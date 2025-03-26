近期超夯的「難哄蛋糕」你跟上了嗎？因電視劇爆紅的難哄蛋糕，全省各地蛋糕店都有人做難哄蛋糕，沒想到連桃園藝文特區也有了，就位在中鋪六街Nakano甜點店，建議可以先預約，免得撲空，小難哄、大難哄，連迷你版一人份也有，可以內用也可以外帶，鮮奶油選用法國鮮奶，甜而不膩，還有濃濃的乳香，水果採用當季草莓，用餐環境乾淨舒適，享受生活中的小確幸。

不管有沒有人哄，自己喜歡、開心就好，難哄蛋糕其實就是一個微笑草莓蛋糕，鮮奶油甜而不膩搭配鮮採草莓，裡面是戚風蛋糕，吃起來口感綿密，有幸福的感覺。

難哄蛋糕來自於2025年Netflix最新電視劇-難哄，劇中男主角桑延為女主角慶生準備的「難哄蛋糕」因而爆紅。影片分享

Nakano甜點沙龍位於桃園藝文特區新埔六街上，旁邊就是同安公園和桃園最美的圖書館旁。

今日好幸運，到現場時只剩最後一個，感覺在召喚我，選我吧！選我吧！

全台第一間吧檯甜點現做，可以近距離看主廚製作甜點，超療癒的，除季節限定的難哄蛋糕，也有各式各樣的法式甜點。

這些都是有人哄的難哄蛋糕，被桑延預定了～

迷你版與桑延同款難哄蛋糕超可愛的，2吋一個人吃剛剛好。

最近被Threads燒的超夯的難哄蛋糕你吃過嗎？難哄蛋糕2吋210元，4吋750元，買一顆哄哄自己吧～

雖然沒有桑延送給溫以凡的生日蛋糕，但有小巧可愛難哄同款蛋糕，2吋的獨享版，享受生活中的小確幸，度過甜蜜的難哄時光。

香草戚風蛋糕加上而甜不膩法式鮮奶油，搭配新鮮草莓，切開來裡面也有草莓，咬下去每一口都是幸福的味道。

小巧精緻的甜點店裡面羅有很多商品也可以選購喔～

室內戶外座位都有，戶外種滿花花草草，給人一種清新綠意的感覺。

難哄同款蛋糕，沒想到連南平路夏卡爾麵包店都有，且做的超像超大顆，只有一種尺吋，六吋890元。

不用跑遠，桃園也買得到難哄蛋糕就在Nakano甜點沙龍、夏卡爾專業烘焙，無論是送給自己還是重要的人，這顆蛋糕都包䨱著滿滿的愛。

現在正值櫻花盛開，美不勝收。

Nakano甜點沙龍 法式甜點:桃園市桃園區新埔六街40號；營業時間：11:00-19:00

夏卡爾專業烘焙南平店：桃園市桃園區南平路276號（桃園總圖對面）；營業時間：09:00-22:30

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