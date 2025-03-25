疫情後再來入住澳門喜來登的行政樓層
早餐帶著好友來享用行政樓層專享的行政酒廊早餐
真的是好懷念~~~這個以前我常來走動的地方
卻因為一場疫情肆虐後，3年不見囉!~
好好回味、回味
冷盤
我最愛的煙燻鮭魚
每次入住必吃!
每天早上沒有來個5片我就覺得自己沒睡醒
優酪/生菜沙拉
吃煙燻鮭魚我會配上一些生菜
吃來更健康
起司我個人就不是那麼喜歡了
倒是一旁的小蜜餞還不錯!
綜合麵包
杯子蛋糕/可頌/甜甜圈/西式甜點
麵包類也是許多人的選擇
個人很少吃，只有吃過一個可頌脆度很不錯
甜甜圈就偏甜一點囉!
皮蛋瘦肉粥
港澳的粥都很綿密
鍋旁一堆小配菜，怎麼加都好吃!
鳳尾蒸餃
港點怎麼能少？!它不能說是最好吃的
但也是很不錯的喔!可以吃到整隻蝦
素鮑魚魚蛋米線
早上我習慣喝碗熱湯
小小一碗量不多，吃了胃都暖了起來!
現做歐姆蛋
如果有什麼不吃都可以客製
各式麥片
外國客早餐都會來上一碗，許多小朋友都會裝上一碗
乾吃也開心!
果汁
蘋果汁/冰開水/柳澄汁/奇異果汁
各式熱炒
炒飯/芥藍/炒綜合菇
每日都會有一些變化
美式臘腸/培根/焗蕃茄/熱狗
這幾道美式餐點，基本上就不怎麼變啦!
美式鬆餅/格子鬆餅
喜來登的早餐除了必吃的煙燻鮭魚外
現烤的格子鬆餅更是我不能不吃的餐點
蜂蜜/鮮奶油/巧克力醬
每次來~都是要吃2大塊淋上蜂蜜、鮮奶油
早餐的幸福天堂就在這裡啦!
水果/養樂多/牛奶
做結尾
只是沒有想到再來這一次...也是最後一次
之後澳門喜來登聽說要走入歷史了...
官方尚未對外確認消息，但空穴不來風
曾經澳門喜來登有全世界最大喜來登之稱
擁有3000多間的房間，沒有到也有走入歷史的一天
那就享受當下吧!
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