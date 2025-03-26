路易莎除了咖啡市場外，決定進攻餐廳拉！

包含泰式料理、火鍋、牛排還是吃到飽都一間一間的開起來

而本來就愛吃泰式料理的我們，絕對不能錯過他們的泰國餐廳初泰PIKUL TRUE THAI！

初泰位在信義路跟松仁路的交叉口，本來NY BAGLE的位子

因爲前面還有超寬人行道跟造景花圃的遮蔽，所以整間店看起來很隱密

像平時開車經過的話絕對不會看到

知道初泰是因為他們是路易莎旗下新開的餐廳

室內空間結合了南洋風味十足的竹編設計，但又有種低調奢華的感覺

題外話是店員感覺是泰國人或是泰國華僑，所以有些店員感覺中文沒有很好，要講很慢＋指菜單才知道你在說什麼

現在店內也有販售許多泰式醬料、食品喔

泰式奶茶 $110/杯 ＄230/壺

因為先生愛喝飲料，所以泰奶我們直接點了一壺

雖然泰奶本來就很甜但感覺初泰的泰奶又更甜，喝一口下去煉乳味直衝腦門，忍不住參了點水

不過想喝泰奶的話真的很推薦點一壺，實測大概是4-5杯的量，非常划算

泰國香米按碗算的話是$30/碗，吃到飽的話$45/人

個人覺得他們裝飯的桶子非常的有氣氛

椰漿綠咖哩雞 $320

算是我最喜歡的一道餐點，味道非常濃郁雞肉也非常嫩

瑪莎曼咖哩牛$350

咖哩牛使用的是牛腩，肉燉的非常嫩，是那種一咬及爛掉的等級

不過初泰的瑪莎曼口感有點偏甜，我覺得吃起來比較不習慣

打拋豬$290

每次吃泰式料理必點的打拋豬

蝦醬空心菜$210

初泰的空心菜吃得出來非常新鮮，也處理過每根菜的纖維

然後我個人覺得他們的蝦醬味道比較重一點，也是很下飯的口味

泰式烤豬沙嗲串（5串）$270

最後一道也是我很期待的沙爹豬，豬肉肉質很彈牙

然後旁邊的沾醬味道很香濃，帶著奶香但又辣辣的

要來整體說一下

雖然我上面每道餐點形容、介紹的都有點少，不過初泰給先生跟我的印象都還不錯

整間店給人的氛圍還有食材本身、食物的調味都很棒，完全不輸高級泰式料理店

尤其是食材都吃得出來很新鮮，肉質也都很嫩

而價位又比高級飯店低一些，所以CP值算非常高

也難怪開幕之後一直有滿滿的人潮，然後進店後發現翻桌率也很高

我們用餐的同時也覺得一定會帶家人一起回訪

（聽說初泰在板橋還有吃到飽的版本，下次一定要去試一試！）

最後要說的是

路易莎本來就是寵物友善，所以當初看到初泰開幕時也是特地打電話詢問是否可以帶狗

結果初泰跟路易莎一樣，只要有推車或提籠就可以進店

然後因為店後面就是象山公園（原中強公園），附近也還有信義狗公園

所以吃飯前後也很適合帶狗去跑跑喔！

初泰PIKUL TRUE THAI 泰式料理 (象山店)

地址：110台北市信義區信義路五段122號

營業時間：11:30–15:00、17:30–22:00

電話：0227221369



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