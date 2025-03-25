台中免費活動景點-2024新社花海暨臺中國際花毯節-活動、交通、住宿資訊，2024新社花海/台中國際花毯節，今年的主題為「太空花境」，以20萬朵繽紛花卉組成立體藝術裝置，將於11月9日至12月1日在新社種苗改良繁殖場二苗圃登場，為期23天，大家趕快把握時機，一起漫步太空花境吧!!!

2024新社花海暨台中國際花毯節將於11月9日登場了，

為期23天。

台中花毯節的展區占地2公頃，

以20萬朵、23品種繽紛花卉組成立體藝術裝置，

預計最佳賞花期為開幕後5至7天，

喜歡賞花的朋友可要好好把握時機喔!!

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2024新社花海暨臺中國際花毯節 活動資訊

活動期間：2024/11/09(六)至2023/12/3(二)止，共計 23 日

地址：台中市新社區協成里協興街30號

費用：免費參觀

官網：2024新社花海官網

拍攝日期：2024/11/2

2024新社花海暨臺中國際花毯節 場地配置圖

展區非常的大，

建議大家可以到官網下載場地配置圖，

或是到展區後拍攝一下，

這樣不管是逛累了想上廁所、吃美食，

或是要有效率的攻略所有展區，

都非常的方便喔!

2024新社花海暨臺中國際花毯節 花海現況搶先看

我們到訪日期為11/2，

現場已經可以大致看得出幾個比較主要的展品已經都完成了。

太空花境的的入口處「環環相扣」已經大致上完成，

還有小貓太空人在入口處迎接大家。

總高17米的「太空花城」非常的氣派，

被花卉包圍的神秘太空總部，

應該可以一圓不少人的太空夢。

【蟲獲新生】這是巨大的獨角仙。

翅膀上結合花卉與人造衛星葉片，

飛舞漫遊穿梭在太空銀河裡。

【共創基地】走進竹編製作的太空幽浮，

一起欣賞在地長輩與小朋友創作的花卉作品。

【草莓火箭】草莓造型的火箭蠻可愛的，

很期待活動開跑後，

可以跟它近距離拍拍照。

【時光隧道】以新社盛產的香菇為主題，

巨大的太空香菇包造型，

下方黑洞藏身個神秘萬花筒，

讓人很想一探究竟，

不過離路邊很遠，

我就遠遠的拍一下而已。

2024新社花海暨臺中國際花毯節 停車資訊

小型車輛停車場 花海臨時停車場P1 (供小型汽車、機車停放)

由豐原、東勢往興社街（東興派出所）方向駛來車輛，經協興街左轉華豐街，即可進入小型車輛第1、2停車場。 由北屯中興嶺方向駛來車輛，經中興嶺、協中街左轉華豐街至小型車輛第1、2停車場。

花海臨時停車場P2、P3 (僅供小型汽車停放)

由豐原、東勢駛來車輛，經興安路、興中街及協興街至小型車輛第2、3停車場。

九渠溝景觀滯洪池停車場 ( 為身障、親子停車場 )、外圍為機車停車場



中興嶺營區停車場(距離2.1公里) (開閉門時間08:00-17:00)

新社高中停車場 (假日接駁)

復盛里環保公園路側 (假日接駁)

新社區公所 (假日接駁)

東勢河濱公園停車場 (假日接駁)

2024新社花海暨臺中國際花毯節 交通管制

花海行人徒步區於08:00至17:00，禁止車輛通行。

管制路段為協興街路段(由苗圃橋至花海接駁車站車輛出入口全段範圍)和興義街路段(花海區域內)。

2024新社花海暨臺中國際花毯節 平假日接駁車

平假日接駁車

平日 班次班距20-30分鐘一班車

假日 班次班距15-20分鐘一班車 (採坐滿即發車)

首 、 末班車時間

接駁站首班車08:00 末班車14:30

花海展區首班車10:00 末班車17:00



(一) 豐原線 沿途停靠站點⮚豐原火車站(發車) ->經陽明自強南街口->新社花海

(二) 太原線 沿途停靠站點⮚太原停車場(發車) ->經中興嶺停車場->新社花海

(三) 假日加班線 東勢線河濱公園線 沿途停靠站點⮚東勢河濱公園(發車) ->花海展區

2024新社花海暨臺中國際花毯節 大眾運輸

高鐵轉乘-由高鐵臺中站大廳3號出口往臺鐵新烏日站，搭乘臺鐵區間車北上至豐原火車站轉乘接駁車或至臺中火車站轉乘市區公車

臺鐵轉乘

1.臺中火車站-前往舊站方向至民族路或干城搭乘270、276、277、21延2等路線至中興嶺或搭乘271於「二苗圃口」下車，再步行約30分鐘至花海展區。

2.豐原火車站-於豐原火車站西站搭乘豐原線接駁車至花海展區。

3.於豐原東站(臺中公車轉運站)假日可搭乘91號公車至「新社高中站」轉乘櫻木花道線接駁車至花海展區。

4.於豐原東站(臺中公車轉運站)搭乘91號公車至「中興嶺停車場站」，再步行約30分鐘至花海展區。

2024新社花海暨臺中國際花毯節 住宿資訊

這邊也幫大家整理幾家鄰近的民宿資訊，

有興趣的朋友可以自己去查詢一下民宿資料喔!!

2024新社花海暨臺中國際花毯節

周邊住宿資訊 周邊住宿資訊 木佃軒民宿

04-25810777

台中市新社區中和街一段6巷9號 劦陶宛(步行可達花海區)

04-25811141

台中市新社區興隆街21號 佳園民宿

04-25822232

台中市新社區協成里協中街189-2號 馨舍民宿

0930-086038

台中市新社區華豐街178號 幸福農莊

04-25931426

台中市新社區中和里龍安21之3號 胡明月山房

04-25822386

台中市新社區永源里中和街一段山腳巷20-8號 雲閒居民宿

04-25931323

台中市新社區中興街112之5號 沐漁書房

04-25931507

台中市新社區中興街87-5號 橄欖樹夢想家園民宿

04-25931511

台中市新社區南華街31號 喜田小樹民宿（包棟）

0937268782

台中市新社區興隆街42-1號 享自在

0422393129

台中市北屯區東山路二段民興巷民興路207-5號

如果您喜歡我的文章，歡迎來信(blacklena7@gmail.com)洽談合作或私訊Leona fun life -利歐娜。樂生活



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