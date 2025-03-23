台中一中街「阿瑞Ma泰國55船麵」是最近新開的道地泰國船麵小吃，不僅能在店內吃到多款道地泰國船麵，加上店面本身就是一棟80年日式老宅，在日式老宅內吃著泰國船麵兩者結合碰撞的新潮火花，立刻吸引許多時下年輕族群前往嘗鮮拍照打卡～

阿瑞Ma泰國55船面 | 一中街泰國船麵

▼阿瑞Ma泰國55船面



「阿瑞Ma泰國55船麵」的位置在太平路75巷弄內，其實就是在一中街胖子雞丁雞排的隔壁條巷子裡，傍晚時段開始營業，走進就能看到日式老宅外掛著的霓虹燈招牌。

▼可愛霓虹燈



▼日式老宅



也因為日式老宅本身已經有80年歷史，所以屋內難免會有木樑較低矮、地板不平整的一些情況，所以請客人入內用餐時盡量遵守相關規範唷～

▼老宅規範



門口旁抬頭馬上就能看到曼谷最近很夯的網紅天橋「Bangkok」字樣，隨即耳邊傳來的是滿滿泰國歌曲，讓人彷彿置身在泰國曼谷吃船麵的感覺，哈哈～

▼Bangkok網紅天橋字樣



▼屋內環境



日式老宅的陳設也很簡單，除了承襲著老宅本身的木造架構、地板，還有一些老舊的木窗搭配，天花板還有著電風扇，相當符合日式老宅懷舊的氣氛。

▼桌椅



此外就是有不少的泰國物件擺設，像是大象、小缽、佛像、手標茶、泰皇五世的照片，用來襯托點綴泰國船麵也很洽當。

▼擺設



而且一碗才賣55元的船麵價位也很佛心價，非常適合一中街商圈這裡的價位消費，傍晚一開店就陸陸續續有客人上門前來吃船麵或是外帶船麵。

▼用餐情景



在店內用餐還有機會看見店貓，老闆娘說最初他們在整頓老宅時，浪貓母貓叼著小奶貓到屋內後院被他們發現，因此收養了這些浪貓成為店貓。

▼店貓



老闆娘還有幫貓咪們取名，像是賓士貓叫做Miki頗為害羞不敢看鏡頭，來用餐的學生們都很愛找尋這些小貓咪逗玩或是拍照，相當歡樂～

▼還會看鏡頭



阿瑞Ma泰國55船面 | 菜單價目表

▼湯頭



老闆娘本身因為鍾愛泰國美食，特地前往泰國考察道地的船麵，店內各種香料食材也都從泰國進口，每天熬煮豬骨湯頭、醬料，為的就是要煮出道地的泰國船麵。

▼生豆芽菜、九層塔免費供應



看到這個公雞碗內的辣醋、醬料佐料，真的很像在泰國曼谷吃街邊小吃的模樣，此外還有免費供應的生豆芽菜、九層塔可以加進船麵內，真的超道地。

▼辣醋



攤開「阿瑞Ma泰國船麵」的點菜單，基本上就是分傳統船面、豬骨湯面、酸辣湯面、釀豆腐面、綠咖哩面及冬蔭湯面這六種湯頭，可選有料或是無料，再去搭配河粉、米線或是mama麵，不想吃香菜還能勾選X也是很貼心的設計。

▼菜單



想吃更澎湃還有加料區，像是花生粒、炸豬皮，再搭配幾樣泰式小吃、烤土司等小點及飲料，而且在這裡還能吃到另一款很夯的泰國小吃就是泰式火山排骨唷～

▼自家熬煮醬料



泰國船麵緣由，為什麼泰國船麵都小小一碗? 泰國船麵源於泰國水上市場，以前船家都開著小船販售船麵，也因為在小船上獨自要煮麵端湯、調味等各種事宜，不適合用大碗裝盛麵食，所以造就了船麵有著小碗且湯少少的樣貌型態，即便後來路上街邊也有開設船麵的店家，也都維持著這種傳統船麵樣式。

▼泰國船麵



阿瑞Ma泰國55船面 | 傳統船面、豬骨湯面

▼傳統船面（有料），$70元



緊接著就來嘗嘗「傳統船麵」～這碗是有料的船麵，除了湯頭麵條之外還會搭配豬血、丸子、白蘿蔔等配料，無料的就是單純湯麵搭配香菜、空心菜，喜歡的話再自行添加生豆芽菜跟九層塔，這樣吃會更加道地。

