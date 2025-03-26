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台北市北投區【新北投車站】百年木造車站、復古車廂免費參觀! 新北投一日遊這樣玩

2025-03-26 13:05:30 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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免費參觀的新北投車站 (新北投火車站)，是認識北投的入口，也是臺鐵淡水線僅存之百年車站，站體為木造結構，簷架下的雕花托座及1937年因擴建站體產生的3+1組合老虎窗， 為車站建築一大特色，搭捷運到新北投站，走出捷運就到了非常方便。附近也有很多景點，逛完還可以順道吃美食、泡個北投免費足湯，逛逛北投圖書館，來個北投一日遊也很不錯

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新北投車站交通資訊

  • 地址：台北市北投區七星路１號(地圖)
  • 營業時間：10:00-18:00(週一休館)
  • 電話：(02)2891-5558
  • 自行開車：Google導航輸入新北投車站即可到達
  • 停車場：大業立體停車場、捷運新北投站轉乘停車場、七星公園地下停車場
  • 門票資訊：免門票
  • 官方網站官方粉絲團

新北投車站空間環境

台北市北投區【新北投車站】百年木造車站、復古車廂免費參觀! 新北投一日遊這樣玩

新北投車站位置就在捷運新北投站，搭捷運來超方便，一下捷運就看到了復古的車站
因為入住北投老爺酒店順便來北投一日遊！

台北市北投區【新北投車站】百年木造車站、復古車廂免費參觀! 新北投一日遊這樣玩

新北投車站於1916年設置「新北投乘降場」，1988年因北淡線停駛車站走入歷史，經歷12年才重回新北投，停留於現址「七星公園」

木造建築，是台北市僅存的百年車站，車站相當漂亮，非常好拍，聽說這裏假日還不定期有些市集活動

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站內展示了新北投車站的相關歷史資料與文物，也有關於火車的周邊商品，鐵道迷一定不能錯過

木造的車站也非常有看頭，喜歡建築的朋友相信一定不能錯過這裏

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這裏有迷你站長及字卡可以搭配拍照。

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車站的文物背後都是一個又一個的故事啊

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結帳區重現車站售票口的模樣，非常有懷舊復古感，
車站、火車、北投溫泉相關周邊商品、明信片~~等，都非常有意思哦

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其實搭捷運下站後，整個北投都是景點啊

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新北投車站的等候區也很好拍，真的很有古味

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車站真的是七星公園最大的亮點

新北投車站復古車廂

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這裏還有個火車車廂展示區，這裏也是免費參觀，目前很熱門的「藍皮解憂號觀光列車」，就是這種車廂啊

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我們來的當日，車廂上展出的是特展～「移動的食光印記」，

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裏面呈現淡水線的生活百態、日常百味

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車廂還展出了鐵路便當的造型、鐵路便當的菜色，鐵路便當可是台鐵收入的重要支柱啊
特別是便當裡的排骨好好吃啊

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各個時期的便當盒!! 您吃過那幾種呢??

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新北投車站原有免費溫泉手湯，北投的「青磺泉」可是非常少有的成份，全亞洲只有北投溫泉及日本秋田縣玉川溫泉才擁有，可惜當天沒有放水啊

新北投車站附近景點美食

台北北投有三個免費公園溫泉足湯，而復興公園泡腳池是最接近新北投捷運站足湯，下車只要5分鐘就到非常方便。旁邊還有好玩溜滑梯，全家人都適合的公園，還有泉源公園溫泉泡腳池硫磺谷泡腳池也都不用花錢，就能享受暖呼呼的不同泉質溫泉足

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來到北投旅遊，泡完溫泉後，也可順道去附近的北投公園、北投溫泉博物館、地熱谷等地，玩個半日遊絕對沒問題
照著那張北投溫泉小鎮就可以玩的很盡興!

北投公園

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漫步在北投溪旁的林蔭步道裡，就可以領略這裏獨特的溫泉風情

北投圖書館

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北投圖書館，造型非常獨特，也是著名的綠建築

北投溫泉博物館

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北投溫泉博物館是昔日的北投溫泉浴場!! 這裏可是當時整個東亞最大的浴場

逛完一圈可以更了解這裏的北投溫泉風情，一定要來朝聖啊


以上台北的新北投車站文章推薦給你知道。

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