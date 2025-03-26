沖繩不只有美麗海水族館，現在還有一個超夯的新景點——DMM Kariyushi 水族館，不受天氣和季節影響！沖繩的熱門觀光景點！這次來沖繩自由行，我把兩個水族館都安排進行程。如果你是親子旅行，DMM Kariyushi 水族館真的超推薦！這裡非常適合小朋友玩耍，加上整個館內設計在室內，不管晴天或下雨天，都能玩得盡興。更棒的是，它位在 iias 沖繩豐崎購物中心裡，逛完水族館還可以順便逛街購物，真的超方便！重點是，購物中心提供免費停車場，對自駕族來說超加分！

DMM KARIYUSHI海水族館｜交通方式

DMM Kariyushi 水族館的交通也超方便！它位於沖繩縣豐見城市的 iias 沖繩豐崎購物中心內，從 OTS 租車公司開車過來只要 3 分鐘，從那霸機場開車大約 20 分鐘。如果沒租車，也可以直接從那霸機場搭巴士過來，班次超密集，大約每 15 分鐘就有一班車！搭乘東京巴士“TK02：瀨長線”或那霸巴士“95：機場 ASHIBINAA 奧特萊斯線”都可以，搭到「iias 沖繩豐崎」站下車就到啦！

DMM KARIYUSHI海水族館｜停車場

停車的問題不用擔心啦！水族館就位在 iias 沖繩豐崎購物中心裡面，直接停購物中心的停車場就好，超方便～而且那裡有大約 3000 個免費停車位，完全不用煩惱找不到地方停車喔！

直接上 iias 沖繩豐崎購物中心二樓，走過去就能到 DMM Kariyushi 水族館啦。

DMM KARIYUSHI海水族館｜設施介紹

DMM Kariyushi 水族館是 2020 年 5 月開幕的喔！這座水族館運用了超先進的視覺科技和空間設計，雖然整體空間比美麗海水族館一些，但規劃得比較集中，逛起來更順、更輕鬆～

DMM KARIYUSHI海水族館｜門票價格

成人

18+ 中忍

13至17歲 孩子

4至12歲 嬰兒

3歲以下 個人 2,800日圓 2,200日圓 1,700日圓 免費*1 組*2 2,800日圓 2,200日圓 1,700日圓 免費*1 殘疾人士*3 1,400日圓 1,100日圓 850日元 免費*1

