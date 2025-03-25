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澳門有許多精彩的娛樂表演，但新濠天地的「水舞間」絕對是不可錯過的世界級水上秀！ 憑藉驚人的舞台變化與震撼視覺效果，吸引無數觀眾的讚嘆與掌聲。本篇除了門票優惠＆座位推薦！還有全新驚喜～水舞間後台揭秘之旅！
你是否好奇這座宏偉舞台如何瞬間變成水池，隨後又能升起成為完整的平台？看似不大的舞台，卻能容納海盜船、巨型涼亭，甚至變身為摩托車特技跳躍的場景！這可不是魔術，而是科學與藝術的完美結合，讓人驚嘆不已！紫色微笑有機會親自走進「水舞間」的神秘後台，解開這場視覺奇蹟的秘密！
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水舞間交通資訊
新濠天地位於澳門路氹金光大道，提供免費接駁巴士服務，方便旅客前往。以下是主要接駁路線及時間表：
澳門半島至新濠天地
- 路線A：從澳門碼頭（外港客運碼頭）出發，途經關閘，直達新濠天地。
- 路線B：從氹仔客運碼頭出發，途經路氹城，直達新濠天地。
新濠天地至澳門半島
- 路線C：從新濠天地出發，途經路氹城，前往氹仔客運碼頭。
- 路線D：從新濠天地出發，途經關閘，前往澳門碼頭（外港客運碼頭）。
接駁巴士營運時間
- 每日營運時間：上午10:00至晚上12:00。
- 班次間隔：約每30分鐘一班。
注意事項：
- 以上時間及班次可能因特殊情況或節假日而有所調整。
- 客服熱線：+853 8868 6767
水舞間門票與演出時間表
|項目
|內容
|演出時間
|每週一、四、五、六、日，
每日三場：14:00、17:00、20:00
|休演日
|每週二、三
|演出地點
|澳門新濠天地 水舞間劇院
|演出時長
|約 85 分鐘（無中場休息）
|門票價格
|– 景觀位：TWD 2,070 起
– 尊享位：TWD 2,620 起
– 豪華位：TWD 3,280 起
– 貴賓位：TWD 4,200 起
– 至尊位：TWD 5,500 起
|購票方式
|官方網站、KKday 等購票平台
|入場須知
|開演前 15 分鐘入場
可拍照，禁止錄音、錄影
|交通資訊
|可搭乘澳門國際機場、氹仔客運碼頭免費穿梭巴士前往
|注意事項
|資訊可能變動，建議購票前再次確認最新資訊
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水舞間座位區推薦
– 景觀席：TWD 2,070 元起。
– 尊享席：TWD 2,620 元起。
– 豪華席：TWD 3,280 元起，我們選擇的座位區！
– 貴賓席：TWD 4,200 元起。
– 至尊席：TWD 5,500 元，當然是最推薦囉！
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水舞間劇情解析
《水舞間》的劇情主要圍繞著一個年輕男子追尋真愛的故事，他在探索愛與自我認識的過程中，經歷了幻想與現實的交錯。劇情結合了神秘的夢境、魔幻的舞台設計與多元的藝術表演元素，展現了水與火、光與影之間的對比與融合，讓觀眾在感官上獲得震撼的視覺體驗。
故事的主線雖然簡單，但它將愛情、冒險與內心的探索呈現得生動且富有象徵意義。隨著劇情發展，水池的變化、舞台設計的轉換，以及音樂和舞蹈的搭配，將人物的情感與內心掙扎表達得淋漓盡致。
水舞間心得評價
澳門最受歡迎的水上匯演大秀《水舞間》將於 2025 年 5 月 9 日 重磅回歸，這場表演自開演以來已邁入第九年，憑藉驚人的舞台變化與震撼視覺效果，吸引無數觀眾的讚嘆與掌聲。
活動開始前，大家都抓緊時間到這裏拍照留念
這舞台說大不大，說小不小，但卻千變萬化!! 場邊的觀眾心情都很雀躍!
用幾張照片帶大家來回味，看過的朋友一定會很懷念吧!
這麼氣勢驚人的場面，如果您以前看過，但過了這麼久，絕對值得再帶家人來看的!!
