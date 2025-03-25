來到米子旅遊一定不能錯過溫泉飯店，若想找交通方便又有溫泉的親民飯店，那麼米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店()絕對是不二選擇，距離子米車站僅5分鐘的腳程，飯店內有溫泉及三溫暖，價格又超級親民，是商務或觀光旅遊的飯店最佳選擇!!

~米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店 Green Rich Hotel~()

飯店地址：鳥取, 米子, Meijicho 175, 日本

連絡電話：81857250022

進房/退房：15:00/11:00

交通方式：JR鳥取車站 走5分鐘

優惠房價：/

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Green Rich Hotel｜地理位置

米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店 Green Rich Hote位於米子車站前約５分鐘的腳程，從米子站北口出站直走就能到達，附近有許多美食，晚上覓食相當方便！！

後方備有付費停車場，一般車60分鐘200円，若是住宿則是一晚1000円，停車位不多，盡早前往才有位置停唷!!

若飯店後方的停車位滿了，可停到車站前的立體停車場，一晚700円~~

Green Rich Hotel｜飯店環境

米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店 Green Rich Hotel是蠻新的建築，整棟都是飯店，二樓是雞肉吃到飽的山內農場，相當受當地人的歡迎，本來想在此享用晚餐，但因客滿而作罷~

大廳位於二樓，除了有接待大廳之外還有休息區及吸菸區，往內走則是大浴場~~

櫃台人員相當熱情，第一次來有停車問題也都講得非常仔細~

一區黑一區白的沙發椅讓休息區展現時尚風，圓形鏡子及線條的燈管也都帶著普普簡約風，整體來說相當的現代感~

貼心的備有吸菸室，讓癮君子不用到一樓才能吸菸!!

櫃台對面還有販賣機及製冰機，若有需要可以到此拿取冰塊~

一旁還有付費自助洗衣機/烘乾機，也備有微波爐，不論是觀光或是洽公住宿都相當便利!!

米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店 Green Rich Hotel備有茶包、咖啡包及梳子/刮鬍刀等，若有需求可以在大廳索取~

(照片來源：agoda)

米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店 Green Rich Hotel有公共浴池及桑拿三溫暖，可到大浴池洗澡泡溫泉，泡完溫泉後整個神清氣爽了起來~~浴池開放時間15:00~1:00/6:00~10:00，退房前想再泡一次溫泉也沒問題!!

每層樓外面都有枕頭及浴袍、浴衣可以索取，若覺得枕頭不夠高可以在拿一顆枕頭回房間使用~

想去大浴池洗澡可以穿著浴衣前往~

Green Rich Hotel｜房間設施

米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店 Green Rich Hotel房間不大，屬於商旅的房型，但價格相當親民，若是以交通及飯店設施來看，CP值相當高~~

雙人床還蠻大的，睡兩個人綽綽有餘~

冰箱的開關在桌上，若有冰東西開關要記得打開唷~

桌上備有茶杯，熱水壺、檯燈及鬧鐘~

吹風機、洗衣袋也都備妥

另有穿衣鏡、衣架及空氣清淨機~桌子也可以拿來工作或當梳妝台~電視上就有WIFI密碼，不用擔心沒網路~

浴室不大但有免治馬桶、浴缸，備品也都有準備，若不想去大浴池洗澡也可以在房間內泡澡~

Green Rich Hotel｜早餐

飯店的早餐有對外營業~森林系的餐廳讓人充滿放鬆度假的氛圍~

對外開放的價格是大人1650円/小學生半價，住宿加購的金額是1500円/，小學生半價，營業時間6:30~11:00，對於趕時間的旅客來說6:30就能享用早餐非常貼心~~

餐廳內滿滿的都是綠色植栽，森林系餐廳好網美風，怎麼拍都美~一早能在這樣的環境用餐真的好幸福啊!!

米子站前人工溫泉二股湯之華格林里奇飯店 Green Rich Hotel的早餐樣式不算多，但卻都營養滿分，有生菜沙拉、西式麵包、炸物、飯食、熱炒等，還有各式果汁及水果水，光只有看就覺得好養生的早餐~

一整盤色彩豐富的早餐看起來就讓人食欲大增，還有到日本必吃的納豆，無論是喜歡西式早餐還是傳統的日本料理，都能在餐廳內大飽口福，若不趕時間可以在餐廳內細細品味精緻的早餐再展開一天的旅程!!