疫情後再來入住澳門喜來登的行政樓層

早餐帶著好友來享用行政樓層專享的行政酒廊早餐

真的是好懷念~~~這個以前我常來走動的地方

卻因為一場疫情肆虐後，3年不見囉!~

好好回味、回味

冷盤

我最愛的煙燻鮭魚

每次入住必吃!

每天早上沒有來個5片我就覺得自己沒睡醒

優酪/生菜沙拉

吃煙燻鮭魚我會配上一些生菜

吃來更健康

起司我個人就不是那麼喜歡了

倒是一旁的小蜜餞還不錯!

綜合麵包

杯子蛋糕/可頌/甜甜圈/西式甜點

麵包類也是許多人的選擇

個人很少吃，只有吃過一個可頌脆度很不錯

甜甜圈就偏甜一點囉!

皮蛋瘦肉粥

港澳的粥都很綿密

鍋旁一堆小配菜，怎麼加都好吃!

鳳尾蒸餃

港點怎麼能少？!它不能說是最好吃的

但也是很不錯的喔!可以吃到整隻蝦

素鮑魚魚蛋米線

早上我習慣喝碗熱湯

小小一碗量不多，吃了胃都暖了起來!

現做歐姆蛋

如果有什麼不吃都可以客製

各式麥片

外國客早餐都會來上一碗，許多小朋友都會裝上一碗

乾吃也開心!

果汁

蘋果汁/冰開水/柳澄汁/奇異果汁

各式熱炒

炒飯/芥藍/炒綜合菇

每日都會有一些變化

美式臘腸/培根/焗蕃茄/熱狗

這幾道美式餐點，基本上就不怎麼變啦!

美式鬆餅/格子鬆餅

喜來登的早餐除了必吃的煙燻鮭魚外

現烤的格子鬆餅更是我不能不吃的餐點

蜂蜜/鮮奶油/巧克力醬

每次來~都是要吃2大塊淋上蜂蜜、鮮奶油

早餐的幸福天堂就在這裡啦!

水果/養樂多/牛奶

做結尾

只是沒有想到再來這一次...也是最後一次

之後澳門喜來登聽說要走入歷史了...

官方尚未對外確認消息，但空穴不來風

曾經澳門喜來登有全世界最大喜來登之稱

擁有3000多間的房間，沒有到也有走入歷史的一天

那就享受當下吧!

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