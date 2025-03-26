彰化就醬玩｜來場香路輕旅的卷軸式旅行帶你悠遊彰化在地秘境景點、小吃香路美食網羅！

來場彰化縣市香路輕旅，最具代表性的玩樂方式就是以卷軸式旅行跟著香路輕旅圖出發囉！2025跟著香路輕旅發起人陳俊德醫師來場元旦卷的小旅行，猶如畫卷般的開啟潘朵拉的盒子，打造輕奢的香路輕旅遊玩路線，沿線的鄉鎮漫遊彰化縣市，沿途的古城風情變化，每一回體驗真得很有感觸與動容，如果你跟我一樣也喜歡藝術、文化的結合，喜愛欣賞古蹟、漫遊各鄉鎮間，喜愛挖寶，那麼，一定要來體驗最文青的文化之旅，跟著陳俊德醫師的香路輕旅遊玩準沒錯！

香路輕旅是什麼？

香路輕旅的發起人是陳俊德醫師，很特別的構想在於中國的絲路、日本的四國遍路、法國及西班牙的聖雅各朝聖路之旅，為什麼台灣沒有自己的香路呢？

香路輕旅不是進香！不是進香！是陳醫師規劃的香路旅程，輕奢的小旅行讓你品味在地的文化，結合建築與美學的香路六廟，很有質感的香路輕旅，如果你也喜歡也可以加入香路輕旅的版圖～推薦香路輕旅粉絲團呦！南瑤宮笨港進香送免費咖啡

出發吧！來趟最文青的文化行旅～「跟著香路輕旅，探索香路沿線，連城接鄉的無窮變幻體驗！」

彰化南瑤宮是香路輕旅的起點

彰化景點資訊彰化南瑤宮

住址：彰化縣彰化市南瑤路43號

陳俊德醫師的香路輕旅每回有豐富的行程，元旦版的香路輕旅很酷～跟著一群人走入彰化古城的美麗路線吧！我很喜歡徒步旅行的感覺，可以好好的感受在地風情，可以參加兩天一夜的深度旅遊，也可以參加一日遊程，想要怎麼樣的旅遊方式，決定權在你身上呀！

彰化南瑤宮俗稱彰化媽、南門媽，主祀天上聖母的媽祖廟，在嘉慶十九年即有記載南瑤宮笨港進香為台灣進香團之鼻祖，廟的本身建築也是值得細細欣賞。

彰化市區景點南瑤宮 香路輕旅美學與文化的巡禮～我們也從南瑤宮起步，沿途我們會漫遊到其他縣市，別急！跟著一起走，鋪陳這驛旅的悸動，品嚐著畫卷的沿途風情。 旅行即是生活，我們來到南瑤宮集合，陳俊德醫師開始說著香路輕旅的相關事宜，今日要走訪的點有哪些，注意事項都講得十分清楚呦！

由於南瑤宮廟宇正在修繕，因此Kiwi將之前拍攝的照片分享給你們欣賞嘿！ 大正元年聘請陳應彬匠師主持，以日式、西式建築語彙的風格為主，讓這裡成為隱藏版全台唯一日洋混和式觀音殿，觀音殿很具特色，做工、造型都有著希臘巴洛克式的風格，跟台灣的閩南式建築截然不同，不僅如此，在外觀上有重簷歇山，氣勢非凡，同廡殿。正面有三個老虎窗，下簷的欄杆立面，半日式的風格，木做雕刻有菊花的風格所在，如果沒有特別提起，我們在正殿、偏殿持香拜拜也不曉得這棟唯美建築物啊！

