整天忙錄下來甜點已經是不可或缺的角色之一了

Dream Bakery 夢想手作烘焙 是想傳遞「簡單精緻」的理念

甜點好吃勝過於裝飾，讓你印象深刻心情愉悅＾＾

把握每日的Me Time時間，享受最有溫度的甜點

Dream Bakery 夢想手作烘焙

堅持用最簡單的材料，製作最精緻的糕點

希望「減法生活」的理念可以被傳遞。簡單，卻最不簡單。

每個月也都會開放小小糕餅師傅體驗課程

家長可以跟小朋友一起製作糕點，培養親子時光

想了解課程可以直接到 Dream Bakery 夢想手作烘焙粉絲頁預約

3週年慶限定活動

活動一

🌟 長條磅蛋糕+隨手包手工餅乾只要$499！

🌟 常態性烘焙產品全面88折

活動二

會員抽獎┃註冊官網會員，即可參加抽獎，甜點禮盒等你帶回家！

官網會員再享會員專屬優惠，甜蜜享不完～

詳情請見⮕ https://reurl.cc/047gdM

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活動三

限定贈品滿額送┃全店消費滿$2000即贈蔬果造型餅乾西點禮包！

活動四

烘焙套票加碼送┃每年必囤票，手作樂趣翻倍享！

⟡購買5張烘焙套票直接升級6張

⟡購買10張烘焙套票直接升級13張

活動五

儲值贈現金積點┃一次儲值，甜蜜一整年～儲值越多，甜蜜越多💕

儲值$3000，贈$100現金積點

儲值$5000，贈$300現金積點

儲值$10000，贈$800現金積點

儲值$20000，贈$2000現金積點

購買連結點這裡ε٩(๑> ₃ <)۶з（活動只到 3/31，千萬別錯過！）

蘭姆葡萄磅蛋糕

葡萄乾有用萊姆酒泡過，有經過高溫烘烤，主要留下香氣。

吃起來扎實濕潤的蛋糕體，不使用人造奶油、烤酥油、香精

並維持精緻的手工製作

杏仁可可餅乾

剛好是我最愛的巧克力口味，可可配上杏仁脆片

直接擄獲我與孩子的嘴，不誇張一個接著一個

直接給他吃光光(〃∀〃)

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媽媽在育兒的同時，也別忘了照顧自己的身心靈。

把握每日的Me Time時間，享受最有溫度的甜點。

偶爾也可以享受一下自己的時光(灬ºωº灬)

店家資訊

Dream Bakery 夢想手作烘焙ＩＧ

門市地址：新竹市東區經國路一段245巷17號

來電專線：03-5356693

營業時間：10:00-18:00（週三公休）

LINE專人服務｜@273rpiua

(傳送門▸ https://lin.ee/64xvPwC)

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