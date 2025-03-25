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> 美食 > 不厭其煩的巨無霸 不凡水餃，團購爆單的水餃之實體店面 X 放牧 蛋ㄕˋ幸福農場的姊妹店 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

不厭其煩的巨無霸 不凡水餃，團購爆單的水餃之實體店面 X 放牧 蛋ㄕˋ幸福農場的姊妹店 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-03-25 20:45:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

不厭其煩的巨無霸 不凡水餃，團購爆單的水餃之實體店面 X 放牧 蛋ㄕˋ幸福農場的姊妹店 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

鄰近巨蛋商圈、凹子底公園、美術館的隱藏版巨無霸水餃專賣店
每天用餐時間都客滿，外帶內用都要排隊的 不凡水餃，是蛋ㄕˋ幸福農場的姊妹店
冷凍不凡水餃團購很搶手熱銷，都要等3個月才可以拿到(朋友極力推薦)
不想等團購，尼力跟家人直接來不凡水餃門市排隊吃水餃

AI總裁指定要吃的不凡水餃，健康成就不凡
鄰近凹子底公園，用餐巔峰時段很多人排隊、等待的水餃美食推薦

不凡水餃總店 蛋ㄕˋ幸福農場
位置：高雄市鼓山區美術東五路39號
營業時間： 11:00~19:30 (周日公休)
電話號碼： 0985 539 168
IG:https://www.instagram.com/happydumplings2025/
巨無霸手工水餃預訂：https://reurl.cc/VRpr4Y
粉絲團：Facebook

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被堪稱為不平凡的水餃，是 蛋ㄕˋ幸福農場 老闆所開的， 熟客都會回訪再吃的美食
不凡水餃的位置數不多，建議可以先預訂或者外帶
連外帶的包材都是很龜毛的篩選，不用塑膠淋膜餐盒，層層的把關，都幫消費者顧好

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鄰近凹子底公園、巨蛋商圈的不凡水餃
就在高雄蛋ㄕˋ幸福農場旗艦店旁，吃完再繼續逛 <蛋ㄕˋ幸福農場>

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用餐時段稍微耐心等候，下午茶時段亦可來吃不凡水餃

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不凡水餃現場採用自助點餐，有高麗菜水餃、韭菜水餃、蔬菜水餃(素食可吃)

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來不凡水餃門市也常遇到老闆親力親為的現場替民眾服務

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很多熟客都是先認識 蛋ㄕˋ幸福農場
又再接觸到不凡水餃
就能知道創辦人的堅持與用心
可以讓家人孩子吃的安心水餃，就找不凡水餃

而且不凡水餃冷凍團購完全爆單
要等上3~4個月才可以拿到
現在都要到蛋是幸褔農場門市作登記、等待

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AI總裁指定要吃的不凡水餃，比一般市面的水餃大1.5倍

搭配的蔬菜都是使用自然有機蔬果+蛋是幸福放牧卵
吃健康的巨無霸水餃，就是這間不凡水餃

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點完餐點耐心等待，單據不要丟掉
不定時都會優惠或者折抵金可使用(可以於33號總店做消費折抵)

當天鮮肉炒手賣完了!!!!
真的都要早點來、早點預定，每日新鮮備料的手工水餃

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創辦人極力推廣健康從飲食開始，吃都是每天必做的行為
從認識食材到吃到身體，食的教育很重要

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光是盒裝的材質已經升級第三代，原本的會黏水餃
現在已經升級第三本版，堅持不使用淋膜餐盒

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內用可以享用營養湯免費續
湯內都有有機蔬菜、放牧雞蛋、枸杞

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醬汁自取，連醬油都是自家有販售的香菇醬油、白胡椒粉

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可以沾一點香菇醬油提味就很美味

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喜歡吃辣大推辣醬，獨門調配特製、整個香辣夠味不嗆辣

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用餐時段人潮很多，外帶也很多，稍微耐心等候
旁邊還有飲料可以免費喝

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內用、外帶都是使用盒裝，不使用淋膜餐盒
台灣醫療雖然很進步，每年罹癌的人數還是不斷攀高
降低塑化劑接觸，也是食安很重要的環節

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水餃都會附贈營養湯，可以先喝湯暖暖胃
內用都可以免費續湯唷~~湯真的很好喝
愛喝湯的朋友記得續湯，一點都不隨便的湯品

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使用有機蔬菜搭配枸杞、放牧雞蛋，整個營養滿分

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如果是重口味，可以加一點胡椒鹽提味即可

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蔬菜很清香帶有枸杞自然甜味，爽口好喝的蔬菜營養湯

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水餃都是現點現熬煮，不僅食材用料嚴格把關
配菜也都是每日隨機配置，水餃烹飪的時間也精準掌控
讓水餃吃起來外皮還帶有Q度，內餡飽滿香甜夠味

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水餃餐盒都很爽口乾淨俐落，水餃大顆飽滿

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像我本身大概吃大寶餐盒，不凡水餃吃七顆就很飽
加上餐盒都會配置三個菜，開胃小菜、有機蔬菜、水果

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大寶 B(超巨7顆+三配菜+營養湯) 高麗菜豬肉大蝦餃
不僅有原味高麗菜水餃、韭菜水餃，極力推薦可以吃有大蝦的高麗菜豬肉大蝦餃

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大顆飽滿的高麗菜清甜，外皮真的很Q
我都會吃原味，不用沾醬就可以吃到高麗菜甜味與蝦子鮮味

