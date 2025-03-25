鄰近巨蛋商圈、凹子底公園、美術館的隱藏版巨無霸水餃專賣店

每天用餐時間都客滿，外帶內用都要排隊的 不凡水餃，是蛋ㄕˋ幸福農場的姊妹店

冷凍不凡水餃團購很搶手熱銷，都要等3個月才可以拿到(朋友極力推薦)

不想等團購，尼力跟家人直接來不凡水餃門市排隊吃水餃

AI總裁指定要吃的不凡水餃，健康成就不凡

鄰近凹子底公園，用餐巔峰時段很多人排隊、等待的水餃美食推薦

不凡水餃總店 蛋ㄕˋ幸福農場

位置：高雄市鼓山區美術東五路39號

營業時間： 11:00~19:30 (周日公休)

電話號碼： 0985 539 168

IG:https://www.instagram.com/happydumplings2025/

巨無霸手工水餃預訂：https://reurl.cc/VRpr4Y

粉絲團：Facebook

被堪稱為不平凡的水餃，是 蛋ㄕˋ幸福農場 老闆所開的， 熟客都會回訪再吃的美食

不凡水餃的位置數不多，建議可以先預訂或者外帶

連外帶的包材都是很龜毛的篩選，不用塑膠淋膜餐盒，層層的把關，都幫消費者顧好

鄰近凹子底公園、巨蛋商圈的不凡水餃

就在高雄蛋ㄕˋ幸福農場旗艦店旁，吃完再繼續逛 <蛋ㄕˋ幸福農場>

用餐時段稍微耐心等候，下午茶時段亦可來吃不凡水餃

不凡水餃現場採用自助點餐，有高麗菜水餃、韭菜水餃、蔬菜水餃(素食可吃)

來不凡水餃門市也常遇到老闆親力親為的現場替民眾服務

很多熟客都是先認識 蛋ㄕˋ幸福農場

又再接觸到不凡水餃

就能知道創辦人的堅持與用心

可以讓家人孩子吃的安心水餃，就找不凡水餃

而且不凡水餃冷凍團購完全爆單

要等上3~4個月才可以拿到

現在都要到蛋是幸褔農場門市作登記、等待

AI總裁指定要吃的不凡水餃，比一般市面的水餃大1.5倍

搭配的蔬菜都是使用自然有機蔬果+蛋是幸福放牧卵

吃健康的巨無霸水餃，就是這間不凡水餃

點完餐點耐心等待，單據不要丟掉

不定時都會優惠或者折抵金可使用(可以於33號總店做消費折抵)

當天鮮肉炒手賣完了!!!!

