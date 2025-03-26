真的沒想到竹東竟然有很好吃的干炒牛河

這次跟葡萄哥哥來到「悟軒鴨肉菜飯鋪」，老闆前陣子因腰傷休息大半年，現在終於復出了！

沒想到除了鴨肉菜飯、鴨肉麵等鴨肉料理，還有干炒牛河、港式炒麵、XO醬公仔麵等港式料理

小米看到眼睛都亮起來了，每一道都想點來吃看看~

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉悟軒鴨肉菜飯鋪位置及停車方式

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悟軒鴨肉菜飯鋪位於長春路三段。

附近不是很好停車，建議騎車前往，或把車停遠一點再走過來，提醒不要影響附近的住戶出入

👉悟軒鴨肉菜飯鋪環境介紹

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在門口就聽得到老闆鏗鏘有力的炒飯聲，架勢十足，一看就知道是炒飯高手 XD

內用區帶有文青風格，跟一般小吃店的氛圍不太一樣

聽老闆娘說之前老闆因為腰傷關係休息大半年，現在重新營業了~

因為只有老闆、老闆娘和晚上來打工的學生幫忙，人多的話需要耐心等候

建議提前打電話預訂，比較不用久候喔。

👉悟軒鴨肉菜飯鋪菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

沒想到除了鴨肉飯、鴨肉麵等鴨肉料理，還有干炒牛河、港式炒麵、XO醬公仔麵等港式料理

加上快炒、湯品，讓人想不斷回訪。

醬料選擇性挺多的，手炒的辣椒辣勁十足~

還有菜脯、酸豆角和貢菜。

酸豆角酸V有脆很開胃，貢菜有脆甜的口感。

👉悟軒鴨肉菜飯鋪用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟葡萄哥哥蕭文甫和夜市總幹事小宇來吃美食，小米手滑了不少~

其實還有很多想吃，但只有我們三個人就不敢點太多啦

招牌鴨肉菜飯(90元)菜飯上鋪有煙燻鴨肉、炸土魠魚和滷鳥蛋。

煙燻鴨肉部位隨機出餐，就看運氣啦，今天是鴨胸肉的部位。

煙燻鴨肉偏鹹香、不會太甜，有淡淡的煙燻香氣，嫩中帶嚼勁的口感，配菜飯剛剛好

炸土魠魚和滷鳥蛋都是很稱職的配菜。

菜飯是白飯和青江菜和火腿一起快炒而成，口感乾爽、粒粒分明，帶有微微焦香和火腿鹹味，光吃菜飯就很好吃了~

小米特別推薦的干炒牛河(120元)，金黃、油亮亮的，配菜有韭黃、豆芽菜、洋蔥，最後撒上芝麻，光看就很道地！

看到老闆老闆鏗鏘有力的炒著河粉就讓人很期待

牛肉有用油泡過，再下鍋快炒，吃起來軟嫩又有汁感，加上Q有嚼勁又帶醬香的河粉，港味十足！

竹東想吃干炒牛河的朋友，小米非常推薦

很有台港風味的福建鴨肉麵(120元)，一樣有煙燻鴨肉、炸土魠魚和滷鳥蛋，這次運氣很好吃到鴨腿耶！

麵條使用港式的竹昇麵，燙過後再加入其他配料大火快炒，屬於乾炒不是濕炒。

濕炒是將麵體炸至金黃後，再把勾好芡的料淋上，吃起來有軟脆的口感

竹昇麵是帶有麵心，偏硬的口感，對有些台灣人來說可能會吃不習慣

不過想要重溫港式炒麵的朋友不妨吃看看喔。

椒鹽咪咪卷(150元)讓我們很驚艷！

原本我們在疑惑什麼是咪咪卷，老闆說是來自澎湖的小卷。

咪咪卷酥炸後，跟蔥花、蒜頭一起拌炒，熱熱地吃外酥內層Q彈、帶椒鹽鹹香，加上蝦餅超下酒的

炒鴨血(80元)酸V酸V的很下飯。

沒想到炒青菜(80元)也很好吃，簡單以蒜頭調味，有大陸妹原始的甘甜風味。

鴨肉金針湯(50元)湯頭還不錯，不過鴨肉丸個人覺得太肥了

以上是我們的心得分享，原本要來吃鴨肉菜飯的，沒想到意外發現港味十足的干炒牛河和炒麵，喜歡這一味的朋友推薦給你們

👉悟軒鴨肉菜飯鋪營業時間地址

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🌟店家資訊：悟軒鴨肉菜飯鋪

🏠地址：新竹縣竹東鎮長春路三段17號

☎電話：03 510 0725

⏰營業時間：六日公休

週一至週五 11:00–14:00, 16:30–20:00

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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