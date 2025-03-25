為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

2025-03-25 15:55:11 文字：紫色微笑
share
紫色微笑

紫色微笑

給個讚

澳門有許多精彩的娛樂表演，但新濠天地水舞間絕對是不可錯過的世界級水上秀！ 憑藉驚人的舞台變化與震撼視覺效果，吸引無數觀眾的讚嘆與掌聲。本篇除了門票優惠＆座位推薦！還有全新驚喜～水舞間後台揭秘之旅！

你是否好奇這座宏偉舞台如何瞬間變成水池，隨後又能升起成為完整的平台？看似不大的舞台，卻能容納海盜船、巨型涼亭，甚至變身為摩托車特技跳躍的場景！這可不是魔術，而是科學與藝術的完美結合，讓人驚嘆不已！紫色微笑有機會親自走進「水舞間」的神秘後台，解開這場視覺奇蹟的秘密！

🎟 現在即可購票，親身探索水舞間的幕後奧秘！

✅ 優惠 ⇒ Trip｜｜

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

你會需要的好康優惠區

 ▼ 就是愛出國 

  1. 優惠10％訂房
  2. 機場巴士接送
  3. 超值機票優惠
  4. 各家航空機票比價

 ▼ 澳門旅遊必備

 ▼ 澳門優惠券

本文重點｜快速連結

Toggle

水舞間交通資訊

新濠天地位於澳門路氹金光大道，提供免費接駁巴士服務，方便旅客前往。以下是主要接駁路線及時間表：

澳門半島至新濠天地

  • 路線A：從澳門碼頭（外港客運碼頭）出發，途經關閘，直達新濠天地。
  • 路線B：從氹仔客運碼頭出發，途經路氹城，直達新濠天地。

新濠天地至澳門半島

  • 路線C：從新濠天地出發，途經路氹城，前往氹仔客運碼頭。
  • 路線D：從新濠天地出發，途經關閘，前往澳門碼頭（外港客運碼頭）。

接駁巴士營運時間

  • 每日營運時間：上午10:00至晚上12:00。
  • 班次間隔：約每30分鐘一班。

注意事項：

  • 以上時間及班次可能因特殊情況或節假日而有所調整。
  • 客服熱線：+853 8868 6767

水舞間門票與演出時間表

項目 內容
演出時間 每週一、四、五、六、日，
每日三場：14:00、17:00、20:00
休演日 每週二、三
演出地點 澳門新濠天地 水舞間劇院
演出時長 約 85 分鐘（無中場休息）
門票價格 景觀位：TWD 2,070 起
尊享位：TWD 2,620 起
豪華位：TWD 3,280 起
貴賓位：TWD 4,200 起
至尊位：TWD 5,500 起
購票方式 官方網站、KKday 等購票平台
入場須知 開演前 15 分鐘入場
可拍照，禁止錄音、錄影
交通資訊 可搭乘澳門國際機場、氹仔客運碼頭免費穿梭巴士前往
注意事項 資訊可能變動，建議購票前再次確認最新資訊

✅ 門票折扣 ⇒ Trip｜｜

水舞間座位區推薦

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

景觀席：TWD 2,070 元起。
尊享席：TWD 2,620 元起。
豪華席：TWD 3,280 元起，我們選擇的座位區！
貴賓席：TWD 4,200 元起。
至尊席：TWD 5,500 元，當然是最推薦囉！

✅ 查即時座位席 ⇒ Trip｜｜

水舞間劇情解析

《水舞間》的劇情主要圍繞著一個年輕男子追尋真愛的故事，他在探索愛與自我認識的過程中，經歷了幻想與現實的交錯。劇情結合了神秘的夢境、魔幻的舞台設計與多元的藝術表演元素，展現了水與火、光與影之間的對比與融合，讓觀眾在感官上獲得震撼的視覺體驗。

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

故事的主線雖然簡單，但它將愛情、冒險與內心的探索呈現得生動且富有象徵意義。隨著劇情發展，水池的變化、舞台設計的轉換，以及音樂和舞蹈的搭配，將人物的情感與內心掙扎表達得淋漓盡致。

水舞間心得評價

澳門最受歡迎的水上匯演大秀《水舞間》將於 2025 年 5 月 9 日 重磅回歸，這場表演自開演以來已邁入第九年，憑藉驚人的舞台變化與震撼視覺效果，吸引無數觀眾的讚嘆與掌聲。

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

活動開始前，大家都抓緊時間到這裏拍照留念

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

這舞台說大不大，說小不小，但卻千變萬化!! 場邊的觀眾心情都很雀躍! 

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

用幾張照片帶大家來回味，看過的朋友一定會很懷念吧!
這麼氣勢驚人的場面，如果您以前看過，但過了這麼久，絕對值得再帶家人來看的!!

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

水舞間表演全長85分鐘，絕無冷場! 每一幕場景都令人期待!! 搭配燈光及音效呈現不同的變化，真的大飽眼福啊

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

整場表演中除了故事情節，當然也融入了多樣特技表演來吸引觀眾，真的是炫人心目啊，全場驚呼連連，大家都忍不住拍手叫好啊

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

這當然要拜現代科技之賜囉，不過，除了現代科技，還有更重要的東西呢!!?? 先賣個關子

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

這個飛車特技也是讓全場掌聲不斷，拍手叫好的!!