真的都要早點來、早點預定，每日新鮮備料的手工水餃

創辦人極力推廣健康從飲食開始，吃都是每天必做的行為

從認識食材到吃到身體，食的教育很重要

光是盒裝的材質已經升級第三代，原本的會黏水餃

現在已經升級第三本版，堅持不使用淋膜餐盒

內用可以享用營養湯免費續

湯內都有有機蔬菜、放牧雞蛋、枸杞

醬汁自取，連醬油都是自家有販售的香菇醬油、白胡椒粉

可以沾一點香菇醬油提味就很美味

喜歡吃辣大推辣醬，獨門調配特製、整個香辣夠味不嗆辣

用餐時段人潮很多，外帶也很多，稍微耐心等候

旁邊還有飲料可以免費喝

內用、外帶都是使用盒裝，不使用淋膜餐盒

台灣醫療雖然很進步，每年罹癌的人數還是不斷攀高

降低塑化劑接觸，也是食安很重要的環節

水餃都會附贈營養湯，可以先喝湯暖暖胃

內用都可以免費續湯唷~~湯真的很好喝

愛喝湯的朋友記得續湯，一點都不隨便的湯品

使用有機蔬菜搭配枸杞、放牧雞蛋，整個營養滿分

如果是重口味，可以加一點胡椒鹽提味即可

蔬菜很清香帶有枸杞自然甜味，爽口好喝的蔬菜營養湯

水餃都是現點現熬煮，不僅食材用料嚴格把關

配菜也都是每日隨機配置，水餃烹飪的時間也精準掌控

讓水餃吃起來外皮還帶有Q度，內餡飽滿香甜夠味

水餃餐盒都很爽口乾淨俐落，水餃大顆飽滿

像我本身大概吃大寶餐盒，不凡水餃吃七顆就很飽

加上餐盒都會配置三個菜，開胃小菜、有機蔬菜、水果

大寶 B(超巨7顆+三配菜+營養湯) 高麗菜豬肉大蝦餃

不僅有原味高麗菜水餃、韭菜水餃，極力推薦可以吃有大蝦的高麗菜豬肉大蝦餃

大顆飽滿的高麗菜清甜，外皮真的很Q

我都會吃原味，不用沾醬就可以吃到高麗菜甜味與蝦子鮮味

精準的掌控熬煮時間，讓餃子皮很Q

咬下整個香氣都湧出來，鮮肉香氣帶高麗菜清甜

一整尾的蝦子提出鮮味與脆度，爽口好吃

黃金泡菜很入味，清脆帶蒜香

大寶 A(超巨7顆+三配菜+營養湯) 韭菜豬肉水餃

喜歡韭菜就可以吃 韭菜豬肉水餃，使用的是綠韭菜，讓水餃味道更濃厚

水餃皮厚度剛剛好，熬煮後還可以可以看到翠綠色的韭菜

咬下還會爆出鮮肉湯吃

水餃餡料真的很滿，讓韭菜香氣一咬下就爆出來

沒有過多的調味，帶出鹹香韭菜濃厚與鮮肉鮮味

可以搭配特製辣椒醬，重口味推薦超開胃

很多朋友會覺得味道比較淡雅

因為沒有過多的調味，我覺得可吃到食材的原味，對我來說水餃滋味剛剛好

這裡還有一款獨家 五寶湯餃

亦有素食者可吃的健康蔬食素餃

五顆蔬菜水餃、有機菜、有機枸杞、生食級干貝、雞肉丸

五寶湯餃 A (5顆大湯餃+大干貝、雞肉丸食) 健康蔬食素餃

搭配的是健康蔬食素餃，加入生食級干貝提出鮮味

雞肉丸也是自家製作，不煩雞肉丸

吃喜歡可以到門市購買，回家用蒸的或者煮湯都好吃

健康蔬食素餃帶出蔬菜清甜與香菇香氣

爽口清甜加有皮的Q度

湯餃內還搭配一顆生食級干貝，使得湯頭帶有鮮味

水餃控，推薦這間不 凡水餃

直接來現場吃看看網路團購秒殺，還需要預購才能吃到的不凡水餃

吃完不凡水餃，順路來 蛋ㄕˋ幸福農場

蛋ㄕˋ幸福農場高雄起家，創立超過3年

堅持使用放牧雞蛋、嚴選過的食材

店鋪內可以購買高雄優質海鮮水產、不凡水餃、不煩食品、高雄小農蔬菜水果

蛋ㄕˋ幸福農場的產品都是嚴格挑選過

加上現代人越來越重視養生，有健康才是最大的財富

健康就是從食開始，實體店鋪也可以讓民眾認識產品的來源、吃到真正的好食物

蛋是幸褔農場 蛋ㄕˋ幸福農場，回流客真的很多

尼力吃飽來逛很多人都來買雞蛋、冷凍食品、海鮮，甚至優格

不僅來買放牧雞蛋，還有高雄在地水產、不凡水餃

老闆不斷的引進高雄小農有機蔬菜水果，每個季節都有不同限量限令蔬果

知名企業指訂台灣精品天然機能無毒生產，都找 蛋ㄕˋ幸福農場

讓雞蛋無腥味，就是讓雞隻快樂運動的生長

就像人一樣要運動適當的排汗一樣

台灣健康手工巨無霸、Ai總裁指定星級評鑑一等獎

現場冷凍水餃真的看到就要快搶，很多熟客一開門就先往冷凍櫃搶購水餃唷!

巨無霸水餃、無人工添加防腐劑

不煩蒸燒包，用蒸的就很好吃的包子

老闆說是像是上海生煎包

可以蒸著吃，或者蒸完稍微煎一下

讓家庭主婦、女孩都很愛的不煩美神湯

鮮撈海鮮都是高雄在地水產

海洋局認證、漁會把關，還能買到澎湖鮮撈

便利很多上班族、媽媽們不用跑市場就可以新鮮採買

還可以買到原標紅酒，紅酒都是酒精濃度超過14.5% 真正的純

健康從吃開始，可以來蛋ㄕˋ幸福農場 門市看看

從好的食物、好的美食開始認識

懶人美食、宅在家冷凍料理包，直接帶回 不煩手作 系列美食

不煩手作 不煩美神湯(活力養身，黃金栗子雞)

女孩都愛多愛自己，大推 不煩美神湯，有三種風味

這次喝的是黃金栗子雞，整個釋放出栗子、紅棗自然甜味

雞肉居然帶有Q度不柴

不用忙碌燉湯，最營養滋潤都在這一份

嚴選58種草本，每一口都是精華香氣、香醇好喝

每周大魚大肉，一周可以兩天給身體做轉換、調理

推薦吃蒸的食物，像是這兩款很熱賣的 不煩雞肉丸、不煩蒸燒包

用電鍋蒸復熱，就可以大口享用

不煩雞肉丸

像我本身一直都有在做減脂控制，就很愛這款 不煩雞肉丸

光是熱量就比一般市面上的丸子、貢丸來的低脂

而且很夠味，咬下還帶有軟嫩，香甜順口秒殺吃完

不煩手作 不煩蒸燒包

很大顆飽滿，用蒸的就可以吃的不煩蒸燒包

如果不嫌麻煩，可以蒸完再底部油煎一下，就會變成上海生煎包

皮帶有厚度，蒸完還是很Q帶甜味香氣

鮮肉搭配三星蔥，整個香氣甜味都湧上來，鹹香夠味好吃

請務必先加會員客服喔！ 每月獨享會員折抵優惠券 蛋是幸褔不凡水餃總店：高雄市美術東五路33號 https://reurl.cc/g8ez0L 水餃宅配 https://reurl.cc/Qb6zyO ️電子菜單 https://reurl.cc/VRpr4Y 客服會員 https://lin.ee/rA24BgJ 粉絲專頁 https://reurl.cc/2oxQ79 客服專線：0980335168 全國最健康放牧卵 全校第一營養蛋 全國名醫指定卵 月子中心醫學院 國際上市公司指名