日本有許多家炸豬排店，有高級的也有平價的，這次來介紹一家位在東京上野阿美橫町內的超人氣又便宜的炸豬排とんかつ山家炸豬排店，這間不管是在日本人或者觀光客都有著相當的知名度，且 在日本具有公信力的美食網站食べログTabelog評分高達3.59分，且連續獲得四次的百大美食殊榮，而最多人點的套餐是炸豬腰里肌肉套餐跟上等炸豬腰里肌肉套餐，最便宜的套餐不到千元日幣就可以品嘗到美味炸豬排且份量也不小，還沒開門就有很多人在排隊了，建議大家要早點到啊！

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とんかつ山家炸豬排店在上野阿美橫町內，距離比較靠近御徒町站，而山家炸豬排的斜對面也是人氣拉麵 鴨to蔥拉麵，我建議如果你很能吃，可以先去吃鴨to蔥拉麵，在緊接著吃山家炸豬排，我當天就是這樣吃的，とんかつ山家炸豬排店11:00開門，如果不想排太久，大約10:30就可以先去排隊了，第一輪一定進得去，而店家無法預約，只能現場候位，空間上不算大間，若有攜帶娃娃車，建議先詢問店家是否可以擺放。

とんかつ山家炸豬排店環境：

店內約莫有15-20個位置，環境簡單舒適，座位地下有掛鉤可以放包包，後方牆壁可以懸掛外套，不過後方掛外套的地方同事也設置了等候區，大家都會在那等，外套難免會碰到等候者的頭髮喔，我是蠻介意的，因為對方若有擦髮蠟，我的外套就會沾上，對我來說是有點小困擾就是，不過我本以為位置會很擠，實際用餐起來剛好，雖與旁人很近，但不會碰觸到，而座位前方都有餐具跟調味粉及豬排醬共大家自行取用。

とんかつ山家炸豬排店菜單：

とんかつ山家炸豬排店會這麼受到歡迎，就是可以以平價的價格吃到品質不錯的炸豬排，日本炸豬排這麼多店，とんかつ山家炸豬排店能獲得在地人與觀光客歡迎絕對有一定的品質保證，店內最便宜的套餐850日幣起，而人氣餐點就是炸豬腰里肌套餐跟上等炸豬腰里肌套餐，另外還有廣島牡蠣，炸蝦等套餐，炸物可以另外單點，而每份套餐均包含白飯/蜆仔味噌湯/小菜，白飯可以免費續，另外還有啤酒飲料可以單點。

點完餐後，店家會隨即附上醃漬小菜與熱茶，熱茶店家會隨時補充。

當天點了兩款套餐分別是：炸豬腰里肌套餐850日幣跟上等炸豬腰里肌套餐1350日幣，出餐方式店家會擺在我們位置上方的桌面，大家要自己取餐，而用餐完畢後，大家也會有默契地把餐盤放上去桌面讓店家方便收拾。

以850日幣來說，這份炸豬排真的很好吃了，日本白飯無話可說的好吃，搭配金黃鮮嫩炸到香酥香酥的炸豬排，真的欲罷不能的一直品嚐，とんかつ山家炸豬排的豬排肉質很軟且肉汁多，外皮與豬肉也不會分離，且整體吃下來不會油膩，如果喜歡肉質更軟的人就請直接直上上等上等炸豬腰里肌套餐1350日幣吧。

店家/景點資訊

店家名稱：とんかつ山家 御徒町店

所在地址：日本6 Chome-2-6 Ueno, Taito City, Tokyo 110-0005日本

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：+81358128076

評價：★★★★★

備註資訊：

營業時間：

11:00–14:45

17:00–21:00

僅收現金，無刷卡/電子支付服務 Google即時導航





交通資訊

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