新竹最時髦的自助吧個人火鍋「陳阿姨火鍋灶咖」插旗竹北啦！整體不論是湯頭、肉品、海鮮，品質都不馬虎，下次聚餐、約會，來找陳阿姨就對了！

最懂你的「陳阿姨火鍋灶咖」來竹北開鍋啦！這間時髦爆表的個人小火鍋，自助吧有近50種食材超級豐盛，蔬菜新鮮而且火鍋料特別選過，隨便夾都好吃，還有飲料吧、炸物、牛豬滷飯、霜淇淋、冰棒全都無限供應！想拍美照？推薦必點雙人套餐，三層肉盤美到沒話說，陳阿姨火鍋灶咖的湯頭、肉品、海鮮的品質絕對不馬虎，最貼心的是陳阿姨還弄了兒童遊戲區，讓爸媽可以安心吃飯！下次竹北聚餐不知道吃什麼嗎？就來找「陳阿姨火鍋灶咖-竹北中正東店」溫暖你心窩吧！

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妖嬌又醒目的「陳阿姨火鍋灶咖」，就插旗在竹北中正東路上，鄰近竹北火車站、台元科技園區，開車來建議停在「竹仁停十三停車場」，步行五分鐘內即可抵達。另外竹北店是新竹第二間分店，總店陳阿姨火鍋灶咖在新竹經國路上。

每想到那天平日中午也幾乎是座無虛席，就知道生意有多好了吧！

「陳阿姨火鍋灶咖-竹北中正東店」有個local的店名，裝潢走的是台式復古時尚風格，磨石子地板、復古海棠花玻璃隔板、舒服的沙發座椅，用餐空間非常寬敞舒適。另外設置有兒童遊樂區，吃火鍋同時也可以讓小朋友放放電。

陳阿姨火鍋灶咖蔬菜自助吧近50種食材可以選擇，當季時蔬、火鍋料、菇類、豆製品、各式麵食等等，種類超級豐富。他們家火鍋料有精挑細選過，超推西北爆濃起司球以及爆濃海芋球，這兩款超級好吃。飲料吧有可樂汽泡飲料機、雀巢飲料、果汁機、咖啡機，以及Hershey’s冰沙機，都是大眾喜歡的口味。醬料區有17種選擇，其中還有Uncle Shawn秘制燒肉醬，搭肉片真的很厲害！

自助吧陳阿姨私房牛滷肉、豬滷肉，撈起來滿滿都是肉，真的誠意滿滿，尤其超推牛滷肉，淋在白飯上，吃起來就像日式牛肉丼飯。

一旁還有大人小孩都愛吃的小肉豆、甜不辣以及爆米花。

🔺陳阿姨怕你餓-雙人牛肉盛宴(牛小排+牛梅花+培根牛) $1449

🔺日式壽喜燒(附雞蛋) $99

🔺剝皮辣椒 $79

🔺蒜頭蛤蜊 $79

火鍋湯底有12種選擇，除了慢燉雞湯鍋、北海道昆布鍋，其餘口味需要加價升級。很推這款「蒜頭蛤蜊」，喝起來蒜味濃郁，還帶有蛤蜊鮮甜滋味，同時吃得到大顆蛤蜊在裡頭，拿來煮蔬菜類鮮味十足。「剝皮辣椒」喝起辣中帶甜，同時又雞湯的甘甜滋味。

「陳阿姨怕你餓-雙人牛肉盛宴」三層肉盤一口氣給你20oz的肉量，一次滿足無骨牛小排、牛梅花、培根牛，三種部位三種不同口感，豐盛的擺盤不只吸睛也吃超飽。

最上面一層是「安格斯無骨牛小排」，油花最美，吃起來最香甜多汁又柔軟。中間一層顏色最鮮紅「牛梅花」，油花剛好，咬起來略帶口感，大片薄切吃起來也很過癮。最底層的「培根牛」肥瘦相間的油花，軟嫩中帶點脆口感。

🔺西班牙國寶伊比利梅花豬 $370 (單點)

拜託一定要點這盤「伊比利梅花豬」，肉質又甜又嫩，不愧是世界最好吃的豬肉，真的非常好吃。

「日式壽喜燒」特別使用鑄鐵淺鍋，內有洋蔥、香菇，附有醬汁、白開水搭配可調濃度醬汁～

壽喜燒鍋還附上一顆生食級雞蛋，涮肉沾蛋液吃真的很好吃。

🔺阿姨喜爹滷綜合 $99

「阿姨喜爹滷綜合」可愛的諧音梗，是道麻辣鴨血豆腐，不管是豆腐還是鴨血都非常入味，香氣十足且不死鹹，真的是愛了愛了。

🔺鮮蝦蛤蠣鍋 $530

「鮮蝦蛤蠣鍋」包含6隻白蝦以及20多顆的蛤蠣，蝦子幫你開背去腸，肉質新鮮彈牙又脆甜，蛤蜊非常大一顆，肉質飽滿，吃起來也非常新鮮，丟到剝皮辣椒鍋裡煮超對味。

🔺雙管齊下 $220

「雙管齊下」有兩管花枝蝦漿及墨魚漿，裡頭滿滿花枝塊及蝦肉，用料超實在，這個必點！

飯後還有霜淇淋可以吃，還能自行撒上自己喜歡的配料做成聖代。

另外還有提供新竹在地老字號「814大同冰店」枝仔冰，口味會不定期更換，當天有芋頭、紅豆、百香果、酸梅四種口味可以選擇，吃起來味道很濃郁，完全不會水水的，用料很實在。現在不用特地跑新竹市區，竹北也吃得到「陳阿姨火鍋灶咖」！真的很喜歡他們家自助吧，蔬菜新鮮，火鍋料又好吃，肉片、海鮮品質也都很不錯，擺盤也很用心，不愧是「Uncle shawn燒肉」同集團的火鍋品牌，整體用餐下來都還蠻有水準，就連廁所也很有話題性，亮眼時尚的梳妝台鏡子設計，完全就是陳阿姨的復古品味，整間店的每個角落都充滿老闆的巧思和誠意，下次想找竹北自助吧吃到飽個人火鍋，這間「陳阿姨火鍋灶咖-竹北中正東店」推薦給你。