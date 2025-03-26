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台北市士林區[ 親子樂園 ] INSECT PARK昆蟲島互動樂園3月22日至年5月11日就在士林科學教育館 | 期間限定親子樂園 | 日本

2025-03-26 12:55:12 文字：湯勺
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湯勺

湯勺

台北市士林區[ 親子樂園 ] INSECT PARK昆蟲島互動樂園3月22日至年5月11日就在士林科學教育館 | 期間限定親子樂園 | 日本

日本人氣自然教育動畫昆蟲島首度登台!!!! 快點帶孩子來玩吧 

INSECT PARK昆蟲島互動樂園3/22在台北士林台灣科學教育館七樓東側開展拉!

首先穿越樹樁隧道進入昆蟲的秘密遊樂場，從昆蟲的視角展開大冒險

利用遊戲的方式陪伴孩子一起認識大自然

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INSECT PARK昆蟲島互動樂園位於在國立台灣科學教育館七樓東側特展區

展覽期間從2025年3月22日至2025年5月11日

入場票價： 兒童票 400元(12歲以下兒童)

陪同票 200元

線上預約：https://inline.app/booking/insectpark/exhibition

線上購票：https://kidzplaza.pse.is/76hg9r

 

INSECT PARK昆蟲島互動樂園

是由自然教育動畫《昆蟲島》世界中誕生的室內遊樂設施。場內共區分為四個區域

讓孩子們利用透過昆蟲的角度，用全身去感受、學習並親近自然

以親身體驗的方式去了解昆蟲們多樣且堅韌的「生命力」

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入場時記得一定要帶止滑襪子，千萬別忘記了

鞋子與物品可以放置在旁邊鞋櫃

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先從大樹樁穿越道昆蟲的秘密遊樂場，進入後感覺我也變小了!!!

昆蟲島互動樂園場內共區分為四個區域

冒險區域、發現區域、幼兒專區、創造區域，每一個區域都有不同的發現

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冒險區域

泰奧的花田彈跳床

把自己化身成小蜜蜂幫植物授粉，把球丟在花上，可以訓練專注力與手臂肌肉

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瑪克欣的柔軟山丘

巨大的葉子，孩子們爬上去玩的不亦樂乎，還可以把巨大葉子當成雪橇滑行

但是小小孩要注意安全喔!!

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加百列的巨大積木

Neo最喜歡的區域，利用積木可以堆疊自己的家，展現力量

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米亞的天空攀爬桿

適合大小孩的攀爬桿，可以感覺自己像小昆蟲爬上天際

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秘密遊樂場還有超大型的互動玩具，樹葉隧道可以鑽來鑽去

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超大果實!!! 

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發現區域

亞克賽的眼鏡觀察

戴上眼鏡可以體驗蜻蜓的複眼視角，戴起來有夠像小小兵

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夏洛特的捉迷藏攝影館

穿上漂亮的花花衣服，躺在漂亮的花叢地毯中化身成一隻漂亮的花螳螂

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採集知識的種子

每顆種子裡都有不同的知識，爸媽可以帶著孩子了解昆蟲的奧妙

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幼兒專區

針對學齡前的孩子設計的遊戲區，場內還有童書以及玩具

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創造區域

昆蟲工作坊

可以創作自己的螢火蟲圖鑑以及蝴蝶手環，創作完還可以去小暗房有驚奇的發現

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有提供彩色筆與螢光筆，建議可以使用螢光筆來畫畫

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跟Neo說畫完要帶他去看漂亮的螢火蟲，所以畫的超認真

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使用螢光筆畫的圖案都會發光，我們在暗房裡看超久

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伊甸翩翩起舞手環，畫完可以戴在手上當裝飾手環

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影片播放區

這裡會連播日本人氣自然教育動畫"昆蟲島" 小孩看的目不轉睛

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商品區

離場前可以到商品區看看周邊，有繪本、昆蟲島周邊可以選購

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拍照區

留下跟昆蟲島角色的美好回憶!!! 米亞與亞當陪著孩子留下可愛的照片

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除此之外假日還有說故事時間，有興趣的家長可以選擇以下的時段喔!!!!

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Insect Park昆蟲島互動樂園

官方網站: http://https://www.mightymedia.com.tw/insectpark

線上預約：https://inline.app/booking/insectpark/exhibition

線上購票：https://kidzplaza.pse.is/76hg9r

展覽日期：03/22-05/11

展覽地點：國立臺灣科學教育館七樓東側特展區

 

 

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