觀音殿坐右邊都有西洋式的泥塑鏡框，是寺廟中特有的裝飾，也是獨一無二的鏡框喲！跟著建築美學一起來走訪南瑤宮欣賞西洋建築結合中、日式之美吧！

準備踏上香路輕旅，沿線到各鄉鎮遊玩，屬於我們的輕旅版圖記得跟上腳步呦！如果想在彰化市休憩，也可以選擇小吃香路品嚐彰化道地美味小吃～經典滿滿讓你樂開懷！

彰化花壇景點網美綠蔭隧道

我們這次從中山路走一段路後就從花壇小巷走入土地公溪，穿梭在綠蔭隧道很棒呢！

沿著花壇土地公溪網美景點徒步走在綠蔭隧道間，沿路上有不少景緻等著你細細挖寶，陳俊德醫師解說起土地公溪還有花壇白沙坑的土地公廟，排燈的嚴格都是讓我們聽得意猶未盡，很多旅人們紛紛舉手詢問問題，好不熱鬧呀！

彰化花壇景點花壇崇德宮 彰化景點資訊崇德宮 住址：彰化縣花壇鄉溪南街298號

我們徒步來到了崇德宮，據說以前小溪對岸的文德宮只有祀奉土地公，香火鼎盛，後來因為諸多原因，後來才在這裡祀奉土地婆，為福德老爺娶老婆，阻止土地公趴趴走。

我們在此休憩一下便前往花壇白沙坑明聖宮-武駕天上聖母、武駕媽祖以及文德宮。 彰化花壇景點花壇白沙坑明聖宮-武駕天上聖母、武駕媽祖 景點資訊 花壇白沙坑明聖宮-武駕天上聖母、武駕媽祖 住址：彰化縣花壇鄉溪南街66巷16號

花壇白沙坑明聖宮於清道光年間就有，明聖宮到中國的湄洲祖廟進香謁祖請回來的媽祖金身，最引人注意的是站姿的武駕媽祖，平常台灣常見的媽祖是坐姿，給人的感覺就是法力高強的女強人，戰鬥力十足。

媽祖旁癲也有跪姿的千順將軍，很罕見！拜拜後我們就直接沿路前往白沙坑的文德宮囉！ 彰化花壇景點花壇白沙坑文德宮 白沙坑文德宮 住址：彰化縣花壇鄉白沙村彰員路三段6號 感受花壇景點白沙坑文德宮一年一度的熱鬧氣氛，香火鼎盛，我們會選擇假日來訪文德宮，偶爾拜拜土地公求人緣，工作順利，而每年有三天祭拜土地公的重要日子，土地公的頭牙、土地公生日，土地公尾牙，可以準備湯圓、麻糬，呷甜甜也可以在準備花生、好酒跟三牲四果、麵線龜、發糕來拜拜喔！

彰化花壇景點遺落的日月池 百年古厝聚落

咱們南投有日月潭，彰化也有日月池，這座在花壇長沙村相傳日月池是浮水蓮花穴，已有250多年歷史，100多年前李氏先民，以古厝隔開，讓這裡有兩處天然雨水淤積而成兩個水潭，猶如日月的樣貌，土厝前是月池、後方則是日池，保留原始風貌，自然生態也很豐富，傍晚時刻也可以欣賞這裡的夕陽餘暉，怡然自得呀！

這裡也是花壇鄉長李成濟的百年古厝，有機會來訪的旅人們可以放慢腳步欣賞著自然生態與人文景觀，欣賞這處處都是驚喜～讓這片自然場域盡收眼底。

彰化花壇景點花壇磚窯、八卦窯

花壇僅存的八卦窯，從日本時代產業遺址價值，保存也很完整，所以花壇也稱為磚的故鄉，讓許多在地人更想要積極發展觀光這一塊，因為文化的價值性與歷史是相互關聯的，尤其是現代人對於這一塊產業越來越陌生，八卦窯是橢圓形的，窯的屋頂還有兩邊弧形窯壁修飾三個斜坡面所組成，在加上兩邊的斜坡面，共為八角形，所以又稱為八卦窯。 外牆部分則有22個圓拱門，每個圓拱門可燒出1700-1800個磚塊，年久失修，但裡面真得是很美～很適合美拍呦！接著我們就分組前往員林繼續香路輕旅囉！ 彰化員林景點廣寧宮三山國王廟 員林景點廣寧宮三山國王廟 住址：員林市中正路360號 廣寧宮三山國王廟就位在員林第一市場的旁邊，是員林最早歷史悠久的廟宇，早年很多人來台灣開墾，帶入原鄉的信仰，在員林就有好幾處祀奉三山國王廟，因為香火鼎盛所以福建人另建福寧廟，大媽留在原廟，二媽、三媽則至福寧廟奉祀。

