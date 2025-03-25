日本鳥取縣的皆生溫泉是知名的海濱溫泉度假勝地，來到鳥取必定要來住上一晚，無邊的海岸線與金黃色夕陽美景美不勝收，在溫泉池就能欣賞到皆生海岸的美景，若入住和風客房還能感受榻榻米香氣，在飯店內穿著浴衣感受度假的自在，還有Happy Hour泡盛及白酒、小點心無限供應，絕對是放鬆度假的絕佳選擇!!

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皆生溫泉華水亭｜地理位置

華水亭位於皆生溫泉區，緊鄰皆生海濱公園及皆生海岸，無與倫比的地理位置以及精緻的溫泉設施，相當受到國內外遊客的喜愛，熱門時段一房難求~

華水亭提供廣大的免費停車場，若是自駕前往不用擔心停車問題，重點還是免費停車，夜間要去附近逛街用餐都可以自由進出!!

皆生溫泉華水亭｜飯店設施

華水亭有本棟及別棟，CHECK IN時櫃台人員會熱心地將設施介紹一遍，還會協助將行李推到房間，相當貼心~

入住客必須在入住時繳交沐浴稅，每人每晚150円~

入住時15:00~19:00有小點、咖啡/蘋果汁無限供應，17:00~18:00更有Happy Hour，提供泡盛及白酒，可以坐在接待大廳優閒的享受夕陽的美景~~

華水亭飯店因臨海的優越位置，擁有獨特的海景視野，讓人感受到大海的寧靜與魅力!!

華水亭有間販賣部，裡面有許多鳥取獨特的伴手禮，若飯店是最後一站可以好好的採買一翻，飯店內所提供的保養品在這裡也買的到唷!!

房間內都有提供浴衣，若喜歡不同顏色的浴衣也可以租一套彩色的浴衣來拍照，在日式風格的溫泉飯店內隨處都是可拍照的IG打卡點~~

華水亭內有室内温泉池，也有露天温泉池，一個在本棟一樓一個在別棟二樓，可依個人喜好選擇泡湯方式，通常是有露天溫泉比較受歡迎，且可以看到無敵海景唷~

(圖片來源：agoda)

華水亭的溫泉屬於皆生溫泉區，溫泉水富含多種礦物質，多泡溫泉除了對於身體有助益之外，也能舒緩壓力及緩解一天的疲勞，泡完溫泉後本來爬到爬到鐵腿的腳也頓時放鬆了許多~泡溫泉真的是一種極致的享受啊!!

皆生溫泉華水亭｜客房

華水亭的房間有分日式風格及西式客房，來到日本當然要住日式榻榻米房，但價格較貴，最後還是選擇兩小床的客房~~

房間還算大，除了兩張單人床之外，一旁還有足夠的空間可以把行李箱打開~~

客房內簡約優雅，有一種寧靜舒適的氛圍，桌上備有泡茶的茶具/茶包及果凍

房間內有提供電視、冰箱、Wi-Fi、舒適的床铺~只是插頭不夠多，想要充電只能接延長線~

衣櫃內有浴衣及洗衣袋、襪子可以穿著去露天溫泉池泡澡~相關盥洗用品在大浴場都有，不需要自己帶唷~

浴室內有提供盥洗備品，還有提供乳液、BB霜超貼心~

入住過日本的溫泉飯店後真的回不去了，不僅房間大又舒服，還有大浴池可以泡溫泉，更有舒適的環境可以放鬆心情，可惜當初沒有加早餐，入住當天又人太多早餐已滿額，沒吃到早餐好可惜，下次一定要再來皆生溫泉飯店入住!!

退房後可以到一旁的皆生海濱公園走走，除了藍天白雲搭配細砂及海水之外，還有一處潮風的足湯池，皆生溫泉的溫泉水都超乾淨，泡起腳來超舒服，真的是讓人放鬆的好地方!!