生活一定要有儀式感，雖然3C讓距離縮短，但和朋友相聚一定要面對面一起吃吃喝喝，那種快樂才是無可取代！

聚面

地址：台北市大安區延吉街131巷37號

電話：0911-896-864

時間：週一至週日 17:00-20:00

店面牆上貼著有趣的標語，餐廳有一樓和地下室，提供的油蝶醬料更是一絕！

整個餐廳環境真的很有煙火人情味，最讓人印像深刻的是聚面的洗手間，整個金壁煌煌金燦燦，有種皇上才有這種待遇的尊榮感！

聚面主打的就是四川麻辣串串鍋及麵食，還有眾多的特色小菜及飲品！

跟大家分享一下聚面的美味！

四川麻辣湯底+椰子雞湯底 NT $468

牛五花／150g NT $219

乾蝶粉／2 份 NT $20

竹笙 NT $150

川香辣土豆 NT NT78

串串／10 支 NT $89

老北京二八麻醬麵／2 份 NT$156

小酥肉 NT $138

九曲紅梅 NT $98

紅糖糍粑 NT $78

烏梅冰粉 NT $68

雪燕木耳湯 NT $88

椰子雞湯底 + 四川麻辣湯底 NT $468

冒著滾燙熱氣的鴛鴦鍋裝的椰子雞湯底，不加味精用椰子熬煮的雞湯，超清甜好喝！另一邊是四川麻辣鍋，我叫小辣的就真的超辣，無辣不歡的朋友一下會喜歡，覺得太辣或者不辣都可以請店家調整辣度喔！

牛五花／150g NT $219

下鍋煮我的牛五花，肉質帶筋且油脂豐富，肉甜味美，咬起來堅韌富彈性，沾 上乾蝶粉，秘製辣椒粉刺激著味蕾 辣度在嘴裡翻騰，讓牛五花肉更好吃！

椰子熬煮的湯底，清甜爽口，煮著切塊的嫩嫩雞腿肉，讓雞肉更顯清爽不油膩，美味雞腿肉更是火鍋不可少的佳餚！

竹笙 NT $150

有茵中皇后之稱的竹笙，放麻辣湯或雞湯煮，讓竹笙吸收湯汁，超級美味！

川香辣土豆 NT NT78

台灣叫馬鈴薯的大陸土豆，切片吃起來脆脆的，香辣美味脆爽開胃，讓人上 頭！

串串／10 支 NT $89

每串 10 元， 10 支 89 元，提供不固定串串 34 種，不大的盤子就是為了保持食物 的新鮮，不固定的串串更是希望每次來都能發現新鮮貨！

老北京二八麻醬麵／2 份 NT$156

超級驚艷的口感，以為冷掉會團結成一塊，但聚面的老北京二八麻醬麵，麵條仍是很 Q 彈，滿滿的麻醬味，顧不了麵條是澱粉，還是完食！

小酥肉 NT $138

外皮酥香裡面的肉是鮮嫩多汁，酥中帶軟嫩，即使涼了口感一樣很好喔！聚面還花了巧思做裝置，感受到店家對於色香味俱全的要求！

九曲紅梅 NT $98

無酒精的飲品，呈現美麗的瑰紅色，有淡淡的花香和蜜香喝起來酸爽解膩，還有真的玫瑰花，入口後甘甜醇厚，超級難忘！

紅糖糍粑 NT $78

烏梅冰粉 NT $68

雪燕木耳湯 NT $88



各種色彩繽紛的糍粑，都不是食用色素，而是採用食材的顏色製成的，真的好健康，還提供花生粉和煉乳，口感滿分又多元！

當然雪燕木耳湯及烏梅冰粉也是非常好吃，值得細細品嚐！

在聚面除了特殊態情況外，一般想和朋友吃喝多久都可，還是想要聊到天荒地老，店家都非常歡迎，還有一定要來聚面慶生，索取生日禮！

朕的筆墨一副



用墨魚汁在豆腐皮寫下願望，然後虔誠的用心煮熟吃掉，願望就會實現喔！

聚面的巧細還不止如此，喝酒的時候，以為是一般酒杯，沒想到是充滿情懷的詩句，而且每個杯子都不一樣喔，是不是貼心又有趣？

（飲酒勿過量，開車不喝酒 ）

來聚面餐食好吃，更可以感受到店家的貼心巧思，真的能很自在的和朋友吃喝玩樂一起渡過愉快的生日聚會！

和好友約起來，一起來聚面這個風水寶地狂歡！

聚面

地址：台北市大安區延吉街 131 巷 37 號

電話：0911-896-864

時間：週一至週日 17:00-20:00

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