廣寧宮與一般宮廟不太相同，裡頭的造型典雅，正殿的鑿井富麗堂皇，供桌也是從花蓮運回來的，尺寸恰好。在閩客合建時，自湄洲恭請回台的大媽神像依舊在此，不起眼的位置卻也讓這裡更添了一層不同的歷史。

開基的福德正神，石膏雕刻在上膜上彩，底下有著神獸陪伴，翹腳的土地公帶著招財進寶來，常常是讓信眾有點訝異。接著我們前往宮後小吃，米苔目街、紅磚市場還有其他的美食小吃。

陳俊德醫師很厲害，香路輕旅延伸出香路小吃，也都是因為熟悉我們的在地風情，想要讓我們對文化歷史更加熟悉，透過美學之旅，也能品嚐在地小吃，完全不用擔心踩雷，如果你也喜愛員林小吃可以參考小吃香路呦！

員林景點員林第一零售市場

員林景點第一零售市場古蹟巡禮

住址：彰化縣員林市中正路346號

彰化員林街，是Kiwi平常喜愛來周邊吃美食的地方，員林第一零售市場是在1902年設立員林市場，是日治時期少有的大型公有零售市場，百年的主體建築是紅磚建造，在裡頭的屋架可以看得見木架結構，維持舊觀，直到現在仍然使用中，鄰近的周邊也有古老書院、打鐵鋪、茶莊、製油間、潤餅攤、鐵路穀倉、舊糖鐵員林線可以安排員林香路輕旅～ 彰化員林老樹咖啡 咖啡手沖課體驗 土丿匕木十豆寸Caf’e（臉書私訊預約制） 住址：彰化縣員林市浮圳巷224號

土丿匕木十豆寸Caf’e是一家很可愛的店，很居家風，三和院，有咖啡、豆子、特調，還有點心跟熟食(請預約) 老房子被設計得很迷人，瞬間會有走不出來的感覺，請提前一天與店長預約時間 入內請拖鞋、停車請靠邊”。

咖啡手沖體驗很特別，跟著板板一起體驗很棒的活動～感受老宅給你的沈靜氛圍。

彰化北斗景點百年建築紅磚市場 北斗百年建築紅磚市場 住址：彰化縣北斗鎮新市街40號

與彰化縣市相較之下，北斗屬於比較早開發的地區，北斗保留著大量地日治時期的建築與古蹟，像是百年縣定古蹟，北斗紅磚市場，屬於活的歷史建築，雖然在一場大火後又整建完成，但目前裡頭也可以看得見攤販呦！放眼過去，會看見開比較大面積的窗戶，山牆上也有拱門型的提窗，都可以來賞建築之美。

彰化北斗美食正老店阿美姐香菇高麗菜飯

正老店阿美姐香菇高麗菜飯

住址： 彰化縣北斗鎮新市街40號

北斗美食中，許多都環繞在奠安宮的周邊，像是炸粿、豆花、肉圓、高麗菜飯都在四周圍，如果你跟我也一樣喜歡吃美食，佈防就來收錄小吃香路。

彰化北斗美食李老城肉脯店（錦香園）

李老城肉脯店（錦香園）

住址：彰化縣北斗鎮斗苑路一段190號

李老城肉脯店（錦香園），由第一代李金灶於日本時代創，在彰化北斗是三大名產之一，第二代李重寬為了紀念父親，取其別名「老城」，於北斗鎮斗苑路古街上飄著肉乾香七十年。 肉乾製程繁瑣，都為人工，曬肉乾需要靠天吃飯，每道程序都很慎重，品質上也都格外要求，好吃的肉才能做出好的肉紙。

