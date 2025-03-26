整天忙錄下來甜點已經是不可或缺的角色之一了
Dream Bakery 夢想手作烘焙 是想傳遞「簡單精緻」的理念
甜點好吃勝過於裝飾，讓你印象深刻心情愉悅＾＾
把握每日的Me Time時間，享受最有溫度的甜點
Dream Bakery 夢想手作烘焙
堅持用最簡單的材料，製作最精緻的糕點
希望「減法生活」的理念可以被傳遞。簡單，卻最不簡單。
每個月也都會開放小小糕餅師傅體驗課程
家長可以跟小朋友一起製作糕點，培養親子時光
想了解課程可以直接到 Dream Bakery 夢想手作烘焙粉絲頁預約
3週年慶限定活動
活動一
🌟 長條磅蛋糕+隨手包手工餅乾只要$499！
🌟 常態性烘焙產品全面88折
活動二
會員抽獎┃註冊官網會員，即可參加抽獎，甜點禮盒等你帶回家！
官網會員再享會員專屬優惠，甜蜜享不完～
詳情請見⮕ https://reurl.cc/047gdM
活動三
限定贈品滿額送┃全店消費滿$2000即贈蔬果造型餅乾西點禮包！
活動四
烘焙套票加碼送┃每年必囤票，手作樂趣翻倍享！
⟡購買5張烘焙套票直接升級6張
⟡購買10張烘焙套票直接升級13張
活動五
儲值贈現金積點┃一次儲值，甜蜜一整年～儲值越多，甜蜜越多💕
儲值$3000，贈$100現金積點
儲值$5000，贈$300現金積點
儲值$10000，贈$800現金積點
儲值$20000，贈$2000現金積點
購買連結點這裡ε٩(๑> ₃ <)۶з（活動只到 3/31，千萬別錯過！）
蘭姆葡萄磅蛋糕
葡萄乾有用萊姆酒泡過，有經過高溫烘烤，主要留下香氣。
吃起來扎實濕潤的蛋糕體，不使用人造奶油、烤酥油、香精
並維持精緻的手工製作
杏仁可可餅乾
剛好是我最愛的巧克力口味，可可配上杏仁脆片
直接擄獲我與孩子的嘴，不誇張一個接著一個
直接給他吃光光(〃∀〃)
媽媽在育兒的同時，也別忘了照顧自己的身心靈。
把握每日的Me Time時間，享受最有溫度的甜點。
偶爾也可以享受一下自己的時光(灬ºωº灬)
店家資訊
門市地址：新竹市東區經國路一段245巷17號
來電專線：03-5356693
營業時間：10:00-18:00（週三公休）
LINE專人服務｜@273rpiua
(傳送門▸ https://lin.ee/64xvPwC)
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