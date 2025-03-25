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日本【2025九州景點推薦】超過80個九州必去景點，福岡、熊本、鹿兒島全收錄！

2025-03-25 16:05:16 文字：好好玩 FUNIT
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提到九州景點，腦海中是否浮現出湯煙繚繞的別府溫泉、壯麗非凡的櫻島火山，還有充滿異國風情的長崎夜景？九州這片土地，結合了自然奇觀與人文風采，是探索日本的絕佳選擇！本篇攻略將帶你深入了解福岡熊本大分佐賀長崎宮崎鹿兒島等地的必去景點，還附上九州必去景點Top10！想安排九州自由行、九州五天四夜？這篇幫你輕鬆掌握九州的玩樂重點，讓你的旅程不踩雷！

重點整理：

九州必去景點Top 10

想來場九州之旅，但不知道該從哪裡玩起嗎？這裡精選了九州景點必去 Top 10，從自然奇景到歷史遺跡，讓你一次收進九州自由行

  1. 福岡塔：眺望福岡市區與博多灣的最佳景點，夜晚點燈後更顯浪漫。
  2. 門司港：擁有濃厚復古氛圍的港口小鎮，適合散步拍照，還能品嚐知名燒咖哩。
  3. 熊本城：日本三大名城之一，壯觀的黑色天守閣與美麗的櫻花相映成趣。
  4. 別府溫泉：以「地獄溫泉」聞名，擁有各式溫泉體驗，泡湯與溫泉蛋必試。
  5. 由布院：童話般的小鎮，金鱗湖與溫泉街風景迷人，是放鬆的好去處。
  6. 櫻島火山：活火山與海景共存的震撼景色，可搭渡輪近距離欣賞壯觀的火山。
  7. 豪斯登堡：日本最大的歐洲風主題樂園，白天欣賞荷蘭風光，夜晚燈飾超夢幻。
  8. 稻佐山夜景：日本三大夜景之一，登上展望台俯瞰長崎的璀璨燈海。
  9. 高千穗峽：以峽谷與瀑布聞名，可搭小舟近距離欣賞天然絕景，傳說是神話誕生地。
  10. 唐津城：坐落在海邊的優雅城堡，春天有櫻花點綴，登高可眺望美麗海景。
日本【2025九州景點推薦】超過80個九州必去景點，福岡、熊本、鹿兒島全收錄！
圖片授權：IG @birdieee.w_

九州景點推薦｜福岡景點

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圖片來源：IG @sandylovehealthy

來到九州，怎能錯過充滿活力的福岡！這裡是九州的門戶城市，不僅有熱鬧的博多車站和天神商圈，還有福岡塔、太宰府天滿宮、海濱公園等必去景點。無論是美食、購物還是歷史文化，福岡都能滿足旅人的期待。推薦規劃個兩三天的自由行，盡情享受福岡的都市魅力！詳細景點介紹和路線推薦請看【福岡景點攻略】！

💜福岡必去景點：福岡城跡、舞鶴公園、大濠公園、福岡市美術館、門司港、那珂川水上巴士、柳川遊船
💜推薦閱讀：【福岡景點推薦】精選20個日本福岡一日遊必去景點

九州景點推薦｜熊本景點

日本【2025九州景點推薦】超過80個九州必去景點，福岡、熊本、鹿兒島全收錄！
圖片來源：熊本城FB

熊本的魅力不僅僅在於雄偉壯觀的熊本城，還有壯麗的阿蘇火山和療癒的溫泉小鎮。來到熊本，一定要品嚐當地特色馬肉料理，並探索熊本市區和阿蘇地區的美景。推薦參考這篇【熊本景點推薦】安排個兩天行程，感受濃厚的歷史氛圍與自然風光。

