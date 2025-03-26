新年過完，緊接著就是大家最期待的元宵節燈會了~

回到台北上班後，在補班日的隔天晚上，我就來參加2025年的新北燈會了~

雙北的天氣真的好冷阿~但燈會的人潮真的是絡繹不絕呢~

在進來看燈會之前，大家都會先去玩一下溜滑梯，在走下樓逛燈會

但我喜歡先從橋上走一下，再去看燈~

很幸運，選擇先走橋上，和平鴿真的好美~

愛心光廊隧道好好拍~

接著就進入燈籠隧道啦~燈籠隧道隨手拍，感覺一秒來到日本~

鏡面倒影拍攝起來，很有時光隧道的feel~

長輩們最愛的花開富貴，能畫出這麼美的燈籠的人，真的好厲害喔~

用好多條珠燈布置成有如星光的地毯，真的好美~

慢慢的，我們就走到了新北燈會的會場啦~

2024龍哥：小蛇，2025就交給你啦

這是生命之樹，附近有鼓可以敲打，讓生命之樹亮起來~

台日友好，日本和新北也有合作元宵花燈

祝大家2025年，賺錢賺的盆滿缽滿~

在日本區，突然出現韓國的食物，蛤???

好想在家放一個同款蚊帳喔~

不知不覺來到了日式甜點區-手信坊

手信坊有販售日式團子點心，有興趣的可以買來吃看看喔~



接著就走到一區使用投影幕打燈的，蛇年光與影紫色地毯區~

走完一大段之後，就看到蛇年主燈了~

我很幸運的，在21:28分的時候，剛好遇到了燈光秀快要開始時間~

完整的新北燈會介紹，可以在我的YT頻道觀看喔~

最後走來天鵝迷宮這裡，時間也到了22:00左右，

走了1萬多步，腰酸背痛，就這樣逛完結束收工回家啦~

2025新北三重元宵燈會-靈蛇獻瑞 一起PLAY

展出期間：2025.02.01-02.16

展出地點：新北大都會公園(機場捷運-三重站)