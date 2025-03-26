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二結穀倉稻農文化館 | 宜蘭室內景點．老穀倉裡體驗農村文化．親子看展好去處！

2025-03-26 11:28:00 文字：寶小銘
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寶小銘

寶小銘

二結穀倉01

「二結穀倉稻農文化館」在宜蘭算一處滿低調的室內景點，也因為不是人氣景點，讓人可以放慢腳步在館內悠閒參觀。館內展示內容以稻米知識和農村文化為主題，展示內容十分豐富，是一處寓教於樂的好地方。

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「二結穀倉稻農文化館」位於五結鄉間小徑，建築物是一座具有80年歷史的老穀倉，被列為縣定古蹟。參觀門票只要60元，還有附一杯指定飲品。

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我們照著參觀動線，先來到特展，當季特展展出主題為官將首小學堂。

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這裡以實體展示搭配可愛活潑的圖文，讓大家認識傳統的官將首文化。

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所謂的官將首就是天界的警察，這裡搭配有趣的互動內容，讓小朋友也能認識官將首的相關知識，還可以體驗穿著獨特的制服。

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木箱裡還置放著官將首所使用的武器裝備，可以拿起來體驗一下威風的感覺。

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參觀完特展，就來到「二結穀倉稻農文化館」主要展示區，展示區有各個不同主題，以紅磚牆隔出各個展示空間，呈現出復古氣息。

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展示內容十分豐富，有穀倉的相關知識、農業的俚語、傳統的米食文化。

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這個空間非常有趣，牆面結合了所有以「米」為元素的國字，可以認識每個字的意涵，也可以是美拍的好地方。

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「米的圖書館」有許多以稻農文化的相關藏書，可以在這個空間度過悠閒的閱讀時光。

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透過圖文及影片讓大家可以瞭解稻米的種類、稻穀入倉的流程等。

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「二結穀倉稻農文化館」的裝潢擺設都相當用心，讓人可以感受到濃濃的農村風情。

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木箱的展示櫃好像一個大寶箱。

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在木箱展示櫃裡呈現的是各國在米食文化的特色。

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角落還有一個樓梯，可以爬上去觀看保留下來的碾米裝置。

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「二結穀倉稻農文化館」的二樓展區讓人好像置身於農舍般。

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二樓展區所展示的是古時的農具設施。

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館內還有一個展區是有關二結社區的在地文化。

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看展之後，可以在古色古香的休憩空間稍做歇息，別忘了門票可以兌換一份指定飲品喔！我們換的是熱金桔茶，喝起來甘甜又爽口。

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現場也有販售一些農特產品。

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戶外區域還有一些童玩遊戲可以讓小朋友玩。

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這裡緊臨著火車鐵道，會不時看見火車呼嘯而過。

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整體而言，「二結穀倉稻農文化館」很適合親子同遊，展示內容多樣，可以體驗到稻米的相關文化，也藉此讓小朋友知道農人的辛勞，是一處很不錯的室內景點。

 

《景點資訊》

「二結穀倉稻農文化館

地址：宜蘭縣五結鄉三興西路171號

電話：03-9600277

開放時間：09:00-17:00 (每週三公休)

門票：全票60元(含贈送一份指定飲品)

官網：https://erjiebarn.darj.org.tw/

 

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