💜熊本必去景點：熊本城、阿蘇火山、黑川溫泉
💜推薦閱讀：【熊本景點】精選10大熊本必去景點、賞櫻景點、門票優惠

九州景點推薦｜大分景點

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圖片來源：IG @dian_tsou

大分縣是溫泉愛好者的天堂，尤其是別府和湯布院這兩大名湯，絕對值得一探！不僅能泡湯放鬆，還能搭乘別府纜車俯瞰壯麗景色。另外大分市區也有許多有趣的景點和美食等著你探索！無論是一日遊或是深度旅行，【大分景點】都能帶給你滿滿的驚喜！

💜大分必去景點：宇佐神宮、由布岳、金鱗湖、別府塔展望台、別府纜車
💜推薦閱讀：【大分景點】精選13個大分必去景點，別府溫泉、由布院一日遊

九州景點推薦｜佐賀景點

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圖片授權：IG @heart.5251

佐賀雖然是九州面積較小的縣，但景點一點也不輸其他地區！從唐津城的古韻到有田陶瓷的藝術之美，再到嬉野溫泉的悠閒時光，都讓人流連忘返。喜歡藝術文化與溫泉的旅人可以參考【佐賀景點精選】，一定要將佐賀列入行程中！

💜佐賀必去景點：唐津城、祐德稻荷神社、武雄溫泉、大魚神社海中鳥居
💜推薦閱讀：【佐賀景點推薦】精選8個必去佐賀景點、佐賀一日遊

九州景點推薦｜長崎景點

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圖片來源：佐世保觀光協會

長崎是一座歷史與異國風情交織的城市，擁有稻佐山夜景、軍艦島遺跡和風光明媚的和華蘭教會等著名景點。特別推薦長崎一日遊路線，讓你一次感受文化、歷史與自然美景。快來看看這篇【長崎景點攻略】無論是自由行還是團體遊，都別錯過這座迷人的城市！

💜長崎必去景點：豪斯登堡、稻佐山夜景、軍艦島、九十九島、雲仙地獄
💜推薦閱讀：長崎必去景點推薦！豪斯登堡、市區景點、親子景點一日遊

九州景點推薦｜宮崎景點

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圖片來源：宮崎市觀光

深入探索宮崎的美麗祕境就靠這篇【宮崎景點推薦】！九州宮崎縣以自然奇觀與神話色彩而聞名，高千穗峽的壯麗峽谷和日南海岸的迷人風光，都是攝影愛好者的夢幻之地。來宮崎建議可以安排自駕遊，沿著海岸線一路暢遊，感受南國風情和神秘氛圍。

💜宮崎必去景點：高千穗峽、鵜戶神宮、青島神社
💜推薦閱讀：宮崎景點11選推薦！高千穗峽、鵜戶神宮、鬼之洗衣板

九州景點推薦｜鹿兒島景點

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圖片來源：IG @__of.us

鹿兒島的獨特火山地形和豐富自然資源，讓它成為九州必去之地！櫻島火山的壯觀景象和指宿砂蒸溫泉的療癒體驗，都是遊客趨之若鶩的亮點。不僅如此，鹿兒島市區還有充滿活力的購物街和特色美食，讓人流連忘返。奉上這篇【鹿兒島景點攻略】給你，人氣最高的景點通通在這裡啦！

💜鹿兒島必去景點：櫻島、屋久島、仙巖園、奄美大島、霧島神宮
💜推薦閱讀：精選10大鹿兒島必玩景點，櫻島/屋久島/奄美大島一日遊

九州景點常見問題

Q. 九州必去景點有哪些？

九州必去景點有福岡塔、熊本城，想放鬆身心可以去大分別府溫泉與由布院，喜愛自然絕景不能錯過熊本阿蘇火山、宮崎高千穗峽！

Q. 有推薦的九州親子景點嗎？

九州有許多適合親子的景點，如長崎的豪斯登堡充滿童話氛圍、大分的九州自然動物公園讓孩子親近動物，還有福岡的海之中道海濱公園，結合水族館和遊樂設施，是家庭出遊的好選擇！

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