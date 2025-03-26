★文章皆為個人體驗及感受，菇喜歡不代表看官們會喜歡★

每趟出國菇都會安排一處古蹟或是風景的菇

這次造訪了知名的名古屋城及搭車半小時即可抵達的-犬山城

雖然犬山城只剩小小的天守閣

但連同周邊順遊的神社、城下町及寂光院

安排一天的行程遊玩絕對很可以!!

在名鐵名古屋遊客中心還可以買車票+門票的套票

*注意*犬山城天守閣內階梯陡峭且木地板稍滑

請考慮行動不便或幼童是否適合入內喔~





想要安排犬山城一日遊的看官

記得先到名鐵名古屋的遊客中心購買套票

不想要當天太趕的話可以提前一天就先買好票

票的效期是兩天所以最快也是提早一天而已嘿~

也可以在台灣線上買再到遊客中心換實體票→、

當天提早到結果已經排了不少人呢



購買套票會幫忙用票夾幫忙裝好

售票的日本爺爺非常可愛熱心



犬山城下町套票

1.名鐵名古屋到犬山站或犬山遊園站的往來車票

注意：犬山站或犬山遊園站擇一下車或上車

中途在其他地方下車是不行的噢!

2.犬山城門票

到犬山城入口處會換成門票

3.日本庭園 有樂苑 優惠門票

有樂苑除了是一處擁有漂亮幽靜的日式庭園

裡面還有國寶茶室可以額外付費體驗

入內需要支付門票840円(原價1200円)

4.犬山城下町優惠券

購買套票時會拿到一張城下町地圖

地圖上會標註哪些店出示這張優惠券就能獲得指定優惠

逛街時不妨多留意看有沒有想吃的店家有配合優惠省荷包



名鐵的乘車看板很特別

是寫在對面月台上XD

一種抬頭就可進入眼簾還不用東張西望的意思XD



從犬山站下車後到城下町及犬山城

都需要步行約15~20分鐘

幸好11月前往雖冷但有陽光

慢慢散步倒是多了許多悠閒舒適感



犬山城前觀光案內所

如果有在蒐集日本神社寺廟御朱印的看官們

現在很多的城也有推出自己的御城印唷~

犬山城不但有御城印還有推出很美的御城印帳

但購買地點不在犬山城內

而是要到犬山城前的遊客中心進行購買(不是車站內的案內所唷)

在城下町快到犬山城前方馬路左轉才會到唷~( 圖片來源 )



天氣好到大逆光



你們看看~~~這本御城印帳是不是超美的!!!

原本打算從這次出遊開始加入御朱印蒐集的菇

出發前就想好要來這邊買這一本!!!

犬山城御城印帳2400円



這本除了外觀美還很實用哦~

因為像是犬山城及名古屋城的御城印都是預先寫好的單一紙張

用黏貼的怕貼不好看也怕掉

這本是一面是手寫面一面是可以直接放入紙張的收納

外面還有厚的塑膠套保護~雖然價格微高但很值得!!!!



最有趣的是日期的部分要自己使用毛筆寫上

字醜也算是另類的紀念啦XD



從犬山城前案內所前方還可以拍到融入山林中的犬山城

配上後方的藍天這景色像是一幅畫



這裡往下方走就是犬山城港

可以乘坐 遊覽船 從河面上觀賞不同角度的犬山城

開放月份（3月下旬～4月上旬、4月下旬～5月上旬、11月）



買完御城印後出發前往犬山城吧~

犬山城下方有3間神社

不管是走哪一條神社路線都能通到往犬山城的小道



左到右分別是猿田彥神社、三光稻荷神社、針綱神社



稻荷神社直接放一個板子跟大家說走這裡比較近((笑))



看示意圖可以看出過去的犬山城有點可愛((??))

很像什麼山中隱居別墅((並不是!!!))



這邊就是售票口啦~

有購買套票的看官在這邊換門票



會換到一張入場登閣券

可以排隊登上天守閣參觀的哦!!!

來這麼多次日本第一次可以登上天守閣耶!!!

((因為菇總是去哪哪裡就在整修))



整個犬山城區域不大

畫面中加上右邊排隊幾乎就是全部了

經歷過明治維新廢城加上養護城堡的困難

所以現今只剩下這一個小小的天守閣

犬山城的詳細歷史→看 官網



園區內的小小販賣部

有賣少許食品及一些名產

有些扭蛋及名產會特別寫上是當店限定

在城下町的名產店可是買不到的哦~

((錢錢沒有不見只是變成喜歡的樣子XD))



這樣角度的犬山城很美耶

畫面中的枯枝帶有一股蒼涼

但不論春天櫻花夏天綠葉秋天楓紅想必都有不同風情

雖然沒有其他大城的雄壯

但這樣小巧可愛的天守閣也是很迷人的



各位看官們~~想參觀犬山城記得早點來

換完門票就先來排隊等入場

不然越晚要等越~~~~~久唷!!!

