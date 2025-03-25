咖啡蛋糕捲的做法簡單，她有入口即化的柔軟度，蛋糕層和夾餡的奶油霜都能嚐到咖啡的香韻，初次使用咖樂迪的咖啡抹醬替代咖啡液，效果比抹在吐司上好吃，有興趣的朋友也跟著來試做吧

咖啡蛋糕捲的材料

蛋黃糊:蛋黃3顆，糖粉20g，沙拉油35g，低筋麵粉45g，咖啡抹醬20g

蛋白霜:蛋白3顆，糖粉20g

鮮奶油霜:動物鮮奶油160g，咖啡抹醬15g

1.糖粉20g和3顆蛋黃，用電動攪拌器打到質地粘稠

2.加沙拉油用電動攪拌器打拌到出現均勻的紋路，加咖啡抹醬拌勻，篩入低筋麵粉繼續混拌到沒有白色的粉粒

3.烤箱預熱180度C

4.蛋白中加入20g糖粉，打發到蛋白有光澤而且能拉出直立彎鈎的乾性發泡

5.蛋白霜舀1/2份量到蛋黃糊中，用攪拌器輕手迅速翻拌均勻再倒回剩下的蛋白霜裡，先用攪拌器輕手拌勻後再換刮刀由盆邊及底部翻起檢查，確認有充分的拌勻

6.烤盤鋪烤紙(四邊用夾子固定)，麵糊倒入烤盤在桌上輕震出空氣用刮刀整理四角及刮平表面，放入已預熱的烤箱裡180度C烤12分鐘

出爐的蛋糕放網架上降溫，完全涼後將四邊撕開，蓋一張較大的烘焙紙翻面並撕掉底部的烤紙

7.水盆底放保冰劑和自來水，乾淨的盆裡放鮮奶油用電動攪拌機打發到有紋路時加入咖啡抹醬用高速打勻就好。奶油霜還沒用的話要放冰箱維持低溫才不會溶解

8.在蛋糕末端斜切一刀

奶油霜集中堆抹在蛋糕的1/3處(起端留3公分不抹)，再往尾端薄薄的推抹一層(尾端留5公分不抹)

由身體這端抓起烘焙紙連帶蛋糕一口氣往前扣，慢慢收捲到底後再用刮板撐住底下的烘焙紙收緊

包捲好的蛋糕捲用膠帶固定尾端防鬆脫變形，收口朝下的放到冰箱冷藏定型2小時以上

海綿蛋糕的咖啡香搭配奶油霜裡的咖啡味一濃一淡，入口的清爽度我連吃三塊也不覺得有膩的負擔

有空時我會一次做兩條放在冰箱以備隨時解饞用

咖樂迪的咖啡抹醬我覺得抹在吐司上甜度有點高，用在烘焙時就不用再加糖了挺方便的

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