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蘭陽博物館「兒童考古探索廳」宜蘭超熱門親子景點 ! 只要50元就能體驗考古挖掘的樂趣，六歲以下還免門票呢！「考古探索廳」是全國首座縣市級考古親子博物館展廳，空間有130坪、考古文物展示約220件，有分場次，入場需脫鞋，記得穿襪子哦！因為很熱門，所以先抽號碼牌再購票，等待的時間也可以參觀一下蘭陽博物館哦！
兒童考古探索廳交通資訊
- 地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路3段750號(地圖)
- 營業時間：09:00~17:00，週三定休
- 免費：身高未滿115公分或未滿6歲之兒童
- 自行開車：Google導航輸入「蘭陽博物館」即可到達
- 停車場：有附設付費停車場，開車來很方便
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兒童考古探索廳門票價位
蘭陽博物館優惠門票
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一般票：$50元/人
- 每場次限制50人入場，每場45分鐘
- 12歲以下兒童入場，需由成年人陪同
免費入場(出示以下證明)：
- 身高未滿115公分或未滿6歲之兒童
- 設籍或就讀本縣各級學校學生（須出示身分證件與學生證件）
- 身心障礙人士及隨同陪伴之1人（須出示有效證明）
- 內政部認定之榮譽志工（志願服務榮譽卡）
- 如果單純來「兒童考古探索廳」，可單買入場門票即可
- 建議一入館就去「考古探索廳」抽取號碼牌，確認拿到號碼再買票，就算免票的小小孩也需要抽號碼哦！
- 抽完場次的號碼牌，至一樓購票櫃台購票，也可以刷悠遊卡進場
因為一場的時間45分鐘，所以建議入場前先上個洗手間，進入者請記得一定要穿襪子進場哦！
- 娃娃車、背包及大件行李請寄存
- 活動空間禁止飲食
- 教具、繪本等資源，僅限廳內使用，請用畢歸位
- 禁止奔跑、大聲喧嘩、潑沙等不當行為
- 請遵守各項設施設備使用規定
- 每場次結束前5分鐘清場提醒
兒童考古探索廳場次時間
① 09:00 起開放上午 3 場次領號
- 第一場 09:30-10:15
- 第二場 10:30-11:15
- 第三場 11:30-12:15
②12:30起開放下午3場次領號
- 第四場 13:30-14:15
- 第五場 14:30-15:15
- 第六場 15:30-16:15
兒童考古探索廳空間環境
「蘭陽博物館」建築設計取材周邊的地形，採單面山的設計有獨特的風格，真的是宜蘭的地標了
喜歡拍照的朋友千萬不要錯過這裡哦！
「蘭陽博物館」的常設展將整座四層樓建築分別設計
並以宜蘭的氣候、地形以及生物物種等特性，規劃有「山之層」、「平原層」、「海之層」等三處常設展廳，深入認識宜蘭在地文化、地理環境、歷史與生態
「兒童考古探索廳」位於蘭陽博物館一樓，建議一入館就去兒童考古探索廳去抽取號碼牌
然後可以再規畫時間逛一下蘭陽博物館
兒童考古探索廳心得評價
場外的牆面是可以讓小孩互動的，可以壓出一個人形哦
「兒童考古探索廳」以宜蘭史前文化為主體，整個大空間分為除了中間考古大沙坑最吸睛外
這裏有遠古時代的情境布置，還展出了許多遺物、模型，讓小朋友遊戲體驗方式來認識考古，體驗古人的生活
這個沙坑可是埋了好多寶物～讓小朋友體驗邊挖掘邊考古的樂趣
這裏是模仿淇武蘭遺址的挖掘現場，挖古物前需自行到架上領工具箱，還可以填學習單玩遊戲，非常精采
考古區的沙粒大小適中，小孩玩的很開心，也要有公德心不要把沙子往外撒
沙坑裡可以挖出陶瓶、碗盤碎片、貝殼…，這些都是當時人們生活的遺跡
來記錄一下挖到的寶物吧
小孩子忙著挖寶，家長就坐在一旁休息，反正不怕太陽曬、風吹雨打，還有冷氣吹，很舒服啊
「兒童考古探索廳」內還有一座「淇武蘭」的傳統家屋
當時的噶瑪蘭人順應地形水文，建築干欄式家屋，兼具防溼及防蟲、動物的功能
來淇武蘭家屋可以了解平埔族文化，還能直接進屋子去玩
裏面有他們生活的器具及食物，這樣也像玩家家酒的遊戲呢
淇武蘭家屋還展示了當時利用過去香蕉葉絲來織布的編織工具
家屋外的小模型展示當時的家屋模樣
除了考古沙坑、傳統家屋外，「考古工作室」可以體驗古蹟修復、測量、紀錄…多種考古工作，這裏也很不錯哦
這裏展示了考古工具及挖掘到的生活器具
「兒童考古探索廳」適合6至12歲的兒童。只要50元就可以體驗考古挖掘的樂趣，六歲以下還免門票呢，也可以到淇武蘭家屋玩辦家家酒哦。 這裡大約花半天的時間即可，考古探索廳約花1小時；常設展覽的部分約需要1.5~2小時。 特別是來這裏挖沙不怕風吹雨打日曬雨淋，真的是爸媽的福音啊！
兒童考古探索廳附近景點美食
蘭陽博物館
台灣第一座縣級博物館，親子共遊、熱門網美打卡景點，一起玩！
- 詳細介紹：蘭陽博物館
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