(*1)請由監護人陪同。

(*2)接受10人以上團體的提前預約。

請提前完成預訂並在抵達時在售票櫃檯付款。

請提前完成預訂並在抵達時在售票櫃檯付款。 (*3)持有身體殘障證明書、復健證明書或精神殘障健康福利證明書的人士及其陪同人員（1人）可享半價門票。

請在售票櫃檯購買門票。

DMM KARIYUSHI海水族館｜門票購買

這次我是在 KKDAY 上買的票，買完後只要帶著憑證去現場的票口（TICKETS COUNTER）換實體票就可以，超方便！

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現場也有自動售票機可以買票喔～超方便，不用排隊！

DMM Kariyushi 水族館｜餵飼動物體驗時間

1. 餵食水獺

所需時間 ：約 5～10 分鐘

：約 5～10 分鐘 開始時間 ： 11:30～12:00 13:00～13:30（每天舉辦兩次）

： 費用 ：1,000 日圓（含稅）/1 劑

：1,000 日圓（含稅）/1 劑 參與限制：小學三年級以下的小朋友需要有監護人陪同，陪同的監護人無需額外付費。

2. 餵食樹懶

所需時間 ：約 5～10 分鐘

：約 5～10 分鐘 開始時間 ： 10:00～10:30 11:00～11:30 14:00～14:30 15:00～15:30（每天舉辦四次）

： 費用 ：1,000 日圓（含稅）/1 劑

：1,000 日圓（含稅）/1 劑 參與限制：小學三年級以下的小朋友需要有監護人陪同，陪同的監護人無需額外付費。

3. 企鵝餵食

所需時間 ：約 5～10 分鐘

：約 5～10 分鐘 開始時間 ： 10:30～11:00 14:30～15:00（每天舉辦兩次）

： 費用 ：500 日圓（含稅）/1 劑

：500 日圓（含稅）/1 劑 參與限制：小學三年級以下的小朋友需要有監護人陪同，陪同的監護人無需額外付費。

4. 餵烏龜

所需時間 ：約 5～10 分鐘

：約 5～10 分鐘 開始時間 ： 10:30～11:00 11:30～12:00 14:30～15:00 15:30～16:00（每天舉辦四次）

： 費用 ：500 日圓（含稅）/1 劑

：500 日圓（含稅）/1 劑 參與限制：小學三年級以下的小朋友需要有監護人陪同，陪同的監護人無需額外付費。

5. 餵食巨骨舌魚龍魚

所需時間 ：約 20～30 分鐘

：約 20～30 分鐘 開始時間 ： 10:30 12:30 15:30（僅限週六、週日及假日，每天舉辦三次）

： 費用 ：500 日圓（含稅）/1 劑

：500 日圓（含稅）/1 劑 參與限制：小學以上年齡的人都可以參加，小學三年級以下的小朋友需要有監護人陪同，陪同的監護人需支付額外費用。

6. 餵食鹹水魚

所需時間 ：約 5～10 分鐘

：約 5～10 分鐘 開始時間 ：9:00 開始，售完即止

：9:00 開始，售完即止 費用 ：200 日圓（含稅）/1 劑

：200 日圓（含稅）/1 劑 參與限制：任何人都可以參加。

7. 餵食金魚

所需時間 ：約 5～10 分鐘

：約 5～10 分鐘 開始時間 ：9:00 開始，售完即止

：9:00 開始，售完即止 費用 ：200 日圓（含稅）/1 劑

：200 日圓（含稅）/1 劑 參與限制：任何人都可以參加。

DMM Kariyushi 水族館｜環境介紹

拿著門票掃一下 QR Code 就可以直接進場啦～超簡單！

DMM Kariyushi 水族館最大的亮點就是可以餵動物跟魚！一進門就會看到很多場次都已經客滿了，所以如果想體驗餵食的話，記得先買票喔！餵食體驗一次大概 500～1000 日圓/人，看你要餵什麼。像是餵水獺、樹懶、企鵝、烏龜、巨骨舌魚、鹹水魚都有～如果想餵金魚的話就不用另外買票，只要自動販賣機有飼料就能買，一小包 200 日圓，超方便！

這次我們買了企鵝餵食和餵食巨骨舌魚龍魚的體驗，超期待的！這兩個都很有趣，可以近距離和這些可愛的生物互動，超值得一試～

最棒的是，如果想要再進場，只要蓋個印章就行！到時候拿著當天的票券，讓工作人員檢查印章就可以再進去。印章是透明的，只有用特殊燈光才能看到，超酷的～

愷愷一看到金魚就吵著要餵，一小包 200 日圓，但真的超小包的！所以來 DMM Kariyushi 水族館，記得多準備一點硬幣，不然很快就會被買光光啦～

其實 DMM Kariyushi 水族館裡的生物大多都放在小小的水族箱裡，感覺比較精緻、迷你化，跟美麗海水族館那種超大水槽裡的海洋生物真的差很多～這裡的氛圍比較像是近距離觀察可愛的小生物，不過這樣也有它的特色，逛起來很輕鬆。

在 Yanbaru 的森林區有個二樓的階梯可以爬上去，從上面俯瞰整個淡水魚區，視野超棒的！站在高處看下面的魚游來游去，感覺就像把整片水域的生態一覽無遺，還有種沉浸在大自然裡的感覺～推薦大家一定要上去看看，拍照也很有氛圍喔！

這個小小的水族館，真的讓你可以超近距離觀察到各種生物！不管是小魚還是其他動物，都感覺離你超近，像是可以更清楚看到牠們的細節，超有趣的～

在企鵝 Gusuku 區，您可以看到企鵝們在水裡優雅地游來游去，超級可愛！而且這裡也有餵食體驗喔～如果想和企鵝近距離互動，這裡絕對是必來的地方！餵食費用是 500 日圓/人，可以餵牠們 3 隻魚。

