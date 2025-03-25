上一篇簡單說明在成田機場租車和還車的流程,這一篇就來聊一下這次的自駕心得.

我的第一次在國外自駕,就是在疫情爆發前去了一趟沖繩.

我把連結貼上來,有興趣的人客,也可以點閱一下.

雖然時間上有點久,但是差異應該不會太多.

200125-28日本-沖繩-OTS租車

https://jacklsy1973.pixnet.net/blog/post/358728959

200125-28日本-沖繩-自駕心得

https://jacklsy1973.pixnet.net/blog/post/358770863

時隔五年,我萬萬沒想到會再次在日本自駕.

在日本租車的流程除了語言問題之外,其實和在國內租車流程大致相同.

我就不再多說,如果是新手人客,可以去參考一下上一篇,日本自駕老手就可以直接跳過.

250129-0201日本-山梨縣-成田機場租車 Toyota Rent a Car

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首先,就從車輛的選擇開始.

這次租用的車輛是C1等級的小車,原本屬意是想租有小小Alphard之稱的ROOMY.

不過指定車型會多一項費用,金額雖然不多,但是想省一點旅費,所以就選擇了不指定車型.

也做好了心理準備,應該會是Yaris.

果然,就是Yaris.

以上圖片摘錄自Toyota Rent a Car官網

下面就是實車照片,最入門款的Yaris.

Yaris的車身尺碼不大,基本上我會建議二個大人或是二大一小.

超過這個人數,就真的不要租這台車.

因為行李箱的空間也不大,除非是兩個登機箱,那就沒有什麼問題.

如果是像我這樣的狀況,基本上車子的行李箱空間已經算是一拜了.

再裝下去,可能就會影響到後窗的視線.

假如各位人客有更多的行李,那就不要考慮這台車了.

畢竟租車就是要坐得舒服點,不需要擠成一團.

這台車的排氣量是996cc,就我們一般稱為1000cc的公升級小排量汽車.

動力上是夠用啦,順順的開都沒有問題,只是在超車就會比較辛苦點.

畢竟小排量的車,沒有辦法要求有多大的動力.

除非這台乖乖鴨,變成了GR Yaris.....

配備上也是比較簡單點,有冷暖空調,GPS,車道偏移警示,倒車CCD,一個Type-A的USB插孔.

在GPS的部分,雖然在訂車時有註明要有支援中文的GPS.

但是實際到現場後,店內的員工表示只有英文和日文的GPS.

這下子可真的頭又大了......

這麼久沒有使用過日本的GPS,一下子亂了頭緒.

幸好車機有支援Apple CarPlay和Android系統,算是解決了導航的問題.

但是,我會建議最好使用GPS系統,Google的導航系統可以搭配使用.

這次因為在時間上有點趕,完全沒有注意到Toyota Rent a Car的網站上有教學的文章和影片,就是一大敗筆.

如果各位在台灣都有用Google導航,不難發現有時候會導航到一些很奇怪的小路,這次在日本也遇上同樣的問題.

當我從靜岡縣要回到河口湖民宿時,捨棄了要付費的高速公路,選擇走一般道路.

這下可好了,被Google導到嚇出一身冷汗,根本就是在考驗我的方向感和駕駛技術.

根據上一次在沖繩自駕的經驗,和參考其他部落客或Youtuber在日本自駕的文章和影片.

還是會建議使用車子原本搭配的GPS系統,會比較準確一點.

而且GPS的畫面資料比較詳細,只要輸入目的地的電話號碼或是MAPCODE,基本上就不會有太大的問題.

這裡附上汽車導航的教學,建議各位新手一定要看.

Toyota汽車導航系統

https://rent.toyota.co.jp/global_zh-tw/service/navi.html

從成田機場的Toyota Reant a Car出發,到達這次在河口湖的民宿,全程大約178公里左右,所需時間是2小時30分到3小時左右.

這個里程數差不多就是從台北出發,大約到台中或彰化的距離.

平常在台灣就有開長途車的經驗,所以這次的時間和距離基本上都沒有問題.

不過因為是初體驗,實際上所要花的時間可能會到3小30分左右.

出發前再次叮嚀,調整好坐姿及左中右的照後鏡,注意一下雨刷和方向燈撥桿的位置,繫好安全帶就可以出發了.

第一次日本自駕的人客,左右轉的時候,一定一定一定要特別小心.

在日本,從一般道路要進入到高速公路時,料金所就是第一關.

從高速公路回到一般道路,料金所也是最後一關.

如果只是市區+短程使用高速公路,ETC可租也可不租.

如果是長途旅行的話,使用高速公路的時間變多了,我會建議還是租比較好.

車上有租用ETC,通過高速公路料金所時,就會比較快速省時.

之前在沖繩自駕時,也有走高速公路,但是沒有租ETC.

這次則是第一次的ETC初體驗,蠻新奇的.

ETC閘道限速20公里,進閘道記得要減速通過.