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精準的掌控熬煮時間，讓餃子皮很Q

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咬下整個香氣都湧出來，鮮肉香氣帶高麗菜清甜
一整尾的蝦子提出鮮味與脆度，爽口好吃

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黃金泡菜很入味，清脆帶蒜香

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大寶 A(超巨7顆+三配菜+營養湯) 韭菜豬肉水餃
喜歡韭菜就可以吃 韭菜豬肉水餃，使用的是綠韭菜，讓水餃味道更濃厚

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水餃皮厚度剛剛好，熬煮後還可以可以看到翠綠色的韭菜

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咬下還會爆出鮮肉湯吃

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水餃餡料真的很滿，讓韭菜香氣一咬下就爆出來
沒有過多的調味，帶出鹹香韭菜濃厚與鮮肉鮮味

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可以搭配特製辣椒醬，重口味推薦超開胃

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很多朋友會覺得味道比較淡雅
因為沒有過多的調味，我覺得可吃到食材的原味，對我來說水餃滋味剛剛好

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這裡還有一款獨家 五寶湯餃
亦有素食者可吃的健康蔬食素餃

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五顆蔬菜水餃、有機菜、有機枸杞、生食級干貝、雞肉丸

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五寶湯餃 A (5顆大湯餃+大干貝、雞肉丸食) 健康蔬食素餃
搭配的是健康蔬食素餃，加入生食級干貝提出鮮味

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雞肉丸也是自家製作，不煩雞肉丸
吃喜歡可以到門市購買，回家用蒸的或者煮湯都好吃

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健康蔬食素餃帶出蔬菜清甜與香菇香氣
爽口清甜加有皮的Q度

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湯餃內還搭配一顆生食級干貝，使得湯頭帶有鮮味

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水餃控，推薦這間不 凡水餃
直接來現場吃看看網路團購秒殺，還需要預購才能吃到的不凡水餃

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吃完不凡水餃，順路來 蛋ㄕˋ幸福農場

蛋ㄕˋ幸福農場高雄起家，創立超過3年
堅持使用放牧雞蛋、嚴選過的食材
店鋪內可以購買高雄優質海鮮水產、不凡水餃、不煩食品、高雄小農蔬菜水果
蛋ㄕˋ幸福農場的產品都是嚴格挑選過
加上現代人越來越重視養生，有健康才是最大的財富
健康就是從食開始，實體店鋪也可以讓民眾認識產品的來源、吃到真正的好食物

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蛋是幸褔農場 蛋ㄕˋ幸福農場，回流客真的很多
尼力吃飽來逛很多人都來買雞蛋、冷凍食品、海鮮，甚至優格

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不僅來買放牧雞蛋，還有高雄在地水產、不凡水餃
老闆不斷的引進高雄小農有機蔬菜水果，每個季節都有不同限量限令蔬果

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知名企業指訂台灣精品天然機能無毒生產，都找 蛋ㄕˋ幸福農場
讓雞蛋無腥味，就是讓雞隻快樂運動的生長
就像人一樣要運動適當的排汗一樣

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台灣健康手工巨無霸、Ai總裁指定星級評鑑一等獎

現場冷凍水餃真的看到就要快搶，很多熟客一開門就先往冷凍櫃搶購水餃唷!
巨無霸水餃、無人工添加防腐劑

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不煩蒸燒包，用蒸的就很好吃的包子
老闆說是像是上海生煎包
可以蒸著吃，或者蒸完稍微煎一下

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讓家庭主婦、女孩都很愛的不煩美神湯

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鮮撈海鮮都是高雄在地水產
海洋局認證、漁會把關，還能買到澎湖鮮撈
便利很多上班族、媽媽們不用跑市場就可以新鮮採買

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還可以買到原標紅酒，紅酒都是酒精濃度超過14.5% 真正的純

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健康從吃開始，可以來蛋ㄕˋ幸福農場 門市看看
從好的食物、好的美食開始認識

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懶人美食、宅在家冷凍料理包，直接帶回 不煩手作 系列美食

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不煩手作 不煩美神湯(活力養身，黃金栗子雞)
女孩都愛多愛自己，大推 不煩美神湯，有三種風味
這次喝的是黃金栗子雞，整個釋放出栗子、紅棗自然甜味
雞肉居然帶有Q度不柴

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不用忙碌燉湯，最營養滋潤都在這一份
嚴選58種草本，每一口都是精華香氣、香醇好喝

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每周大魚大肉，一周可以兩天給身體做轉換、調理
推薦吃蒸的食物，像是這兩款很熱賣的 不煩雞肉丸、不煩蒸燒包
用電鍋蒸復熱，就可以大口享用

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不煩雞肉丸
像我本身一直都有在做減脂控制，就很愛這款 不煩雞肉丸
光是熱量就比一般市面上的丸子、貢丸來的低脂
而且很夠味，咬下還帶有軟嫩，香甜順口秒殺吃完

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不煩手作 不煩蒸燒包
很大顆飽滿，用蒸的就可以吃的不煩蒸燒包
如果不嫌麻煩，可以蒸完再底部油煎一下，就會變成上海生煎包

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皮帶有厚度，蒸完還是很Q帶甜味香氣
鮮肉搭配三星蔥，整個香氣甜味都湧上來，鹹香夠味好吃

 

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蛋是幸褔不凡水餃總店：高雄市美術東五路33號
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