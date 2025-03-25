要進到米子市區的路邊可以看到一間充滿日式風格的城堡超顯眼，原以為是甚麼歷史古蹟，結果裡面販賣的是各式伴手禮及各種和菓子和加工製品，除了提供試吃還有工廠參觀，更有展望台可以眺望大山及日本海，絕對是到米子必去的景點之一~

~和菓子 壽城~

景點地址：鳥取県米子市淀江町佐陀1605-1

連絡電話：+81 859-39-4111

營業時間：9:00-17:00

交通方式：

從 米子自動車道米子I.C開車約１分。

從 中国自動車道落合J.C.T開車約40分。

從岡山經中国自動車道北房J.C.T、開車約１小時40分

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和菓子 壽城｜地理位置

和菓子 壽城位於米子自動車道米子I.C開車約１分的車程，一下交流道就可以看到日式風格的城堡，交通方便是來到米子必逛的景點之一~和菓子壽城有廣大的停車場，開車前來相當方便!!

在日本的歷史中，城堡不僅是防禦的要塞，還是權力和穩定的象徵。和菓子壽城重現了米子城的外觀，部分城牆還是從米子城搬過來的，保留了米子城的樣貌~

和菓子 壽城｜各式伴手禮

和菓子壽城內販賣的是各式伴手禮及各種和菓子、加工製品，有傳統珍菓 七葉果麻糬、福福兔、大黑燒、抹茶乳酪等，不論是在地人或是觀光客都買到滿手伴手禮~

來到鳥取必買的蟹膏醬這裡也有唷~還有許多山陰的特產，牛骨拉麵、蟹肉炊飯等，看了都好想帶回家啊!!

還有各式的泡盛及在地的酒，倉吉威士忌看起來也是很可以買的伴手禮~

還有各式竹輪，鬼太郎的圖案好可愛，也是很推薦的伴手禮呢~

現場有試吃試喝的海藻，風味挺不錯的!!

各式的果凍及和菓子讓遊客買到不要不要的~~每一樣看起來都想買回家與家人分享~

連續九年獲得最高金賞的KAnoZA在和菓子壽城也有賣唷!!抹茶和起司的完美組合，不論是蛋糕或是餅乾都讓人讚不絕口~

另外也有獨特的栃餅，七葉樹以秘製方法去除苦味，然後與糯米一起蒸熟，用杵搗碎，然後與當地種植的 Hoki Dainagon 紅豆製成的豆沙混合。 榮獲全國糕點展覽會名譽會長獎，是山陰最受歡迎的糕點之一~很值得大家前往購買

和菓子壽城貼心的準備茶水，從竹筒直接流出來的飲用水超特別，拿著杯子接著水就能飲用~

和菓子 壽城｜製作工廠

後方有和菓子的製作工廠，生產線直接展現在大家眼前，跟台灣的觀光工廠有異曲同工之妙~

和菓子 壽城｜砂場咖啡

往2樓上去則有鳥取知名的砂場咖啡，除了買伴手禮之外也可以在這裡用餐，真的很適合當中繼休息站呢~

砂場咖啡內的座位區相當棒，可以一邊用餐一邊喝咖啡，看著外面的遠景，天氣好時可以看到媲美富士山的大山風光，別有一番風情~~

另一區有小小的兒童遊戲區，有氣墊溜滑梯擊球池讓小朋友玩耍~

和菓子 壽城｜天守閣

坐電梯可到天守閣展望台眺望遠方美景~~電梯一打開就能看到和菓子壽城的介紹~

沿著旋轉樓梯往上走可以到達天守閣最高處，360度皆可看到大山、日本海、弓濱、米子市街景！同時還有一個縮小版的鐘，相當特別~

每個方位都有景點介紹，可以參考附近景點，若是自駕可以將有興趣的景點納入旅程規劃之中唷~

從岡山開到米子約兩個小時，一下高速公路可到和菓子壽城休息一下，作為旅途的中繼休息站，不僅好買又有咖啡、餐點可以享用，還可以上到天守閣欣賞米子附近的鄉村風光，要離開米子也是最後採買的機會，想帶伴手禮絕不能錯過和菓子壽城!!