每週二、三 演出地點 澳門新濠天地 水舞間劇院 演出時長 約 85 分鐘（無中場休息） 門票價格 – 景觀位：TWD 2,070 起

– 尊享位：TWD 2,620 起

– 豪華位：TWD 3,280 起

– 貴賓位：TWD 4,200 起

– 至尊位：TWD 5,500 起 購票方式 官方網站、KKday 等購票平台 入場須知 開演前 15 分鐘入場

可拍照，禁止錄音、錄影 交通資訊 可搭乘澳門國際機場、氹仔客運碼頭免費穿梭巴士前往 注意事項 資訊可能變動，建議購票前再次確認最新資訊

✅ 門票折扣 ⇒ Trip｜｜ 水舞間座位區推薦 – 景觀席：TWD 2,070 元起。

– 尊享席：TWD 2,620 元起。

– 豪華席：TWD 3,280 元起，我們選擇的座位區！

– 貴賓席：TWD 4,200 元起。

– 至尊席：TWD 5,500 元，當然是最推薦囉！ ✅ 查即時座位席 ⇒ Trip｜｜

水舞間劇情解析

《水舞間》的劇情主要圍繞著一個年輕男子追尋真愛的故事，他在探索愛與自我認識的過程中，經歷了幻想與現實的交錯。劇情結合了神秘的夢境、魔幻的舞台設計與多元的藝術表演元素，展現了水與火、光與影之間的對比與融合，讓觀眾在感官上獲得震撼的視覺體驗。

故事的主線雖然簡單，但它將愛情、冒險與內心的探索呈現得生動且富有象徵意義。隨著劇情發展，水池的變化、舞台設計的轉換，以及音樂和舞蹈的搭配，將人物的情感與內心掙扎表達得淋漓盡致。

水舞間心得評價

澳門最受歡迎的水上匯演大秀《水舞間》將於 2025 年 5 月 9 日 重磅回歸，這場表演自開演以來已邁入第九年，憑藉驚人的舞台變化與震撼視覺效果，吸引無數觀眾的讚嘆與掌聲。

活動開始前，大家都抓緊時間到這裏拍照留念

這舞台說大不大，說小不小，但卻千變萬化!! 場邊的觀眾心情都很雀躍!

用幾張照片帶大家來回味，看過的朋友一定會很懷念吧!

這麼氣勢驚人的場面，如果您以前看過，但過了這麼久，絕對值得再帶家人來看的!!

《水舞間》表演全長85分鐘，絕無冷場! 每一幕場景都令人期待!! 搭配燈光及音效呈現不同的變化，真的大飽眼福啊

整場表演中除了故事情節，當然也融入了多樣特技表演來吸引觀眾，真的是炫人心目啊，全場驚呼連連，大家都忍不住拍手叫好啊

這當然要拜現代科技之賜囉，不過，除了現代科技，還有更重要的東西呢!!?? 先賣個關子

這個飛車特技也是讓全場掌聲不斷，拍手叫好的!!

一連串精心設計的表演加上演員的精采演出，真的太值得了!!

太精采的秀了! BRAVO !!! 大人小孩都看的很開心，全家人都適合欣賞的表演!!

來看一小段精采的表演吧

水舞間後台揭秘

好啦，這次的重頭戲來囉，看完表演之後，緊接著我們就要到神秘的後台來看一下《水舞間》的秘密囉

因為劇院很大的一部份是在舞台下方的，所以我們走下樓梯到後台

哈哈，真的是機關重重啊，連下幾個樓梯，開了幾扇門才到真正的後台

《水舞間》裏約有 239 個自動噴泉及 11 個超於10噸的水壓升降台，而且這裏有七米深，很多機關都是藏在水底下的! 前面談到是科學與藝術的結合!

看不到是部份是很多的工作人員在水底上幫忙活動演出，表演中每個人都要戰戰競競的聽從指令，才能通力合作，讓每一場演出，順利進行

我們在工作人員引導下緩步進入《水舞間》的會場，大家都好激動啊! 因為才剛看完表演，有一種美夢成真的感覺

哇，原來地板上都是孔洞，所以水才能快速湧上來，也可以瞬間就消失，真的大開眼界了

實際感受了舞台升降的奧秘後，接下來要來看一下後台到底在幹嗎?

演員化妝的小平台( 防水妝哦)，及一些道具、衣物，甚至這頂最貴的面具，聽說要六千美元耶

嘿嘿嘿，戴上面具試試看

這個很像義大利威尼斯面具節的活動面具

感覺變了一個人了

戴上骷髏面具，示範幾個狂野的姿勢吧!!

來這裏當然可以看到一些舞台上道具!! 真的很好玩!! 小朋友都開心的大叫!! 其實連大人都看的津津有味呢

來段小影片，讓大家感受現場的氣氛!!

來參加參觀後台活動朋友，可以跟演員合照哦，另外也有一些神秘小禮物!! 真的太有趣的活動了，意猶未盡啊~~

《水舞間》自2010年首演以來，已吸引無數觀眾，被譽為「此生必看」的水上匯演。這場表演結合高空雜技、舞蹈、戲劇與先進水效科技，營造震撼視覺體驗。劇院的270度環形設計與可變化舞台，讓觀眾身臨其境，感受水池瞬間升降、摩托車特技、驚險高空表演等精彩畫面。許多觀眾讚賞其獨特故事、精湛演出與夢幻燈光效果，直呼值得一看！若計畫前往澳門，《水舞間》絕對是不容錯過的夢幻大秀！

水舞間附近景點美食推薦

在欣賞完位於新濠天地的《水舞間》表演後，可以探索周邊的景點和美食，讓澳門旅程更加豐富。以下是一些值得推薦的去處：

大三巴牌坊：作為澳門的標誌性景點，可以在此拍照留念，感受歷史的沉澱。 澳門童夢天地：新濠天地三樓的KIDS’ CITY，室內共4個主題區：星夢區、電玩區、創意區、探索區～衝天迴旋巨型滑梯，超好玩。 喜盈樓：新濠天地的一樓，以精品粤滬川菜、滬港點心及海鲜火鍋蒸鍋餐點為主的餐廳，雖然不是星級餐廳，但整體的餐飲絕對是在水準之上哦。當天我們一行人享用了多道美食，好看又好吃。 官也街美食：在官也街上可以品嚐到澳門特色小吃，如葡式蛋撻、豬扒包等，滿足味蕾啊！

這些景點和美食都位於《水舞間》表演場地的周邊，方便在觀看演出前後前往。希望這些推薦能為澳門之行增添更多樂趣！

店家/景點資訊

店家名稱：新濠天地水舞間

所在地址：澳門澳門路氹連貫公路新濠天地

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：+853 8868 6767

評價：★★★★★





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