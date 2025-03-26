高雄跟台南兩個屬性截然不同的縣市，利用山線串聯，也能形成獨樹一格的風景線。

規劃以開車為主，三天兩夜遊的行程。

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高雄台南山線三日遊行程規劃

第一天：到達高雄

上午：佛光山

中午：佛光山素食餐廳(中餐)

下午：三桃山遊樂園、旗山老街(晚餐)

晚上：美濃住宿



交通建議：驅車經由國道三號經由燕巢系統交流道接國道10號，下嶺口交流道，到達佛光山。離開佛光山，經由台29線到達三桃山及旗山老街，再由台28線到美濃。

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—————————————- 第二天：美濃出發

上午：美濃湖、美濃民俗村

中午：美濃(中餐)

下午：烏山獼猴保護區、五峰山龍湖寺

晚上：玉井(住宿+晚餐)



交通建議：用餐過後，經由台29線接台三線，之後轉接南176線道至獼猴區及龍湖寺，結束後續接台三線至玉井。

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—————————————- 第三天：玉井出發

上午：噶瑪噶居寺、左鎮化石園區

中午：山上(中餐)

下午：山上花園水道博物館(含淨水區)、大內龍貓公車站

賦歸



交通建議：離開玉井，由南138線道接南175線道至噶瑪噶居寺及左鎮化石園區，再接市道178甲線至水道博物館，最後由南178線道至大內龍貓公車站，回程從善化交流道上國道三號

第一天行程：佛光山(中餐)-三桃山遊樂園-旗山老街(晚餐)

佛光山(含中餐)

位於高雄大樹區的佛光山，規模宏大，可說是台灣著名的佛教聖地，

規模宏大，建築莊嚴精美，融合傳統與現代風格，信眾遊客絡繹不絕，

來到此，可感受一下創辦人星雲大師推展人間佛教的理想，讓心靈的好好的沉澱。

寺內也有不少家餐廳，中午時段可在此享用素食餐點，素味禪心。

地址：高雄市大樹區興田路153號

電話：07-6561921

三桃山遊樂園

三桃山遊樂園是一個古老的私人遊樂園，園區內不少有關於西遊記的人物塑像，

名號主要是來自於水濂洞上方的三顆巨型仙桃。

造型跟設施都很有年代感，算是很有特色的一個景點。

旗山老街

旗山老街泛指旗山火車站前的中山路，老街歷史悠久，有不少古宅跟文化資產，

有獨特的石拱圈亭仔腳跟巴洛克式街屋，建築風格多元，見證了不少歷史變遷，

老街美食眾多，臭豆腐、杏仁豆腐及各式香蕉產品等，可以體驗台灣歷史與風土民情。

地址：高雄市旗山區中山路1號

第二天行程：美濃湖-美濃民俗村-美濃中餐-烏山獼猴保護區-五峰山龍湖寺

美濃湖

美濃有著得天獨厚的好山好水，一早起來可以環繞美濃湖，聞著清新的草木香。

每年的12月至隔年一二月都是美濃白玉蘿蔔及蕃茄的產季，

時間允許的話，也可以體驗拔蘿蔔或是蕃茄。

美濃民俗村

結合菸樓與合院建築的美濃民俗村，有著濃濃的客家文化，

除了可欣賞及親手DIY美濃的傳統油紙傘、把玩童年懷舊玩具，還能品嚐客家美食。

地址：高雄市美濃區中山路二段421巷80號

烏山獼猴保護區

這邊是台灣唯一的獼猴保護區，可以跟猴子近距離接觸，是小孩會喜愛的景點。

五峰山龍湖寺

龍湖寺就在烏山獼猴保護區下方，可安排一起順遊，

矗立在廟前的巨大紅面觀音座像有六吋六尺高，遠遠就能看到其巨大身影。

眺望嘉南大平原，可以看夕陽、夜景與日出，是南化著名地標之一。

第三天行程：噶瑪噶居寺-左鎮化石園區-(中午用餐)-山上花園水道博物館-大內龍貓公車站

噶瑪噶居寺

位於左鎮的噶瑪噶居寺，是藏傳佛教噶瑪噶舉派的佛寺，也是全台最大的藏傳佛教寺廟。

寺內廟宇、色彩濃重、平頂金鼎交相會應，佐以彩色經幡佛塔林立，有濃濃的藏族風格。

山上花園水道博物館(含淨水區)

山上花園水道博物館前身是日治時代的台南水道唧筒室，日式建築風格十分獨特。

園區內有大片花草樹木及裝置藝術，

館內展示豐富的文物資料，可以了解台南早期水道工程的歷史。

淨水區曾承擔重要供水使命，目前保留部分設施，見證當地水利發展歷程。

左鎮化石園區

左鎮化石園區收藏有猛瑪象、左鎮人頭骨、早坂犀骨架、劍齒象等珍貴化石，是重要的化石寶庫，

內有五大展館，通過豐富的展品與多元互動裝置，帶領遊客探詢遠古時代的生命奧秘。

大內龍貓公車站

旅程最後，來到大內龍貓公車站，社區內充斥了龍貓元素，是夢幻又可愛的打卡聖地。

最後，從善化交流道上國道三號，結束這三天兩夜豐富的旅程。