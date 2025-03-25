一鰻鰻魚飯，台中美術館周邊美食推薦。台中好吃的鰻魚飯口袋名單，少不了這間位在審計新村附近的一鰻鰻魚飯。主打頂級新鮮白鰻手工拔刺，有炭烤蒲燒鰻魚丼飯、套餐以及生魚片、烤物炸物等日式料理。周邊停車方便，裡面座位也不少。平時下班用餐，或者假日出遊聚餐都很適合喔~

台中美術館美食推薦

一鰻鰻魚飯地理位址、停車資訊

一鰻鰻魚飯位在台中美術館旁邊，熱鬧的美村路上，這裡離審計新村也不遠，路旁就設有不少機車格跟收費停車場，交通上真的蠻方便的。

一鰻鰻魚飯環境介紹

一鰻鰻魚飯店門口打造出滿滿的日式風格，除了提供給客人在此候位，也很適合打卡拍照。

共有一、二樓用餐區，一樓為窗邊吧檯座位以及少數桌位，來到二樓就寬敞許多，有不少2~4人的桌位，全場約可以容納40~50人，蠻適合家人朋友來這裡聚餐。

一鰻鰻魚飯菜單價位

一鰻鰻魚飯主打他們的招牌鰻魚套餐，也有牛肉、雞肉等主餐可以選擇，另外可搭配沙拉、烤物、炸物、甜品等，這樣菜色更豐富。飲品部分則有沙瓦、汽水、酒類可以選擇。

PS.未成年請勿飲酒，喝酒不開車

招待-炸鰻骨

餐點現點現做，還先招待了炸鰻骨解解饞。吃起來相當脆口，搭配胡椒鹽整個鹹香又涮嘴。

熱茶是麥茶+決明子，比一般喝到的麥茶要更加甘甜些，熱呼呼的暖胃還是很不錯的~

飲品

飲料部份我們點了2杯沙瓦，和歌山梅子氣泡飲跟海鹽檸檬氣泡飲，這兩款我覺得都還不錯，酸甜結合又不會太過搶味，可以解膩，還有微氣泡的口感很喜歡。

炭造鰻魚套餐

點套餐會附柴魚高湯、當日小缽、沙拉、茶碗蒸、漬物，基本上還蠻豐盛的

一鰻鰻魚飯選用屏東白鰻魚，老闆純手工拔刺，相當費時費工。刷上特製鰻魚醬汁，細火慢慢烤出香味，才有這麼好吃的鰻魚飯。

套餐-茶碗蒸

茶碗蒸意外的料好多~吃到了香菇、蟹棒、扇貝，蒸蛋口感相當滑嫩。

套餐-山藥細麵

我最愛的山藥細麵，上面加了山葵以及魚子醬點綴，搭配的醬汁不死鹹又很甘甜，如同細麵般的模樣口感冰涼爽口，吃起來挺滑溜的，還有山葵的嗆辣口感相當過癮。

套餐-沙拉

套餐沙拉還有附洋芋薯泥太有誠意了~其他配料有洋蔥、時蔬等，淋上和風醬整個清爽開胃。

食事-鰻魚三吃

覺得套餐份量太多，也可以點食事系列，也是可以吃 到鰻魚喔~還提供了鰻魚三吃，可以品嘗鰻魚呈現的不同風味及口感。一開始可以先品嘗鰻魚本身的原味，迷人醬香才是經典。

第二吃可以依個人喜好，加上海苔、山葵、蔥花，添增風味及口感，讓鰻魚肉吃起來更有層次。

第三吃我個人蠻喜歡的，燒烤後的鰻魚，味道香甜濃郁，加入柴魚高湯變成鰻魚茶泡飯，就是很傳統的日本風味。柴魚高湯的鮮美會被米粒吸收，帶來更濃郁的海味和鹹香感，使泡飯的口感變得更加豐富與多層次。

烤鰻肝(限量)

數量相當稀少的人氣招牌烤鰻肝，是塗上特製的甜味醬汁下去烤製而成，吃起來沒什麼腥味，口感Q彈軟嫩，很適合當作下酒菜唷~

明太子玉子燒

明太子玉子燒是將傳統玉子燒和明太子結合的創意料理，將明太子醬擠在玉子燒上，然後炙燒到微焦，香氣四溢！這樣不僅讓明太子的鮮美和甜味更濃郁，還增添了一點炙燒的香氣。每一口都是軟嫩與濃郁的完美結合。

酥炸廣島牡蠣

鮮嫩廣島牡蠣炸至金黃，外層酥脆內裡卻保有牡蠣的鮮甜多汁，一口咬下滿滿的海味和鮮美。搭配上酸甜的醬汁或檸檬，吃起來開胃又過癮！無論是單吃或配酒，都超級完美！

鹽烤午仔魚

選用新鮮的午仔魚，灑上一層鹽，然後燒烤至外皮酥脆，魚肉鮮嫩多汁。再撒點胡椒鹽或是擠點檸檬汁，搭配微微焦香的外層，簡單調味就很好吃。保留了魚的原味，吃起來清爽又開胃，是日式燒烤的經典選擇！

麻糬三兄弟

麻糬三兄弟裹滿香甜的煉乳，外層撒上香濃的花生粉，是傳統日式麻糬的吃法，每一口都帶有濃郁的花生香氣，讓麻糬的軟糯黏性口感有更豐富的味覺層次。

紅豆紫米粥、冰釀銀耳露

紅豆紫米粥和冰釀銀耳露都是營養又清爽的甜品。紅豆紫米粥將紅豆和紫米慢煮，紅豆綿密、紫米香甜，口感濃郁又滋補。而冰釀銀耳露則是用銀耳與冰糖熬製，湯汁清澈，口感滑嫩，既能解暑又能潤肺。

整體感想

一鰻鰻魚飯是一家專注於提供優質鰻魚料理的餐廳，特別推薦他們的招牌鰻魚飯，使用新鮮鰻魚精心烤製，外酥內嫩，搭配特製醬汁，味道豐富且不油膩，讓人一口接一口。餐廳環境雅緻，服務親切周到，是個享受美味鰻魚飯的理想場所。

店家資訊

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