大學畢業後我一個人去日本東京玩啦～🇯🇵自由行的行程說走就走！

沒想到自己有那個膽子，但人生那麼一次為什麼不體驗看看呢～(⌯˃̶᷄ ⁻̫ ˂̶᷄⌯)

所以我就獨自前往在出國前10天在網路上尋找住處，想著只有一個人那就體驗看看膠囊旅館～

所以今天我就要分享此次Maggie獨旅在東京5天住的膠囊旅館～

是位於在東京淺草的「LIGHTNING HOTEL ASAKUSA（閃電飯店）」附近就是淺草商店街，還有大家喜歡打卡的雷門🏮

LIGHTNING HOTEL ASAKUSA 膠囊旅館 提供多樣房型，包括膠囊和一般房型，滿足不同旅行需求

膠囊房型有分層，區分性別的住宿樓層，進出電梯都必須使用房卡，給旅客安心的居住體驗，一個人來東京旅遊看看這間

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✦旅館地點&到達方式

我是從機場一路過來，從機場到這裡不需要轉車太多，所以我做到淺草站拖著行李從淺草站步行約10分鐘即可抵達旅館

一路走來還能遠眺東京晴空塔的美景，讓旅程一開始就很有氣氛

大家也可以從淺草多坐一站到田原町站在步行前往，從銀座線的田原町站3號出口步行一分鐘即可到達旅館🏠

旅館距離最近的車站是田原町站也離淺草站非常近，周圍有許多超商，唐吉軻德、一蘭拉麵往飯店後方即可逛到商店區、Uniqlo 、GU、百貨、超市都可步行前往喔！🩵

✦行李寄放&入住流程

我到旅館時是早上10點，但下午3點後才可辦理入住，因此我先選擇寄放行李，方便在外逛逛

大廳乾淨明亮，灰白色系做搭配

寄放行李時旅館會核對資料並提供寄放號碼，一定要收好，領取行李的時候才會順利

入住前到處逛逛，我差不多晚上8點回到旅館辦理入住！記得要在晚上10點前回來，因為過了時間大廳燈會關，無法辦理入住！所以要注意辦理時間

入住時需要護照核對，會給門卡和鞋櫃鑰匙，並提供免洗拖鞋。在館內需要更換拖鞋才可進入旅館內區域，鞋櫃鑰匙和房卡也要收好因為都需要用到

然後進去直會看到兩台電梯

這次的房間位於3樓，電梯分性別，女性搭右側電梯，男性搭左側電梯

按樓層時都需刷房卡選擇樓層，樓層分布如下：

2樓：男女共用的Lounge Room，可以在這用餐，還有販賣機和微波爐

3樓、4樓、7樓：女性專用膠囊房

5樓、6樓、8樓：男性專用膠囊房

9樓：普通房型樓層

✦旅店設施

整棟旅館提供免費Wi-Fi，若需用餐，可以前往2樓的Lounge Room享用，氛圍輕鬆舒適，放著輕音樂

有靠窗高腳椅長桌，一般大桌子和沙發區，有些人會在這使用電腦🖥

外面有垃圾桶和兩個販賣機還有共用廁所和洗衣房，方便長住或經常外出旅客使用

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✦3樓豪華膠囊房開箱

電梯出來往左走會有兩扇門，左邊直走的是房間

右手邊是浴室，廁所和浴室是在電梯出來兩側，請看平面圖：

房間左邊為一般常見的上下兩層膠囊床設計

他們的行李要放置位於左側門口有置物櫃供放置大但空間不大，有些行李還是得放在外側，那行李時就會擋道，要記得上鎖

這次我選擇的房型是右邊豪華膠囊房，我的房型上下層都是我個人專用，下層設有置物櫃，空間大得可以輕鬆收納行李和日常購買用品可以方便就拿東西，還可以放很多，有提供鑰匙讓你上鎖！中間兩個按鈕🔘上方是房間電燈，下方是置物櫃電燈 這裡的門簾是用簡單的卡榫固定

提供毛巾和浴巾，兩支衣架

此房間後方的架子上還提供限量的枕頭和毛毯，可以自行取用

床頭設計也十分便利，右側設有鬧鐘，可以自行設定鬧鈴，電燈開關

左側則配備了一個普通插座和一個USB插座，方便手機、平板等設備充電，滿足不同充電需求

✦浴室

浴室和廁所一樣都有個門，先來介紹浴室，打開門可以看到寬敞的洗手台和鏡子還有提供椅子可以坐著在鏡子前梳妝打扮，兩側牆上有紙杯可以使用，還有衛生紙和洗手乳

最後方有四台吹風機，整體很乾淨又明亮一點都不潮濕，洗澡時間，需要輪流使用！

特別的是進入浴室裡是用滑動式簾子拉起，裡面有乾濕分離

外面放置垃圾桶還有籃子可以放置東西，進去洗澡時再把裡面那層門關上就不會把水用出來！這點我蠻喜歡的

浴室內的水壓很強，不過需要注意的是，節水設計會自動關水，需按開關繼續使用

提供洗髮精潤髮乳和沐浴乳，還有一個可放置東西的平台

✦廁所

廁所則是在電梯右側，會先看到垃圾桶左邊的門進去就是廁所，跟浴室一樣廁所寬敞明亮乾淨，可以更換鞋子在進去

一樣是三間使用免洗馬桶，並配有衛生紙和洗手乳，洗手台則在門口進來左側

這次膠囊旅館的體驗真是超乎預期，雖然隔音的確不太好可能開門或走動會聽得到，但我睡著後影響不大，「LIGHTNING HOTEL ASAKUSA」 地理位置便利，設施也十分完善

對於一個人旅行的住宿需求非常友好！膠囊房設計、性別分層、以及方便的共用空間，都讓人感到安全和舒適喔

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