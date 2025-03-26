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桃園新開平價火鍋店|M's涮涮屋桃園店|套餐鍋物228起|吃火鍋送甜點|桃園CP高超值鍋物|桃園親子友善火鍋|檜稽河濱公園櫻花(2025/3/22最新花況)

2025-03-26 09:20:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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桃園新開火鍋-M's涮涮屋，平價就讓我們享用優質火鍋，肉品現點現切，提供產地直送最"青'的海鮮，套餐鍋物228起就可以享用，吃火鍋送甜點，對小朋友超友善的，不僅不收錢，還提供小火鍋給他們自己煮，另外還會附贈附餐和甜點，提供客製化服務，菜盤可以換海鮮或肉盤，當月壽星送好禮，用餐環境寬敞舒適，服務好還不收服務費，列為我心目中吃鍋首選名單，周邊檜稽河濱公園櫻花正值爆滿開，桃園第一河濱公園共融式遊戲場，成為假日親子共遊好去處。

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桃園最新開幕-M's涮涮屋桃園店，地點就位在大興路上相當好找。

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周邊景點：檜稽河濱公園，目前正值滿開～

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不管你要單點或套餐都有，食量大的建議點老饕大胃王雙人只要898就可以享用豐盛海陸套餐，還有提供外帶服務。

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飲品、醬料自取，不收服務費，使用獨家特調水果醬汁，還有小餅乾、茶包、咖啡包可使用。

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菜盤裡居然有蝦子和蛤蠣，這點很加分耶～

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丹麥精選梅花豬228元，現切肉盤大塊份量還蠻多的～重點是肉質新鮮好吃。

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小孩提供免費提供高湯給他們自行煮食，不會多收費用，超貼心的。影片分享

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鍋子在桌子裡面，比較可預防小孩手去燙到鍋子，以及碰到就容易打翻湯鍋燙到的風險，沒想到連這點小心思也考慮到，超加分的！

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紐澳低脂嫩肩牛258元，優選肉質份量超多。 

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M's 涮涮屋海鮮為產地直送，非常新鮮，建議可以加點超值海鮮組合，一種97元，三種147元，五種232元。

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我們選三種海鮮142元，有鮮蝦、蛤蠣、蚵仔等好吃又新鮮，CP值超高。

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小朋友可以自行烹煮、涮肉超開心的～

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吃火鍋送甜點有仙草蜜和香草冰淇㵉，連小朋友都有送一份。

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當月、當日壽星有優惠活動可以參考。

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用餐環境寬敞舒適，挑高二層樓可選擇。一樓還有吧台座位區，一個人吃火鍋也可以。

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最新DM，實際DM以店家為主。

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二樓座位區。

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周邊景點：檜稽河濱公園

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沒想到在桃園巿區也能欣賞到如此美麗的櫻花，真是生活中的小確幸。

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地點就在桃園三民公園旁檜稽河濱公園

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這裡種植1000多顆的櫻花樹，現在開花了，遠遠望去粉紅色一片美極了，除了櫻花，沿著南崁溪還有完善的腳踏車步道，水岸新地標印象大橋，周邊美食，交通便利，是桃園最佳賞櫻景點～

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2020桃園賞櫻|檜稽河濱公園|離巿區最近賞櫻景點|南崁溪河岸美景|假日出遊好去處

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2025/3/22最新花況分享

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周邊景點：桃園第一河濱公園共融遊戲場。

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超大型雲朵彈跳床超大型雲朵彈跳床

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桃園最新免費親子景點|第一河濱公園共融式遊戲場|假日限定大型雲朵彈跳床|桃園免費大型兒童遊樂場

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全新共融式森林遊戲區，戲水池、玩沙區、溜滑梯，攀岩柱、小型溜索等，適合親子共遊。

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M's涮涮屋-桃園店/桃園火鍋：桃園市桃園區大興路211號；營業時間：平日：11:30-15:00；17:00-22:30；假日：11:30-22:30

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M's涮涮屋-桃園店

phone03-3580597
place桃園市桃園區大興路211號
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美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
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