台南將軍區為胡蘿蔔種植的最大產區，
3~4月為採收期，
此時也正逢木棉花開的季節，
台南將軍區結合了木棉花與胡蘿蔔，
特別在苓仔寮木棉花道舉辦了
【2025將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會】
讓遊客能在盛開的木棉花道下，
欣賞田園風光，並體驗親自動手拔蘿蔔的樂趣，
還能逛市集、DIY手作、賞花…等，
很適合闔家大小參與同樂！
【2025將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會】
台南市蘿蔔種植，將軍區為臺南市最大產區，
每年2月開始採收胡蘿蔔。
將軍區由於氣候及鹽地土壤等環境因素，
所生產胡蘿蔔香甜且品質優良，深受大家的喜愛。
這裡的胡蘿蔔生長的很好，
隨便一拔都直根肥大，色澤度佳。
採收季時，可見農家忙於採收胡蘿蔔的景象，
紅通通一片，喜氣洋洋很熱鬧。
(照片由莊錦富提供)
這次我們來參加體驗拔胡蘿蔔活動，
超療癒又有趣，還能收獲滿滿的帶回家。
胡蘿蔔富含豐富的膳食纖維及多種維生素等營養素，
拔完帶回家可以做各式的胡蘿蔔料理，
或打成蔬果汁飲用，風味佳又鮮甜，
此時正是品嘗國產胡蘿蔔的最佳時間點。
胡蘿蔔田附近還有波斯菊花海，
繽紛色彩浪漫感十足，超好拍。
活動後，可別急著離開，
將軍區有近2千棵木棉樹，
分布於苓仔寮北環道、南1線、南20線、南21線、南24線、南27線等，
花季時，可欣賞滿滿的火紅色木棉花綿延在整條馬路上的場景，
景色優美動人。
(木棉花照片由台南旅遊提供)
喜歡賞花的朋友們，
也可以到台南白河，來趟木棉花之旅。
《蛋寶543》
這一次來台南旅遊，
友人帶我們到苓仔寮木棉花道，
欣賞木棉花的美景，並體驗拔胡蘿蔔活動，
沒想到拔蘿蔔的過程竟然很療癒，
還能收獲滿滿的回家，享用美味的胡蘿蔔料理，
很適合親子一同來體驗，
【2025將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會】
等著大家來參與哦！
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