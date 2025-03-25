燕窩是自古以來養顏美容的聖品，

有著豐富營養與高貴質感的燕窩禮盒，

更是送禮的最佳選擇~

但是...您吃到的是純正的燕窩嗎？

您了解燕窩的由來及製作過程嗎？

快跟著辣媽走進【新百祿燕窩觀光工廠】吧！

位於台南安平的【新百祿燕窩觀光工廠】

是全台唯一以燕窩為主題的觀光工廠，

更是寓教於樂，適合全家共遊、親子共賞的好地方！

進到觀光工廠的展示區會覺得相當舒適溫馨，

由服務親切及熱忱的導覽員，帶領我們認識整過燕窩製作過程，

結合養生、知識與科技，並設置遊戲互動區，

從玩樂中學習，讓我們了解到燕窩原來這麼繁複，

更了解到新百祿的堅持與用心！

辣媽跟大部分的人一樣，都誤以為燕窩是來自常見的燕子，

事實上，新百祿所採用的燕窩，是生長在馬來西亞的金絲燕，

對於居住環境要求非常嚴謹~

新百祿秉持著大自然共存共榮的原則，

不破壞生態，為金絲燕建造良好住所，

採集不再居住的燕巢，慢慢取下燕盞~

遵循7道純正古法手藝，秉持天然純正無添加，

成就出條條鮮明的新百祿燕窩！

再經過高技術門檻專業殺菌常溫技術，

保留住燕窩的營養及風味，

製成精緻又養生的高級禮盒，

送禮自用兩相宜！

這次去參觀非常榮幸，

一同參與了新百祿農創保健新品的發表及VIP體驗下午茶會~

新百祿結合台灣在地有機農產研發出全新的健康產品，

有來自嘉義朴子的✨玫瑰紅薏仁✨

好山好水花蓮吉安的✨蜜香紫錐菊✨

以及屏東九如的✨青纖檸檬露✨

都是相當方便又好喝的沖泡式健康飲品！

新百祿特別聘請專業主廚將全新的農創產品加入料理中，

搖身一變成為健康又美味的精緻下午茶：

✨惡魔蛋、磅蛋糕、卡士達檸檬小塔✨

主廚的巧手，讓大家一起度過愉快又滿足的時光！

這麼棒的觀光工廠，一定要親自走一趟，

趕快為自己與家人安排一場美好的旅行，

更別忘了帶著健康的燕窩禮盒及農創新品回家哦！

【新百祿燕窩觀光工廠】

地址：台南市南區新和路38號

電話：06-265-0924

FB： @新百祿燕窩觀光工廠