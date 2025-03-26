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高雄市鼓山區高雄鼓山景點 全台食尚新地標～新濱町海洋廚房結合全台獨家15家餐飲品牌，說什麼都要搶先朝聖去～

2025-03-26 12:55:08 文字：屎蛋媽就是可以很親子
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屎蛋媽就是可以很親子

屎蛋媽就是可以很親子

高雄市鼓山區高雄鼓山景點 全台食尚新地標～新濱町海洋廚房結合全台獨家15家餐飲品牌，說什麼都要搶先朝聖去～

全台食尚新地標～新濱町海洋廚房開幕啦！ 

匯聚海外首店、全台獨家等15家餐飲品牌，衝旗津前別忘了到這裡走走逛逛去！

 

 

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新濱町海洋廚房就位在渡輪搭乘入口處旁！

連Stanma最愛的百貨進駐-精品鮮乳品牌 丹醇研選也搶在這一天開幕同慶去！ 

 

高雄市鼓山區高雄鼓山景點 全台食尚新地標～新濱町海洋廚房結合全台獨家15家餐飲品牌，說什麼都要搶先朝聖去～

 

丹醇研選嚴選牧場直送小農鮮乳，見一次一定要喝一次啦！

 

更多丹醇研選新濱町海洋廚房店： 

 

地址：高雄市鼓山區濱海一路109-1號(鼓山魚市場) 

 

高雄市鼓山區高雄鼓山景點 全台食尚新地標～新濱町海洋廚房結合全台獨家15家餐飲品牌，說什麼都要搶先朝聖去～

 

 

屎蛋一家點了芋頭鮮乳、蜜香紅茶拿鐵、丹醇鮮乳霜淇淋、纖麥樂高纖燕麥脆片和丹醇研選鮮乳吐司，吃好吃飽一次滿足！ 

 

高雄市鼓山區高雄鼓山景點 全台食尚新地標～新濱町海洋廚房結合全台獨家15家餐飲品牌，說什麼都要搶先朝聖去～

 

芋頭鮮乳可是丹醇研選的招牌飲品！ 

研選牧場直送小農鮮乳，搭配濃郁的芋頭，喝起來口感好滑順～

 

高雄市鼓山區高雄鼓山景點 全台食尚新地標～新濱町海洋廚房結合全台獨家15家餐飲品牌，說什麼都要搶先朝聖去～ 

 

蜜香紅茶拿鐵更是Stanma的最愛！ 

自帶香氣的蜜香紅茶加入了招牌鮮乳，伴著甜甜的香氣，連心情也跟著甜甜的～ 

 

高雄市鼓山區高雄鼓山景點 全台食尚新地標～新濱町海洋廚房結合全台獨家15家餐飲品牌，說什麼都要搶先朝聖去～

 

再來上一支香濃的丹醇鮮乳霜淇淋和可愛爆棚的丹醇研選鮮乳吐司，搭配口感十足的纖麥樂高纖燕麥脆片邊走邊吃，好過癮啦！ 

 

高雄市鼓山區高雄鼓山景點 全台食尚新地標～新濱町海洋廚房結合全台獨家15家餐飲品牌，說什麼都要搶先朝聖去～

 

入口即化的鮮乳霜淇淋，口感超豐富～ 

高雄市鼓山區高雄鼓山景點 全台食尚新地標～新濱町海洋廚房結合全台獨家15家餐飲品牌，說什麼都要搶先朝聖去～

 

用丹醇鮮乳製作的纖麥樂高纖燕麥脆片，卡滋卡滋的好過癮！

 

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再來一片可愛的牛牛鮮乳吐司，一整個飽足感十足！ 

 

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讓好心情瞬間爆棚～ 

現在就來新濱町海洋廚房找丹醇研喝飲料吃牛奶吐司去吧！ 

 

更多活動資訊：

 

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獻上「濱」紛好禮一起HIGH翻天！

📍歡迎光臨新濱町 3/22(六)-4/13(日)

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(使用方式:平日單筆滿200元即可折抵100元)

限量200份，數量有限，送完為止！

兌換地點：新濱町海洋廚房 贈品處

注意事項：每發票限參加一個活動

🚌請多搭乘大眾運輸工具

營業時間：12:00～22:00 (部份專櫃營業至20:30)

 

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