館內的企鵝是漢波德企鵝，牠們主要生活在南美洲西部的洪堡洋流周圍。牠們會捕食沙丁魚、其他魚類、甲殼類和軟體動物，這些食物都來自牠們生活的海域。漢波德企鵝喜歡在岩洞或自己在沙裡挖的隧道中築巢，並在那裡繁殖和撫養小企鵝。而且每年牠們會蛻一次皮，蛻皮期間牠們會待在陸地上，完全不上水休息。

還有一隻鱷魚呢！牠從頭到尾都在睡覺，真的是一動不動，進場到離場，姿勢完全沒變。

Umikaji 圓頂是一個超繽紛的淺水區，裡面的色彩會根據一天的時間變化，看起來超級夢幻！這裡有超多魚類喔，像是藍刻齒雀鯛、高鰭刺尾魚、卡克輻花海葵、條紋豆娘魚、白條雙鋸魚、五間燕尾雀鯛、細刺魚等等，各種五顏六色的魚兒游來游去，真的美得讓人不想離開！

Gumasan 洞穴裡有變色龍、蜥蜴，還有各種獨特的爬蟲類和兩棲動物，真的是一個充滿奇妙生物。

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最特別的就是觸控池啦！這裡可以和鯊魚、海星等生物互動，親自觸摸真的超有趣！不過記得在觸摸之前一定要先洗手喔，保持乾淨，這樣才可以和小海洋生物有趣互動！

最刺激的就是 Cyuraminamo 了！那裡彷彿就像走在大型水族館的一角，走在上面腳底會癢癢的，有種讓人又怕又興奮的感覺！真的超過癮，走過去時還會有點小緊張呢～

雖然這裡的魚種沒有像美麗海水族館那麼多，但小朋友們看得超開心，還是玩得很過癮！

1樓的 Bannai 水箱區就像個私人水族館，每個水族箱裡都有超多色彩繽紛的熱帶魚，超美的！而且還可以近距離觀察這些小生物，感覺像在做一場細緻的研究，真的很有趣～

DMM KARIYUSHI 水族館也有一個Uchina 大型水箱，不過說實話，跟美麗海水族館比起來還是差很多啦～美麗海那個真的是超級震撼，這裡的大水槽雖然也不錯。

裡面還有一家咖啡廳，可以買甜點和飲料，邊吃邊喝超輕鬆！你還可以坐在大水槽前，邊欣賞魚群游來游去，邊享受美食，真的是超放鬆的享受～

DMM KARIYUSHI 水族館的大水槽玻璃厚度有 34 公分，而美麗海水族館的黑潮之海水槽，玻璃牆厚度達到 60 公分，差好多！美麗海那個真的是大氣又震撼，不過這裡的大水槽也算夠震撼啦，只是規模上還是有點差距～

另外，Hijuru 區是冷水池區，這裡可以看到一些沖繩海域看不到的寒冷地區生物，像是日本蜘蛛蟹、道氏深水蝨等等，超有特色的！如果對冷水生物有興趣，這裡絕對不容錯過～

另外，水母 Yonna 區超酷的，這裡的水母會一直變換顏色，彷彿進入了一個燈光和聲音的奇幻世界！光是看著它們隨著光線變化就覺得好療癒，真的很夢幻～

餵食水獺真的超可愛的！不過因為已經額滿，我們這次沒能預約到，真是有點可惜。

巨骨舌魚龍魚真的超大隻的！如果小朋友要餵的話，家長一定要在旁邊幫忙喔，因為牠們的咬合力可是很強的，別小看牠們！

餵食企鵝也超可愛的！時間一到，企鵝們就會排排站，自己跑過來，應該是知道有人要餵牠們吧！而且每當哪隻企鵝吃了魚，工作人員還會在旁邊記錄，感覺像是在做企鵝點名一樣，超有趣的！

在 DMM KARIYUSHI 水族館的體驗非常棒！雖然規模較小，但每個區域都很精緻，讓人能近距離觀察各種生物。觸控池超有趣，可以親手餵鯊魚和海星，企鵝餵食也超可愛。還有水母和冷水池區，來沖繩自由行可以帶著小孩來體驗喔，非常值得。