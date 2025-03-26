桃園新開火鍋-M's涮涮屋，平價就讓我們享用優質火鍋，肉品現點現切，提供產地直送最"青'的海鮮，套餐鍋物228起就可以享用，吃火鍋送甜點，對小朋友超友善的，不僅不收錢，還提供小火鍋給他們自己煮，另外還會附贈附餐和甜點，提供客製化服務，菜盤可以換海鮮或肉盤，當月壽星送好禮，用餐環境寬敞舒適，服務好還不收服務費，列為我心目中吃鍋首選名單，周邊檜稽河濱公園櫻花正值爆滿開，桃園第一河濱公園共融式遊戲場，成為假日親子共遊好去處。

桃園最新開幕-M's涮涮屋桃園店，地點就位在大興路上相當好找。

周邊景點：檜稽河濱公園，目前正值滿開～

不管你要單點或套餐都有，食量大的建議點老饕大胃王雙人只要898就可以享用豐盛海陸套餐，還有提供外帶服務。

飲品、醬料自取，不收服務費，使用獨家特調水果醬汁，還有小餅乾、茶包、咖啡包可使用。

菜盤裡居然有蝦子和蛤蠣，這點很加分耶～

丹麥精選梅花豬228元，現切肉盤大塊份量還蠻多的～重點是肉質新鮮好吃。

小孩提供免費提供高湯給他們自行煮食，不會多收費用，超貼心的。影片分享

鍋子在桌子裡面，比較可預防小孩手去燙到鍋子，以及碰到就容易打翻湯鍋燙到的風險，沒想到連這點小心思也考慮到，超加分的！

紐澳低脂嫩肩牛258元，優選肉質份量超多。

M's 涮涮屋海鮮為產地直送，非常新鮮，建議可以加點超值海鮮組合，一種97元，三種147元，五種232元。

我們選三種海鮮142元，有鮮蝦、蛤蠣、蚵仔等好吃又新鮮，CP值超高。

小朋友可以自行烹煮、涮肉超開心的～

吃火鍋送甜點有仙草蜜和香草冰淇㵉，連小朋友都有送一份。

當月、當日壽星有優惠活動可以參考。

用餐環境寬敞舒適，挑高二層樓可選擇。一樓還有吧台座位區，一個人吃火鍋也可以。

最新DM，實際DM以店家為主。

二樓座位區。

周邊景點：檜稽河濱公園

沒想到在桃園巿區也能欣賞到如此美麗的櫻花，真是生活中的小確幸。

地點就在桃園三民公園旁檜稽河濱公園

這裡種植1000多顆的櫻花樹，現在開花了，遠遠望去粉紅色一片美極了，除了櫻花，沿著南崁溪還有完善的腳踏車步道，水岸新地標印象大橋，周邊美食，交通便利，是桃園最佳賞櫻景點～

2025/3/22最新花況分享

周邊景點：桃園第一河濱公園共融遊戲場。

超大型雲朵彈跳床超大型雲朵彈跳床

全新共融式森林遊戲區，戲水池、玩沙區、溜滑梯，攀岩柱、小型溜索等，適合親子共遊。

M's涮涮屋-桃園店/桃園火鍋：桃園市桃園區大興路211號；營業時間：平日：11:30-15:00；17:00-22:30；假日：11:30-22:30

桃園新開泰式餐廳【泰滾泰式火鍋】超浮誇痛風壽星蝦/當月壽星幾歲送你幾隻蝦/平日四人商業午餐1599元起/擺盤精緻泰式火鍋

桃園西餐廳首選【西堤牛排桃園南華店】精緻款待心中重要的人/經典套餐668起/服務好氣氛佳/最新優惠/當月壽星免費送蛋糕拍照慶生

桃園頂級燒肉【Oh my!原燒】由專人燒烤享受桌邊服務體驗/招牌必點鑽切牛雙人套餐/可以一次品嚐七種肉品CP值超高/豚骨高湯無限享用

桃園火鍋吃到飽推薦【聚北海道鍋物統領店】開鍋好運人人有獎/308元起就可以吃到飽/隱藏版鍋底菜單/桃園CP值高火鍋餐廳

桃園花草系餐廳【旅人咖啡館】桃園火車站森林玻璃屋/平價高質感餐廳/姐妹聚餐情侶約會好所在/桃園超夯IG打卡餐廳

桃園藝文特區火鍋【福柒涮涮鍋】新鮮野菜自助吧無限享用/268起就可以吃到飽/桃園CP值高火鍋店

桃園高空景觀餐廳【義式屋古拉爵】桃園遠百車站美食/在高空下享用義式料理/燈光美氣氛佳/桃園平價義式餐廳

桃園藝文特區新開咖啡店【凱莉日嚐】桃園平價網美餐廳/燈光美氣氛佳/這是一間傳遞幸福的咖啡廳/新開幕優惠活動/桃園CP值高早午餐

2023桃園最新打卡點│桃園市圖書館新總館│一整層專屬兒童親子區│大片落地窗絕美舒適景觀座位區│桃園親子共遊最佳去處

桃園藝文特區美食懶人包|桃園商業午餐|桃園早午餐|桃園在地人推薦CP值高餐廳美食

桃園頂級和牛海鮮吃到飽【超夯川麻辣鍋蘆竹店】超夯專屬翼板舞衣芭比及貝殼海鮮盤/享受極至奢華的饗宴

桃園好好玩|2022桃園最新打卡景點|桃園景點懶人包|桃園景點旅遊推薦

桃園餐廳特輯2022|情人節約會餐廳|桃園新開餐廳懶人包|推薦CP值高聚餐好去處

桃園藝文特區新開餐廳【夯鴨响饌】超過60種餐點任意點/現點現做一鴨三响爐魚吃到飽/精緻餐點平日639起/桃園推薦吃到飽餐廳

文章標籤