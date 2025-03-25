提到九州景點，腦海中是否浮現出湯煙繚繞的別府溫泉、壯麗非凡的櫻島火山，還有充滿異國風情的長崎夜景？九州這片土地，結合了自然奇觀與人文風采，是探索日本的絕佳選擇！本篇攻略將帶你深入了解福岡、熊本、大分、佐賀、長崎、宮崎、鹿兒島等地的必去景點，還附上九州必去景點Top10！想安排九州自由行、九州五天四夜？這篇幫你輕鬆掌握九州的玩樂重點，讓你的旅程不踩雷！

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九州必去景點Top 10

想來場九州之旅，但不知道該從哪裡玩起嗎？這裡精選了九州景點必去 Top 10，從自然奇景到歷史遺跡，讓你一次收進九州自由行！

福岡塔 ：眺望福岡市區與博多灣的最佳景點，夜晚點燈後更顯浪漫。 門司港 ：擁有濃厚復古氛圍的港口小鎮，適合散步拍照，還能品嚐知名燒咖哩。 熊本城 ：日本三大名城之一，壯觀的黑色天守閣與美麗的櫻花相映成趣。 別府溫泉 ：以「地獄溫泉」聞名，擁有各式溫泉體驗，泡湯與溫泉蛋必試。 由布院 ：童話般的小鎮，金鱗湖與溫泉街風景迷人，是放鬆的好去處。 櫻島火山 ：活火山與海景共存的震撼景色，可搭渡輪近距離欣賞壯觀的火山。 豪斯登堡 ：日本最大的歐洲風主題樂園，白天欣賞荷蘭風光，夜晚燈飾超夢幻。 稻佐山夜景 ：日本三大夜景之一，登上展望台俯瞰長崎的璀璨燈海。 高千穗峽 ：以峽谷與瀑布聞名，可搭小舟近距離欣賞天然絕景，傳說是神話誕生地。 唐津城 ：坐落在海邊的優雅城堡，春天有櫻花點綴，登高可眺望美麗海景。

九州景點推薦｜福岡景點

來到九州，怎能錯過充滿活力的福岡！這裡是九州的門戶城市，不僅有熱鬧的博多車站和天神商圈，還有福岡塔、太宰府天滿宮、海濱公園等必去景點。無論是美食、購物還是歷史文化，福岡都能滿足旅人的期待。推薦規劃個兩三天的自由行，盡情享受福岡的都市魅力！詳細景點介紹和路線推薦請看【福岡景點攻略】！

九州景點推薦｜熊本景點

熊本的魅力不僅僅在於雄偉壯觀的熊本城，還有壯麗的阿蘇火山和療癒的溫泉小鎮。來到熊本，一定要品嚐當地特色馬肉料理，並探索熊本市區和阿蘇地區的美景。推薦參考這篇【熊本景點推薦】安排個兩天行程，感受濃厚的歷史氛圍與自然風光。

九州景點推薦｜大分景點

大分縣是溫泉愛好者的天堂，尤其是別府和湯布院這兩大名湯，絕對值得一探！不僅能泡湯放鬆，還能搭乘別府纜車俯瞰壯麗景色。另外大分市區也有許多有趣的景點和美食等著你探索！無論是一日遊或是深度旅行，【大分景點】都能帶給你滿滿的驚喜！

九州景點推薦｜佐賀景點

佐賀雖然是九州面積較小的縣，但景點一點也不輸其他地區！從唐津城的古韻到有田陶瓷的藝術之美，再到嬉野溫泉的悠閒時光，都讓人流連忘返。喜歡藝術文化與溫泉的旅人可以參考【佐賀景點精選】，一定要將佐賀列入行程中！

九州景點推薦｜長崎景點

長崎是一座歷史與異國風情交織的城市，擁有稻佐山夜景、軍艦島遺跡和風光明媚的和華蘭教會等著名景點。特別推薦長崎一日遊路線，讓你一次感受文化、歷史與自然美景。快來看看這篇【長崎景點攻略】無論是自由行還是團體遊，都別錯過這座迷人的城市！

九州景點推薦｜宮崎景點

深入探索宮崎的美麗祕境就靠這篇【宮崎景點推薦】！九州宮崎縣以自然奇觀與神話色彩而聞名，高千穗峽的壯麗峽谷和日南海岸的迷人風光，都是攝影愛好者的夢幻之地。來宮崎建議可以安排自駕遊，沿著海岸線一路暢遊，感受南國風情和神秘氛圍。

九州景點推薦｜鹿兒島景點

鹿兒島的獨特火山地形和豐富自然資源，讓它成為九州必去之地！櫻島火山的壯觀景象和指宿砂蒸溫泉的療癒體驗，都是遊客趨之若鶩的亮點。不僅如此，鹿兒島市區還有充滿活力的購物街和特色美食，讓人流連忘返。奉上這篇【鹿兒島景點攻略】給你，人氣最高的景點通通在這裡啦！

九州景點常見問題

Q. 九州必去景點有哪些？

九州必去景點有福岡塔、熊本城，想放鬆身心可以去大分別府溫泉與由布院，喜愛自然絕景不能錯過熊本阿蘇火山、宮崎高千穗峽！

Q. 有推薦的九州親子景點嗎？

九州有許多適合親子的景點，如長崎的豪斯登堡充滿童話氛圍、大分的九州自然動物公園讓孩子親近動物，還有福岡的海之中道海濱公園，結合水族館和遊樂設施，是家庭出遊的好選擇！