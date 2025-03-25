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韓國| 2023 SEOUL | 交通方便、生活機能好，來到首爾不能錯過的首爾弘大智選假日酒店Holiday inn

2025-03-25 16:15:04 文字：CHANTAL.L 旅攝日嚐
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CHANTAL.L 旅攝日嚐

CHANTAL.L 旅攝日嚐

韓國| 2023 SEOUL | 交通方便、生活機能好，來到首爾不能錯過的首爾弘大智選假日酒店Holiday inn

因為個性加旅行習慣的關係，事實上每年總是到處跑的我是直到去年才第一次了韓國

雖然疫情前淺淺的學了一下韓文，但韓國對我來講真的是超未知的國度

所以第一次去韓國，住宿的位子就變得很重要，最後我選擇了為在首爾弘大智選假日酒店Holiday inn

 

 

韓國| 2023 SEOUL | 交通方便、生活機能好，來到首爾不能錯過的首爾弘大智選假日酒店Holiday inn 

HOLIDAY INN為在弘大入口站5號出口正上方，基本上出了5號出口走不到1分鐘就可以轉電梯上樓

弘大除了是美食、逛街集散地之外，更是多條地鐵線的交會點

而且HOLIDAY INN入口正對面（一樣走路一分鐘）還是機場直達地鐵AREX的乘車處

所以這個地理位子以不管是不是第一次去首爾旅行來講，真的都超。方。便！


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首爾弘大智選假日酒店Holiday inn是2018/9月才開幕的，目前都還算新穎

樓下即是便利商店711,CU跟現在知名的AK賣場，以生活機能來講真的很方便

(而且ＣＵ就在AK商場裡面，飯店電梯下來就可以購物，即使下雨、下雪都不用擔心)

 

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Check-in lobby在7樓，一到7樓就可以看到挑高的空間，非常大器

櫃檯旁則是他們的餐廳區，這部分我們就後面再說

 

題外話是我覺得身為國際連鎖飯店跟如此大觀光點的飯店來講，櫃檯的英文...真的不是很好

我記得check in時光改刷的信用卡、然後pre check in 就搞了很久

（事實上我只是要一個可以或不可以的答案，但因為對方英文不好，就模稜兩可、反反覆覆了很久）

 

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8樓以上就是住宿區了，動線呈現一個口字型的樣子圍繞著挑高的大廳

房間的格局很簡單，我覺得以長時間在外面走動的旅客來講還算綽綽有餘

就是標準的麻雀雖小五臟俱全

 

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角落的沙發跟桌子

 

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床應該是標準床，尺寸略小

如果是比較高大的男生或是帶小孩的家庭可能會覺得不適合

不過枕頭都有註記軟硬，有需求也都可以跟房務中心換

 

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浴室的部分我覺得中規中矩，大小適中也很乾淨

唯一覺得麻煩的是浴室的門很容易卡住

 

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入口處的行李區跟冰箱

 

再次說弘大這間HOLIDAY INN就是給我麻雀雖小五臟俱全的感覺，基本上什麼都不缺

雖然住宿期間會覺得少了點什麼，覺得某些部分可以再好一點

但要嫌也是什麼都說不出來的那一種

不過以第一次來首爾的人來說，是真的會覺得很方便

 

 

 

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最後就是餐廳的部分

 

因為我旅遊期間多數還是希望可以吃到更多外面的東西，所以住宿這幾天只有在這吃了一餐

 

(不過是因為我訂房時，這個方案裡本來就含有早餐了，也沒辦法單獨退掉)

因為鄰近聖誕節，所以餐廳外也有聖誕佈置

 

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看得出來HOLIDAY INN很多團體客人，所以座位真的非常多

窗外可以直接看到弘大逛街區，記得第一天來時還看到日出

 

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早餐的部份我覺得內容還算豐富，基本上西式蛋火腿、麵包、莎拉、炸物都有

而且還提供了一些很像中式的熱湯、麵跟粥

如果不習慣吃麵包、咖啡當早餐或是不想多花錢的話，我覺得在飯店用餐是個很好的選擇

 

 

 

 

首爾弘大智選假日酒店Holiday inn

地址：Aekyung Tower, 188 Yanghwa-ro, Mapo-Gu, Mapo-gu, Seoul, 南韓

時間：入住3:00 退房12:00

電話：+8227683000

網站：https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/seoul/seohg/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-KR-_-SEOHG

 

 

 

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