我們大概排了半小時才輪到我們

排隊途中遮蔽處很少夏天來記得防曬及補水分



天守閣旁邊有一顆超巨大神木樹幹

還特別為他架了屋頂保護他呢~



終於準備要進去啦!!!

天守閣入內要脫鞋參觀

進去前會拿到一個塑膠提袋裝自己的鞋子



入內禁止飲食、禁止攜帶直立長傘

鞋子也請自己拿好在手上唷~



有趣的是出入口處的巨石區其實是地下二樓

進入後要先上兩段很陡峭的樓梯才會正式到達建築物的一樓

而這支撐整座天守閣的巨石結構是老城堡才會有的構造哦~



天守閣內部中文說明



第一層展示從前的盔甲及整修時一些損壞的建築裝飾







從窗戶看出去會發現屋頂磚瓦刻有城主成賴家的家徽



這層還有兩處特別凸出去的小空間

窗戶設置與周邊不同

在這邊能夠看清楚樓下有無敵軍進行防禦

是一處專門防守的區域



在第一層望出去的景色



要特別注意的是

在天守閣內所有的階梯都非常陡

雖然設有扶手但畢竟是穿襪子又是踩木地板

行動不便或是帶幼童的看官們請謹慎考慮要不要入城喔!!!



第二層明顯挑高很多也很寬敞

中間區域是以前的武器置放間

這麼寬敞是方便彼此武器及盔甲不會彼此擦撞

((才不會武器 勾到對方然後就跌倒 了XD))



現在此區則是展示天守閣的骨架模型



第三層差不多就進入要上去的排隊動線

菇沒拍照哈哈哈哈哈

放上官網的 詳細圖文 給各位((超隨興XD))



天守閣的最上層滿滿的排隊人潮是要到外廊

犬山城的環形外廊可是五座國寶城中唯一可步行走出去的哦!!



排隊期間可以看到高處的犬山城城主歷史



這一排好像繪畫及相片進化史哈哈哈哈

畫風越來越細致到後面變成相片((笑))



參觀除了遵循行走動線

在外廊請勿使用自拍棒

會被吹走的帽子飾品等都先拿下來

家長請牽好避免發生危險



各位觀眾!!!你們看看~~是不是很美呀!!!

不過外廊的欄杆很矮

拍照賞景都請務必注意安全及腳下唷



從外廊可以清楚俯瞰整個城區

後方的犬山市區及遠山都一覽無遺



此趟原定賞楓行程中

算是最紅的幾棵樹了((苦笑))

2024年11月接近底日本的楓樹都還沒動靜((再苦笑))



在外廊走一圈就能知道為何犬山城會選在這邊建起

這裡周邊多數是平地視野遼闊敵人不易躲藏

建築在斷崖丘陵上且一旁是河流

在戰爭時屬於易守難攻





碰巧拍到遊覽船從下方經過



犬山城的四面景色都不同各有風情

這一面山峰較多

仔細看還會看到山中的摩天輪哦!!



參觀完犬山城前往城下町

順遊一旁的 三光稻荷神社

要拍到沒有人真的很困難XD



這邊的稻荷神社可以洗錢增加財運哦

保留一些洗過的錢還能保佑家族繁榮



先到一旁的錢洗受付處奉納100円

拿到竹簍後把錢放進去((放台幣嘿))

拿勺子舀起御神水洗竹簍內的錢

就能錢財加倍囉~~



三光稻荷神社有著有名的粉紅愛心繪馬

還有粉紅愛心的御神籤

大家會把愛心外殼寫上祈願後放在大殿周邊

整個神社都是粉嫩粉嫩的很是可愛



一旁的針綱神社受到犬山城主城賴家崇敬

主祭神是保佑五穀豐收、安產

也是當地香火鼎盛的神社哦~

每年4月還會舉辦 犬山祭 會有巨型山車遊行

有興趣的看官可以上網查看舉辦時間安排行程



犬山城菇覺得是很值得安排進行程的景點

不論是犬山城的歷史古蹟

山腳下的神社參拜探訪

犬山城下町充滿日式老屋風情的熱鬧街道

在這裡一天能有多種體驗哦~推薦!!!

最後附上犬山官方代表わん丸君

他還有自己的 官網 還會跳舞喔((笑))





犬山城旅遊資訊

地址：愛知縣犬山市犬山北古券

開園時間 09：00~17：00(最後入園時間16：30)

交通方式：名鐵名古屋站→犬山線→犬山/岩倉方向→犬山站

官方網站： 國寶 犬山城

套票購買：、



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