因為個性加旅行習慣的關係，事實上每年總是到處跑的我是直到去年才第一次了韓國

雖然疫情前淺淺的學了一下韓文，但韓國對我來講真的是超未知的國度

所以第一次去韓國，住宿的位子就變得很重要，最後我選擇了為在首爾弘大智選假日酒店Holiday inn

HOLIDAY INN為在弘大入口站5號出口正上方，基本上出了5號出口走不到1分鐘就可以轉電梯上樓

弘大除了是美食、逛街集散地之外，更是多條地鐵線的交會點

而且HOLIDAY INN入口正對面（一樣走路一分鐘）還是機場直達地鐵AREX的乘車處

所以這個地理位子以不管是不是第一次去首爾旅行來講，真的都超。方。便！







首爾弘大智選假日酒店Holiday inn是2018/9月才開幕的，目前都還算新穎

樓下即是便利商店711,CU跟現在知名的AK賣場，以生活機能來講真的很方便

(而且ＣＵ就在AK商場裡面，飯店電梯下來就可以購物，即使下雨、下雪都不用擔心)

Check-in lobby在7樓，一到7樓就可以看到挑高的空間，非常大器

櫃檯旁則是他們的餐廳區，這部分我們就後面再說

題外話是我覺得身為國際連鎖飯店跟如此大觀光點的飯店來講，櫃檯的英文...真的不是很好

我記得check in時光改刷的信用卡、然後pre check in 就搞了很久

（事實上我只是要一個可以或不可以的答案，但因為對方英文不好，就模稜兩可、反反覆覆了很久）

8樓以上就是住宿區了，動線呈現一個口字型的樣子圍繞著挑高的大廳

房間的格局很簡單，我覺得以長時間在外面走動的旅客來講還算綽綽有餘

就是標準的麻雀雖小五臟俱全

角落的沙發跟桌子

床應該是標準床，尺寸略小

如果是比較高大的男生或是帶小孩的家庭可能會覺得不適合

不過枕頭都有註記軟硬，有需求也都可以跟房務中心換

浴室的部分我覺得中規中矩，大小適中也很乾淨

唯一覺得麻煩的是浴室的門很容易卡住

入口處的行李區跟冰箱

再次說弘大這間HOLIDAY INN就是給我麻雀雖小五臟俱全的感覺，基本上什麼都不缺

雖然住宿期間會覺得少了點什麼，覺得某些部分可以再好一點

但要嫌也是什麼都說不出來的那一種

不過以第一次來首爾的人來說，是真的會覺得很方便

最後就是餐廳的部分

因為我旅遊期間多數還是希望可以吃到更多外面的東西，所以住宿這幾天只有在這吃了一餐

(不過是因為我訂房時，這個方案裡本來就含有早餐了，也沒辦法單獨退掉)

因為鄰近聖誕節，所以餐廳外也有聖誕佈置

看得出來HOLIDAY INN很多團體客人，所以座位真的非常多

窗外可以直接看到弘大逛街區，記得第一天來時還看到日出

早餐的部份我覺得內容還算豐富，基本上西式蛋火腿、麵包、莎拉、炸物都有

而且還提供了一些很像中式的熱湯、麵跟粥

如果不習慣吃麵包、咖啡當早餐或是不想多花錢的話，我覺得在飯店用餐是個很好的選擇

首爾弘大智選假日酒店Holiday inn

地址：Aekyung Tower, 188 Yanghwa-ro, Mapo-Gu, Mapo-gu, Seoul, 南韓

時間：入住3:00 退房12:00

電話：+8227683000

網站：https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/seoul/seohg/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-KR-_-SEOHG