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

一連串精心設計的表演加上演員的精采演出，真的太值得了!!

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

太精采的秀了! BRAVO !!! 大人小孩都看的很開心，全家人都適合欣賞的表演!!

來看一小段精采的表演吧

水舞間後台揭秘

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

好啦，這次的重頭戲來囉，看完表演之後，緊接著我們就要到神秘的後台來看一下水舞間的秘密囉

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

因為劇院很大的一部份是在舞台下方的，所以我們走下樓梯到後台

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

哈哈，真的是機關重重啊，連下幾個樓梯，開了幾扇門才到真正的後台

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

水舞間裏約有 239 個自動噴泉及 11 個超於10噸的水壓升降台，而且這裏有七米深，很多機關都是藏在水底下的! 前面談到是科學與藝術的結合!
看不到是部份是很多的工作人員在水底上幫忙活動演出，表演中每個人都要戰戰競競的聽從指令，才能通力合作，讓每一場演出，順利進行

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

我們在工作人員引導下緩步進入水舞間的會場，大家都好激動啊! 因為才剛看完表演，有一種美夢成真的感覺

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

哇，原來地板上都是孔洞，所以水才能快速湧上來，也可以瞬間就消失，真的大開眼界了

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

實際感受了舞台升降的奧秘後，接下來要來看一下後台到底在幹嗎?

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

演員化妝的小平台( 防水妝哦)，及一些道具、衣物，甚至這頂最貴的面具，聽說要六千美元耶

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

嘿嘿嘿，戴上面具試試看

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

這個很像義大利威尼斯面具節的活動面具

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

感覺變了一個人了

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

戴上骷髏面具，示範幾個狂野的姿勢吧!!

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

 

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

來這裏當然可以看到一些舞台上道具!! 真的很好玩!! 小朋友都開心的大叫!! 其實連大人都看的津津有味呢

來段小影片，讓大家感受現場的氣氛!!

澳門【澳門水舞間】最新門票優惠＆座位推薦！劇情解析與後台揭秘之旅

來參加參觀後台活動朋友，可以跟演員合照哦，另外也有一些神秘小禮物!! 真的太有趣的活動了，意猶未盡啊~~

水舞間自2010年首演以來，已吸引無數觀眾，被譽為「此生必看」的水上匯演。這場表演結合高空雜技、舞蹈、戲劇與先進水效科技，營造震撼視覺體驗。劇院的270度環形設計與可變化舞台，讓觀眾身臨其境，感受水池瞬間升降、摩托車特技、驚險高空表演等精彩畫面。許多觀眾讚賞其獨特故事、精湛演出與夢幻燈光效果，直呼值得一看！若計畫前往澳門，《水舞間》絕對是不容錯過的夢幻大秀！

水舞間附近景點美食推薦

在欣賞完位於新濠天地《水舞間》表演後，可以探索周邊的景點和美食，讓澳門旅程更加豐富。以下是一些值得推薦的去處：

  1. 大三巴牌坊：作為澳門的標誌性景點，可以在此拍照留念，感受歷史的沉澱。
  2. 澳門童夢天地：新濠天地三樓的KIDS’ CITY，室內共4個主題區：星夢區、電玩區、創意區、探索區～衝天迴旋巨型滑梯，超好玩。
  3. 喜盈樓：新濠天地的一樓，以精品粤滬川菜、滬港點心及海鲜火鍋蒸鍋餐點為主的餐廳，雖然不是星級餐廳，但整體的餐飲絕對是在水準之上哦。當天我們一行人享用了多道美食，好看又好吃。
  4. 官也街美食：在官也街上可以品嚐到澳門特色小吃，如葡式蛋撻、豬扒包等，滿足味蕾啊！

這些景點和美食都位於《水舞間》表演場地的周邊，方便在觀看演出前後前往。希望這些推薦能為澳門之行增添更多樂趣！

店家/景點資訊

  • 店家名稱：新濠天地水舞間
  • 所在地址：澳門澳門路氹連貫公路新濠天地
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
  • 店家電話：+853 8868 6767
  • 評價：★★★★★


延伸閱讀

宜蘭景點  花蓮景點  台東景點  台北景點
基隆景點  桃園景點  新竹景點  苗栗景點 
台中景點  彰化景點  南投景點   雲林景點
嘉義景點  台南景點  高雄景點  屏東景點
澎湖景點  金門景點  馬祖景點 

▼ 評分文章，點5顆☆幫紫色微笑加油喔 ▼
[平均評分: 5]

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
日本2025 沖繩美麗海水族館完全攻略 ｜鯨鯊秀亮點、便宜門票＆交通全解析！
 旅咖
澳門2024澳門|美獅美高梅-視博茶點，四周LED螢幕結合音樂、極挑高、自然光灑落如同露天咖啡廳!定時加碼空中海洋
 纖茹
高雄市大樹區【義大遊樂世界攻略】門票優惠、必玩設施、交通住宿指南｜亞洲最大VR室內樂園 & Outlet購物情報
 紫色微笑
南港LaLaport搶先開箱！300間全品牌樓層分佈曝光，美食優惠 交通資訊指南。
 編輯 鄭雅之
【宜蘭蘇澳】一米特米食點心觀光工廠，宜蘭免門票景點，全年無休，可報名DIY及買伴手禮｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)
 Ruby說美食享受旅行
推薦商品
keyboard_arrow_up