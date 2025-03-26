日本人氣自然教育動畫昆蟲島首度登台!!!! 快點帶孩子來玩吧

INSECT PARK昆蟲島互動樂園3/22在台北士林台灣科學教育館七樓東側開展拉!

首先穿越樹樁隧道進入昆蟲的秘密遊樂場，從昆蟲的視角展開大冒險

利用遊戲的方式陪伴孩子一起認識大自然

INSECT PARK昆蟲島互動樂園位於在國立台灣科學教育館七樓東側特展區

展覽期間從2025年3月22日至2025年5月11日

入場票價： 兒童票 400元(12歲以下兒童)

陪同票 200元

線上預約：https://inline.app/booking/insectpark/exhibition

線上購票：https://kidzplaza.pse.is/76hg9r

INSECT PARK昆蟲島互動樂園

是由自然教育動畫《昆蟲島》世界中誕生的室內遊樂設施。場內共區分為四個區域

讓孩子們利用透過昆蟲的角度，用全身去感受、學習並親近自然

以親身體驗的方式去了解昆蟲們多樣且堅韌的「生命力」

入場時記得一定要帶止滑襪子，千萬別忘記了

鞋子與物品可以放置在旁邊鞋櫃

先從大樹樁穿越道昆蟲的秘密遊樂場，進入後感覺我也變小了!!!

昆蟲島互動樂園場內共區分為四個區域

冒險區域、發現區域、幼兒專區、創造區域，每一個區域都有不同的發現

冒險區域

泰奧的花田彈跳床

把自己化身成小蜜蜂幫植物授粉，把球丟在花上，可以訓練專注力與手臂肌肉

瑪克欣的柔軟山丘

巨大的葉子，孩子們爬上去玩的不亦樂乎，還可以把巨大葉子當成雪橇滑行

但是小小孩要注意安全喔!!

加百列的巨大積木

Neo最喜歡的區域，利用積木可以堆疊自己的家，展現力量

米亞的天空攀爬桿

適合大小孩的攀爬桿，可以感覺自己像小昆蟲爬上天際

秘密遊樂場還有超大型的互動玩具，樹葉隧道可以鑽來鑽去

超大果實!!!

發現區域

亞克賽的眼鏡觀察

戴上眼鏡可以體驗蜻蜓的複眼視角，戴起來有夠像小小兵

夏洛特的捉迷藏攝影館

穿上漂亮的花花衣服，躺在漂亮的花叢地毯中化身成一隻漂亮的花螳螂

採集知識的種子

每顆種子裡都有不同的知識，爸媽可以帶著孩子了解昆蟲的奧妙

幼兒專區

針對學齡前的孩子設計的遊戲區，場內還有童書以及玩具

創造區域

昆蟲工作坊

可以創作自己的螢火蟲圖鑑以及蝴蝶手環，創作完還可以去小暗房有驚奇的發現

有提供彩色筆與螢光筆，建議可以使用螢光筆來畫畫

跟Neo說畫完要帶他去看漂亮的螢火蟲，所以畫的超認真

使用螢光筆畫的圖案都會發光，我們在暗房裡看超久

伊甸翩翩起舞手環，畫完可以戴在手上當裝飾手環

影片播放區

這裡會連播日本人氣自然教育動畫"昆蟲島" 小孩看的目不轉睛

商品區

離場前可以到商品區看看周邊，有繪本、昆蟲島周邊可以選購

拍照區

留下跟昆蟲島角色的美好回憶!!! 米亞與亞當陪著孩子留下可愛的照片

除此之外假日還有說故事時間，有興趣的家長可以選擇以下的時段喔!!!!

Insect Park昆蟲島互動樂園

官方網站: http://https://www.mightymedia.com.tw/insectpark

線上預約：https://inline.app/booking/insectpark/exhibition

線上購票：https://kidzplaza.pse.is/76hg9r

展覽日期：03/22-05/11

展覽地點：國立臺灣科學教育館七樓東側特展區