《水舞間》表演全長85分鐘，絕無冷場! 每一幕場景都令人期待!! 搭配燈光及音效呈現不同的變化，真的大飽眼福啊
整場表演中除了故事情節，當然也融入了多樣特技表演來吸引觀眾，真的是炫人心目啊，全場驚呼連連，大家都忍不住拍手叫好啊
這當然要拜現代科技之賜囉，不過，除了現代科技，還有更重要的東西呢!!?? 先賣個關子
這個飛車特技也是讓全場掌聲不斷，拍手叫好的!!
一連串精心設計的表演加上演員的精采演出，真的太值得了!!
太精采的秀了! BRAVO !!! 大人小孩都看的很開心，全家人都適合欣賞的表演!!
來看一小段精采的表演吧
水舞間後台揭秘
好啦，這次的重頭戲來囉，看完表演之後，緊接著我們就要到神秘的後台來看一下《水舞間》的秘密囉
因為劇院很大的一部份是在舞台下方的，所以我們走下樓梯到後台
哈哈，真的是機關重重啊，連下幾個樓梯，開了幾扇門才到真正的後台
《水舞間》裏約有 239 個自動噴泉及 11 個超於10噸的水壓升降台，而且這裏有七米深，很多機關都是藏在水底下的! 前面談到是科學與藝術的結合!
看不到是部份是很多的工作人員在水底上幫忙活動演出，表演中每個人都要戰戰競競的聽從指令，才能通力合作，讓每一場演出，順利進行
我們在工作人員引導下緩步進入《水舞間》的會場，大家都好激動啊! 因為才剛看完表演，有一種美夢成真的感覺
哇，原來地板上都是孔洞，所以水才能快速湧上來，也可以瞬間就消失，真的大開眼界了
實際感受了舞台升降的奧秘後，接下來要來看一下後台到底在幹嗎?
演員化妝的小平台( 防水妝哦)，及一些道具、衣物，甚至這頂最貴的面具，聽說要六千美元耶
嘿嘿嘿，戴上面具試試看
這個很像義大利威尼斯面具節的活動面具
感覺變了一個人了
戴上骷髏面具，示範幾個狂野的姿勢吧!!
來這裏當然可以看到一些舞台上道具!! 真的很好玩!! 小朋友都開心的大叫!! 其實連大人都看的津津有味呢
來段小影片，讓大家感受現場的氣氛!!
來參加參觀後台活動朋友，可以跟演員合照哦，另外也有一些神秘小禮物!! 真的太有趣的活動了，意猶未盡啊~~
《水舞間》自2010年首演以來，已吸引無數觀眾，被譽為「此生必看」的水上匯演。這場表演結合高空雜技、舞蹈、戲劇與先進水效科技，營造震撼視覺體驗。劇院的270度環形設計與可變化舞台，讓觀眾身臨其境，感受水池瞬間升降、摩托車特技、驚險高空表演等精彩畫面。許多觀眾讚賞其獨特故事、精湛演出與夢幻燈光效果，直呼值得一看！若計畫前往澳門，《水舞間》絕對是不容錯過的夢幻大秀！
水舞間附近景點美食推薦
在欣賞完位於新濠天地的《水舞間》表演後，可以探索周邊的景點和美食，讓澳門旅程更加豐富。以下是一些值得推薦的去處：
- 大三巴牌坊：作為澳門的標誌性景點，可以在此拍照留念，感受歷史的沉澱。
- 澳門童夢天地：新濠天地三樓的KIDS’ CITY，室內共4個主題區：星夢區、電玩區、創意區、探索區～衝天迴旋巨型滑梯，超好玩。
- 喜盈樓：新濠天地的一樓，以精品粤滬川菜、滬港點心及海鲜火鍋蒸鍋餐點為主的餐廳，雖然不是星級餐廳，但整體的餐飲絕對是在水準之上哦。當天我們一行人享用了多道美食，好看又好吃。
- 官也街美食：在官也街上可以品嚐到澳門特色小吃，如葡式蛋撻、豬扒包等，滿足味蕾啊！
這些景點和美食都位於《水舞間》表演場地的周邊，方便在觀看演出前後前往。希望這些推薦能為澳門之行增添更多樂趣！
店家/景點資訊
- 店家名稱：新濠天地水舞間
- 所在地址：澳門澳門路氹連貫公路新濠天地
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
- 店家電話：+853 8868 6767
- 評價：★★★★★
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