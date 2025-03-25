台鐵粉絲看過來！才剛迎來 海風號 在 2024 年 12 月 7 日的首發，現在又有更大的驚喜啦！全新的 台鐵山嵐號 在 2025 年 4 月 19 日登場，帶你體驗最夢幻的奢華輕旅行！這次的旅程將深入 花東縱谷秘境，一路上欣賞絕美山嵐與壯麗風景，讓你徹底放鬆，感受舒適又豪華的鐵道之旅。

台鐵山嵐號什麼時候可以搭?

▲擷取雄獅網站

如果你對台灣的自然風光和輕奢旅行有興趣，那一定不能錯過這趟特別的列車之旅！等不及的話，先來搶搭 海風號，再一起期待 山嵐號 帶來更多驚喜吧！

想知道什麼時候可以搭上 台鐵山嵐號 嗎？2025 年 4 月 19 日首發，單程車票39,00元。

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這邊訂票：

台鐵山嵐號路線

花蓮→台東(池上)/去程

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南下（花蓮 → 台東）：花蓮→壽豐站→玉里站→池上。

壽豐車站 ｜體驗自然與懷舊氛圍的打卡聖地

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壽豐車站結合現代化設施與懷舊氛圍，遊客可登上高架月台，俯瞰花東縱谷的自然景色。作為鐵道文化的重要據點，車站設有紀念章吸引眾多鐵道迷，並連結了花蓮及周邊景點，提供豐富的旅遊體驗。

預計停留：約22分鐘，眺望山嵐號與山林間呼應的美景。

玉里車站｜富含自然景觀與人文歷史據點

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車站周邊的鐵道宿舍群，保留日治鐵道文化的風貌。在地除了玉里協天宮、神社遺址等景點，可以感受濃厚歷史氛圍外，還可以慢遊玉里自行車道欣賞田園風光以及溫泉聖地—安通溫泉，放鬆身心，另外當地的玉里麵、臭豆腐及手工皂都是不能錯過的當地特產。

預計停留：約61分鐘，由在地文史工作者帶領旅客走讀玉里發展的演進。

花蓮→台東(池上)/美食

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台東(池上)→花蓮/回程

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北上（台東 → 花蓮）：池上→東里站→鳳林站→花蓮。

東里車站 ｜體驗鐵道與田園風情的絕佳打卡地

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充滿懷舊韻味的歷史小站。車站保存著古樸建築和鐵道風情，周邊綠意盎然、田園風光與在地小吃環繞，吸引眾多遊客來此漫步、拍照、體驗慢活鄉村生活，花東縱谷田園風光一覽無遺。舊站現存為鐵馬驛站，是玉富自行車道起點，適合騎車賞景。站外稻浪隨風搖曳，四季皆有不同美景，是攝影愛好者私房景點。

預計停留：約22分鐘，眺望稻田間迎面而來的美景。

鳳林車站｜國際認證慢城小鎮

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鳳林車站的古樸站房保留著濃厚的懷舊風韻，附近的古街與市集散發著在地美味。步出車站，田園景致與鐵道歷史交織，展現出豐富的文化底蘊，令人流連忘返。昔日學風鼎盛，曾有近百位校長出自此地，堪稱全台校長密度最高的小鎮，賦予這座古樸小鎮「校長之鄉」的美譽。

預計停留：約60分鐘，由在地文史工作者帶領旅客走讀鳳林發展的演進。

台東(池上)→花蓮/美食

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台鐵山嵐號如何訂票？訂票攻略？山嵐號價格？

▲圖片擷取雄獅山嵐號頁面

台鐵的 「山嵐號」 和 「海風號」，以 EMU500型電聯車 改裝打造，整體設計融入山景與海景的自然美，並搭配 春夏秋冬季節遞移 的主題，不僅展現了四季的變化，也充分結合了地方創生的概念，帶來全新的鐵道旅行體驗。

這兩款列車主打 奢華輕旅行，不僅提供舒適的乘車環境，還貼心設置 下午茶服務，讓旅程更具儀式感。至於旅遊行程，則交由得標的 精心安排，讓旅客能深入探索台灣之美。

目前看山嵐號比海風號的票價貴了300元，山嵐號單程車票39,00元。

延伸閱讀：台鐵海風號如何訂票？訂票攻略？海風號價格？

山嵐號車廂編組

山嵐號一共有四個車廂，其中EP餐車車廂沒有座位，其他座位一共有61席座位。

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台鐵山嵐號時刻表

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山嵐號套裝行程

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台鐵海風號照片

等待 山嵐號 上線的時候，為了不讓大家等得太無聊，還可以先搭上 海風號，感受一下全新的鐵道旅行體驗！海風號同樣由 EMU500型電聯車 打造，擁有奢華舒適的車廂設計，並且提供美麗的海景與風光，讓你在旅程中盡情放鬆，體驗最具特色的台灣鐵道之旅。

雄獅觀光列車