李老城肉脯店讓每個吃過的人都再回鍋，只因為每樣商品都是真材實料，可口至極，讓人久久無法忘懷呀！

北斗咖啡偑巷咖啡

偑巷咖啡

住址：彰化縣北斗鎮光復路128號

偑巷咖啡在北斗光復路上，是一家特色的小咖啡店，結合北斗香菜生產合作社-香菜先生，做出一連串香菜的飲品，最厲害的就是台式抹茶變成高級飲品，這點真的是很厲害。

香菜做成飲品，其中我個人比較喜歡的是香菜拿鐵咖啡中的多層次感也稀釋掉以往香菜帶給人青澀的味道，香菜咖啡也不錯，台版的抹茶，有沒有躍躍欲試了呢？

全台的芫荽幾乎來自彰化，青農成立香菜先生的品牌，透過加工做成香菜粉、香菜面、香菜水餃、香菜飲品、香菜月餅、香菜千層蛋糕、香菜奶酪，香菜控真的要來會會了啦！

北斗景點北斗郡守官舍

北斗郡守官舍

住址：彰化縣北斗鎮地政2巷18號

北斗郡守官舍在日治時期有16棟這獨特的建築，當時候北斗郡管轄彰南各街，郡守是當地最高行政長官居住的地方，保留了日式的街區，也讓人錯身以為在小京都～濃濃日式氛圍，拍照超美的！

官舍文化沙龍vs J. DESIGNStudio

北斗郡守官邸茶屋茶體驗，當來到午茶時光時，享用著職人帶給我們的專屬茶香之旅，好幸福呦！

沈浸在老宅的氛圍與老物件作為佈席的元素，再以奉茶的概念，蘊含早期社會敦厚樸實的人情味，希望能將這樣的溫度，延續下去。 肆界奉茶 sikehongte ， 老闆沖泡紅茶，名間鄉農會小葉種紅茶比賽金牌獎。 我們當天喝到的茶品是由老闆沖泡紅茶，名間鄉農會小葉種紅茶比賽金牌獎。

上面素色的是交趾陶做的花，下面是玻璃剪黏做的花，都是台灣傳統剪黏工藝，因為老闆的爸爸是無形文化資產 剪黏技術保存者，也是古蹟修護師。 官舍文化沙龍vs J. DESIGNStudio在2023年11月進駐北斗郡守官舍紅磚屋，將空間變得很不一樣，「聚攏創想」一起來「想做」一起「共好」，主要經營項目有選物x課程x走讀，不僅如此，來到J. DESIGNStudio可以分享與交流想法，另外也是創意空間，真的很棒！不定期的活動都可以讓人想要參加～ 老闆娘本身經營空間室內裝修x 軟裝佈置 x 家具傢飾 x 老屋整修再利用x 場地租借-可客製主題佈置，對於空間利用上給的是一種舒適感，我很喜歡這樣的空間氛圍很自在～ 郡守官舍庭院側紅磚屋，Line https://line.me/ti/p/kFnDvp7pxs 這回跟陳俊德醫師一起共遊元旦軸特別的香路輕旅，很特別的輕奢遊程，質感滿分！從彰化南瑤宮開始徒步，串連中部鄉鎮形成霸氣的一條客製化文青、美學與文化緊緊相連的輕旅行，古城的純樸風情與變化，踏入體驗就像尋寶般的帶著小確幸一起來旅行，陳俊德醫師的五感體驗讓你玩得很不一樣，一日遊程就分享給你們囉！

香路輕旅的卷軸式旅行

南瑤宮笨港進香送免費咖啡