▼搭蒜味炸豬皮，$15元



或者是說想要吃得更加澎湃，不妨加點一份現炸的蒜味炸豬皮，香脆豬皮與船麵一起吃會更有口感。

▼Q彈河粉



招牌船麵的湯頭是加入了多樣香料所以呈現黑色湯頭模樣，湯頭有著濃郁香料微辣滋味，而且淋上蒜油增添整體濃厚香氣，配上Q彈河粉越吃越有咬勁，相當涮嘴～

▼豬骨湯面（有料），$70元



想吃清爽一點的也有「豬骨湯麵」可以選擇，以豬大骨湯為基底加入香菜、空心菜，並且搭配白蘿蔔、魚丸等配料，湯頭喝起來有豬大骨湯的濃郁甜味。

▼清爽湯頭



因為沒有太多香料味滋味比較清爽，所以豬骨湯麵蠻受女性青睞，喜歡重口味的朋友可以自行添加白胡椒粉，多點辛香味喝起來也不會太過嗆辣唷～

▼添加胡椒粉



阿瑞Ma泰國55船面 | 冬蔭湯面、釀豆腐面

▼冬蔭湯面（有料），$70元



「冬蔭湯麵」是店內另一款最受歡迎的船麵口味，自家熬煮的冬蔭湯有著濃郁的酸、辣、香、甜等滋味層次感，喝一口湯頭嘴內充盈著那滿滿香料味，讓人一秒回到泰國曼谷。

▼濃郁酸辣香



這款「釀豆腐麵」如果有吃過泰國船麵的朋友應該會有印象，這個粉紅醬料就是釀豆腐醬，滋味有點像在吃豆腐乳拌麵，釀造氣味相對濃厚，口味上比較看人吃。

▼釀豆腐面（有料），$70元



搭配的麵條則是mama麵，其實就是我們常吃的泡麵麵條，店內使用的泰國mama麵吃起來不會太過軟爛，不論是搭傳統船麵湯頭、豬骨湯、冬蔭湯頭都適合。

▼Mama麵



為了讓更多人吃到道地泰國味，店內的湯頭、醬料多半是老闆娘自己進泰國香料、食材花上好幾小時熬製，就連來台的泰國學生，都曾一個星期來這吃好幾回船麵，就知道口味有多道地了～

▼辣椒醬



甚至有些原本的醬料搭配著吃更能增添濃厚滋味，像是老闆娘推薦冬蔭湯麵再淋上火山排骨醬料，整個吃起來氣味層層堆疊，喜歡重口味的朋友一定得試試，超讚～

▼火山排骨淋醬



阿瑞Ma泰國55船面 | 小火山排骨、炸雞翅

▼小火山排骨，$75元



也可以點個幾份泰國小吃搭著船麵吃，剛剛有看到的「小火山排骨」就是知名泰國曼谷火山排骨的縮小版，搭配的就是自家熬煮的綠色火山排骨淋醬。

▼大塊排骨肉



一般坊間火山排骨的肉多半是豬脊骨附近的肉，老闆娘說他們家挑選的部位是大塊排骨，肉比較多吃起來更加爽快豪邁。

▼軟嫩排骨肉



排骨肉燉煮至軟嫩程度，淋上有著新鮮檸檬汁、魚露、香菜、辣椒結合的火山排骨醬，滋味微辣酸甜又開胃，而且又能滿足大口吃肉的快感，每日限量60份，數量有限要吃得趁早。

▼炸雞翅，$65元



另外這個炸雞翅，我個人也很推，就真的很像在泰國吃的炸雞翅，雞翅外圍是薄薄的麵衣，一口咬下外酥內嫩，雞翅的肉還保有一些肉汁，相當好吃涮嘴。

▼外酥內嫩



▼炸豆腐，$65元



或是來一盤炸豆腐也很適合兩三人分享著吃，同樣也是炸到外酥內嫩程度的豆腐，記得要沾旁邊的泰式酸辣醬，酸甜滋味可以襯托豆腐豆香，也很不賴。

▼沾泰式酸辣醬



阿瑞Ma泰國55船面 | 泰式檸檬茶、烤土司

▼泰式檸檬茶，$55元



飲料推薦必喝的「泰式檸檬茶」適用泰國手標茶去沖泡而成，裡面還有加入新鮮檸檬汁，濃厚的茶香氣韻搭配檸檬汁的酸甜馨香，搭配炸物吃相當解膩阿～

▼烤土司，每份$55元



還有這個適合當點心的烤土司，吐司抹上奶酥去烤到表面金黃香酥程度，然後再沾著泰奶醬或是香蘭醬這樣吃，很有泰式小吃風情。

▼金黃香酥



▼泰奶醬



泰奶醬、香蘭醬也是花費幾小時去熬煮而成，泰奶醬吃起來多了幾分奶茶甜味，，香蘭醬則是有著草本香氣，兩個吃起來都不會太過甜膩，沾著土司吃剛剛好。

▼香蘭椰子醬



結語：

「阿瑞Ma泰國55船麵」主打著平價道地泰國船麵，又有著日式老宅的優雅環境，加上船麵份量不會太大碗，蠻適合女生們三五好友相約聚餐，第一次吃推薦點招牌船麵、豬骨湯麵、冬蔭湯麵這幾款熱門口味，吃的慣就再夾點免費的生豆芽、九層塔一起吃更加道地，然後再點個炸雞翅、火山排骨、烤土司這樣吃下來每樣都能嚐鮮，男生如果真的一碗吃不飽就再點一碗唄，畢竟一碗55元也沒有很貴阿～哈哈哈～

▼日式老宅內吃泰國船麵



◎店家資料 「阿瑞Ma泰國55船麵」 地址：台中市北區太平路75巷7號

營業時間：16:30~21:30（週一、週二公休）