閘道感應到ETC後,前方的柵欄就會升起,車輛就可以快速通過.

不過我看其他日本的駕駛通過時,雖然有減速,但是還是蠻快的.

日本高速公路的速限,如果沒有特別標示的話,大約都是在80~100公里左右.

日本的高速公路也是有測速照相,所以請各位人客留意一下自己的車速.

右邊內側為超車道,慢車就盡量靠左邊外側車道行駛.

其他的部分,幾乎是大同小異,差別不大.

高速公路上的標示牌都很清楚,只是對某些地名不熟悉而已,就只能乖乖照著Google導航的指示走.

這兩次的自駕,我覺得高速公路是一個讓新手很容易進入狀況的路段.

在高速公路上,很快就能適應左右駕的不同,方向燈和雨刷的位置.

但是在市區裡開車,要注意的地方太多了,新手反而容易緊張.

而且我會建議,在高速公路上行駛一段時間後,有休息站就進去休息一下.

買飲料買零食,上個廁所,也可以消除緊張的感覺.

看到晴空塔了....

整段高速公路的路程,在進入東京市區後,開起來壓力最大.

道路變窄了,車輛變多了,出入高速公路的閘道也變多且複雜了.

道路上的狀況也越來越多,有塞車,有車禍,有被警察攔停,各式各樣都有.

再加上Google導航會有一點點誤差,很怕會走錯路線,出錯閘道.

瞬間整個神經緊繃起來,很認真地看著路牌,仔細聆聽導航的指示.

如果真的走錯了,可能就要繞一大圈了.

不過也不要太緊張,就讓導航去重新規劃路線,不要做出一些危險的動作.

另外,因為台灣是左駕的關係,所以習慣性會比較靠左邊.

這個要特別注意一下,在車道上盡量靠右邊,避免太靠左邊會不小心一直壓到分隔線.

日本駕駛會不會逼車???

我的初體驗是,日本有些駕駛真的會逼車,特別是貨車的駕駛.

看來學長不分國籍,都是會有同樣的狀況.

雖然在東京市區的路段開起來很緊張,但是兩旁的高樓風景,也是很不一樣的體驗.

離開東京市區,慢慢進入山區.

道路慢慢變寬了,車輛漸漸變少了,也不用緊繃神經了.

因為今天不是假日,所以沿途的車輛真的非常的少.

在飛機上沒有看到富士山,終於看到了.

去年到東京,只能看著遠方的富士山.

這次就好好地看滿,看飽,看到膩.

看到富士急樂園,也差不多到富士吉田市,準備要下高速公路.

從河口湖交流道離開高速公路,就正式進入市區道路.

進入市區後,要注意的標誌,號誌,標線就變多了,這也是日本自駕最傷腦筋的部分.

有些標誌,號誌,標線可能會看不太懂,建議出發前要先上網研究一下.

雖然在租車時,現場工作人員會有一張表卡給各位人客看.

但是我相信,各位人客應該都沒有花太多時間去仔細閱讀.

而且依照現場的環境,可能也無法讓各位人客有太多時間去好好研究,不然後面要租車的人會整個塞住.

下面這個網址可以參考一下,出發前一定要花點時間做功課.

https://rental-car-tips.jp/tw/rules/

https://gogoout.com/blog/okinawa-carrentalinsurance/

日本駕駛在市區的車速都不快,各位也不用擔心後車會閃大燈或狂按喇叭.

行駛時也是要注意,避免太靠左邊.

除了會壓到分隔線外,最怕左轉時去擦撞到左邊的車身.

在日本也不要隨意亂停車,人生地不熟,被警察開單就算了,不小心停到私人土地就更麻煩了.

風景區或是商場多半都會有停車場,不管是收費還是免費,就是不要亂停.

市區道路如果夠寬敞,會規劃出右轉車道.

等到右轉專用燈亮起時,再右轉.

有些鄉間小路沒有右轉專用燈,在綠燈亮起後右轉時,一定要先禮讓對向直行或對向左轉車先行.

日本的行人不會隨意橫越馬路,但是在行經有斑馬線或號誌的路口時,也是要留意一下,禮讓行人優先通過.

我記得有某社團建議來日本自駕,最好減少在夜間開車.

原因很簡單,因為左右駕不同,白天出錯機會比較少,但是夜間就比較危險一點.

而且很多租車公司晚上就休息了,萬一發生任何問題,可能也無法聯繫到租車公司.

在河口湖這裡,到了夜晚其實是蠻暗的.

重要幹道還好,如果是一些小巷弄,路燈真的少得可憐.

所以,如果真的需要夜間駕車出門,要更加留意,尤其是在左右轉時,千萬別轉錯車道.

以上,就是這次從成田機場自駕到河口湖民宿的心得.

在日本自駕不難,但是一定要事前做好功課.

遵守交通規則,禮讓行人,別把在台灣開車的壞習慣帶到這裡.

但是也請把在日本自駕學到的好習慣,帶回台灣.

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