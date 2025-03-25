河口湖超人氣景點「忍野八海」 -喻為日本的天然紀念物、名水百選並與富士山被登錄為世界遺產

若有到河口湖旅遊並且喜歡自然景色的朋友，不要錯過…忍野八海

八海的池水是由富士山雪融化而成，非常乾淨清澈…來到這彷彿心靈被洗滌過的感覺 (友人說太誇張了吧)

除了美景這裏還有美食…各式日式攤販：牛肉串、糰子、大栗子、小黃瓜、冰淇淋…等等

若是想小酌也有啤酒…搭配牛肉串，真的很享受。

來到忍野八海放慢腳步…欣賞這片位在富士山腳下的美景

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東京行是跟「可樂旅遊 」- 迪士尼雙樂園、 麗莎與卡斯柏小鎮La vill de Gaspard et Lisa、富士野生動物園

完全是為孩子打造的行程吧! 忍野八海雖然是看風景為主…但小孩可是完全沒有唉無聊

因為他們「知道」富士山…所以是有小小期待，從下車就開始一直找富士山

加上到忍野八海一直在吃東西…所以小孩很忙沒有時間唉無聊…

停留時間

我們在這一區待了一個多小時，慢慢逛…拍照、排隊買東西吃

忍野八海

位於山梨縣忍野村的湧泉群，｢八海｣是指八個池塘

包括了"出口池、御釜池、底抜池、銚子池、湧池、濁池、鏡池、菖蒲池"，水的來源為富士山融化並經過多年過濾的雪水

於1934年被指定為日本的天然紀念物、1985內被環境廳選為「名水百選」、2013年與富士山被登錄為世界遺產

此圖取自於：https://yamanakako.info/8lakes_top.php

如前面提到忍野八海是指八個池

我們只有到「勇池」，旁邊的「中池」是商店區私人所有…並不是忍野八海的池子之一哦!!

而中池景色很美…讓人會停留下來拍照

勇池

水是來自富士山融化的雪水，融化的雪水是透過好幾層的溶岩石

經過長時間過濾急速冷卻後形成的清澈泉水，有人將這些泉水視為神聖的象徵

‼️這是忍野八海的八海之一哦~

對了，這裏可不是許願池…若是投錢許願會被罰錢

榛之木林民俗資料館 - 忍野八海展望台

勇池對面是「榛之木林民俗資料館」，需買門票入場

進入後彷彿走到了另一個世界，有傳統茅草屋、水車，湖景與令人驚豔的富士山風景

若是不趕時間建議可以買票進入參觀

榛之木林民俗資料館

大人(中學生以上) ¥300 小學生 ¥150 幼兒(1歲以上)¥100

走入後有如「世外桃源」與另一邊有兩種世界的感覺…

可惜今天天氣不徍…天氣好會美到爆炸吧

傳統茅草屋、水車，湖景

也有遊客換上浴衣拍照…

當然一定要到二樓觀景臺看美景…可惜一直有雲層擋住富士山

但還是覺得買票進來參觀是值得的

從觀景臺望向另一邊，許多的遊客…不乏也有日本遊客來訪

中池

這裏不是忍野八海之一，為私人商店… 但可以進去逛逛繞一圈

(無需門票)

滿滿的遊客…走的時後要小心…有點擔心會被擠下去

日本名水百選池

也有人來裝水喝…但出門在外還是喝煮過的水比較放心

水深八公尺…裏面有魚兒游來游去…

這裏的魚住的是高級房…水好清澈…海澡也長的很好

來到這裏心靈被洗滌過的感覺

水好清澈

中池旁的商店有賣許多日本特產 - 漬物

還有各種富士山的紀念品

中池旁商店也有賣冰淇淋- 抹茶、白桃、草莓…等口味

一隻為日幣500元

我們買了一隻白桃口味…濃濃的~好吃

也買了草莓。但不便宜…畢竟是觀光地…

除了中池旁商店，附近有許多道地美食…

網路上許多人推薦 : ✓ 草餅（草もち）是用艾草做的麻糬

✓ 煎餅 :「手燒堂 忍野八海店」店鋪位於湧池旁

くりの里

Kurinosato Roasted Chestnuts

google map :https://www.google.com/maps/place/Kurinosato+Roasted+Chestnuts/@35.4599179,138.8328965,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xee605e815e6c4522?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111

導遊特別推薦這間的 " 栗子"與"糰子"

栗子 大包¥2200 / 中包¥1100

栗子很大顆…真的好吃

有人覺得趁熱吃好吃…但我們覺得冷掉比較好剝…並且比較可以吃出栗子的香氣

我們很後悔只買了一包大包…因為真的很好吃

"栗子"與"糰子"雖然都在同一個店面

但是是分開排隊的哦

是真的碳火下去燒烤

糰子 口味(1) 原味 ¥400 (2) あんこ豆沙 ¥500 (3)醬油 ¥500

(4)くるみ味噌 (核桃味噌) ¥500 (5) 黑蜜きな粉 (黑蜜黃豆粉) ¥600 (6) 栗あ ¥600

(由翻譯軟體找到相對應中文…若有錯麻煩告知)

我們買了 (2)あんこ豆沙 與 (3)醬油

其實一直對糰子沒有太大的興趣…但這裏的醬油糰子有好吃

醬油的香氣與糰子的米香很搭…我們都搶著要吃這口味

這隻霏仔在樹下吃了好多食物

用美食融入當地

他們還去買了烤牛肉吃光光…我一口都沒有吃到

來到忍野八海除了欣賞美景…別忘了也品嚐些小吃吧

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忍野八海 地址：354 Shibokusa, Oshino, Minamitsuru District, Yamanashi 401-0511日本 *相關訊息請依官方公佈為主*

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