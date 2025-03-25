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台南市將軍區[台南旅遊] 2025將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會 #將軍木棉花道 #拔蘿蔔 @蛋寶趴趴go

2025-03-25 16:05:25 文字：蛋寶趴趴go
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蛋寶趴趴go

蛋寶趴趴go

 

台南將軍區為胡蘿蔔種植的最大產區，

3~4月為採收期，

此時也正逢木棉花開的季節，

台南將軍區結合了木棉花與胡蘿蔔，

特別在苓仔寮木棉花道舉辦了

2025將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會

讓遊客能在盛開的木棉花道下，

欣賞田園風光，並體驗親自動手拔蘿蔔的樂趣，

還能逛市集、DIY手作、賞花…等，

很適合闔家大小參與同樂！

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【2025將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會】

活動時間：114/03/29 (星期六)上午8:30~下午13:00
活動地點：Google-苓仔寮木棉花道(座標23.222826,120.168514)
活動內容：舞台表演、吉祥物人偶(將軍紅蘿蔔娃娃)互動、園遊會市集、彩虹奶凍杯手作、花田賞花、樹苗贈送、摸彩活動、嘿呦嘿呦拔蘿蔔等豐富內容。

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台南市蘿蔔種植，將軍區為臺南市最大產區，

每年2月開始採收胡蘿蔔。

將軍區由於氣候及鹽地土壤等環境因素，

所生產胡蘿蔔香甜且品質優良，深受大家的喜愛。

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這裡的胡蘿蔔生長的很好，

隨便一拔都直根肥大，色澤度佳。

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採收季時，可見農家忙於採收胡蘿蔔的景象，

紅通通一片，喜氣洋洋很熱鬧。

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(照片由莊錦富提供)

 

這次我們來參加體驗拔胡蘿蔔活動，

超療癒又有趣，還能收獲滿滿的帶回家。

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胡蘿蔔富含豐富的膳食纖維及多種維生素等營養素，

拔完帶回家可以做各式的胡蘿蔔料理，

或打成蔬果汁飲用，風味佳又鮮甜，

此時正是品嘗國產胡蘿蔔的最佳時間點。

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胡蘿蔔田附近還有波斯菊花海，

繽紛色彩浪漫感十足，超好拍。

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活動後，可別急著離開，

將軍區有近2千棵木棉樹，

分布於苓仔寮北環道、南1線、南20線、南21線、南24線、南27線等，

花季時，可欣賞滿滿的火紅色木棉花綿延在整條馬路上的場景，

景色優美動人。

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(木棉花照片由台南旅遊提供)

 

喜歡賞花的朋友們，

也可以到台南白河，來趟木棉花之旅。

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《蛋寶543》

這一次來台南旅遊

友人帶我們到苓仔寮木棉花道

欣賞木棉花的美景，並體驗拔胡蘿蔔活動，

沒想到拔蘿蔔的過程竟然很療癒，

還能收獲滿滿的回家，享用美味的胡蘿蔔料理，

很適合親子一同來體驗，

2025將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會

等著大家來參與哦！

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