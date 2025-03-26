搭紅眼班機機票相對便宜，但清晨到機場沒有電車出機場怎麼辦?不想委屈自己睡機場，那麼就到天然溫泉平和島休息、泡溫泉吧!!出發前先再、上先預訂接駁及票券，可以省去很多未知因素!!

~天然溫泉平和島~

店家地址：東京都大田区平和島1丁目1-1 ビッグファン平和島2F

連絡電話：+81-3-3768-9121

營業時間：0:00～24:00※24小時，岩盤浴 10:00～22:00，餐廳 11:00～22:00

停車場：可免費停車8小時

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天然溫泉平和島｜免費接駁車

天然溫泉平和島深夜有免費接駁車，從平和島到羽田機場的免費接駁時間為3:10、4:40、5:50，從羽田機場到平和島的接駁時間是00:40、01:40、02:40，車程大約15~20分鐘!!可在、上先預訂接駁及票券!!

接駁車的位子在羽田機場第3航廈1樓的團體巴士乘車處，一出關後看到詢問櫃檯往後走，跟著團體巴士的指示標誌，在haneda airport garden前方有電梯，往下到一樓出機場就可以看到接駁巴士了~

免費接駁車每一班約50個座位，建議先官網預定或、上先預訂接駁及票券，避免沒有座位，若臨時起意，跟司機說沒有預約，車上尚有座位還是可以上車~~司機會協助把行李放到接駁車內，服務超好的~

若班機誤點或是提早出關，只要車上還有座位，跟司機講一聲就可以上車!!這次就是00:55到達羽田機場，只用了半小時就出關，雖然預約2:40但1:40有座位，司機就直接叫我們上車了，但超過2:40還未到達最後一班接駁車處，那就無法搭乘接駁車囉~~

天然溫泉平和島 ｜營業時間及費用

天然溫泉平和島的營業時間是24H，白天與深夜的價格不一樣，天然溫泉平和島的費用可以參考官網價格，若是搭紅眼班機(凌晨到羽田機場或是清晨班機回國)，可使用Welcome方案/Flight方案，會有免費接駁車，或是深夜入館隔天早上才要離開的Stay方案，費用均是4500円，也可在、上先預訂接駁及票券!!

若是深夜平和島→羽田，下午4點即可進場待到航班時間，羽田→平和島則是可滯留至隔天上午10點，吃完免費早餐再離開~

天然溫泉平和島 ｜地理位置

天然溫泉平和島位於東京都大田區的天然溫泉會館，距離羽田機場約15-20分鐘的車程，一旁有唐吉軻德(營業時間7:00~3:00)、保齡球館、遊戲中心、電影院、卡拉 OK，還有日本最大的室內運動設施之一 Tondemi 和餐廳，來到平和島不用擔心沒地方去!!

除了夜間有免費接駁公車之外，也可以參考以下的交通方式~

銅板公車 ( ワンコインバス )：

從 JR 大森車站前公車站東口6 號線搭乘，約 10 分鐘

從京急平和島車站前公車站，約 3 分鐘

搭乘BOAT RACE專用公車 ( ボートレス専用バス )：

從JR 大森車站前公車站東口 4 號線，約 10 分鐘

從京急 平和島車站前公車站，約 3 分鐘

自行開車：經首都高速 1 號羽田線的遊客 上行：從平和島匝道行經都道 316 號線【約 5 分鐘】 下行：從鈴之森匝道行經國道 15 號線【約 8 分鐘】

天然溫泉平和島｜店內環境

天然溫泉平和島在二樓，搭手扶梯到二樓就可以看到，若是臨時前來也可以先在外面使用機器購票，若有預約可進到櫃檯報到~

一進天然溫泉平和島可先將行李箱放置一旁的行李櫃中，櫃子是需先投100円，但退出後100円會還~

入館內要拖鞋，一旁有鞋袋可將鞋子裝好後放入專屬櫃子內鎖好

天然溫泉平和島的消費方式是事後付款，若搭乘接駁車，車上會有影片可以參考~館內付費一切以感應手環為主，要離開時再到機台付清即可

CHECK IN後會給予鑰匙以及室內服、牙刷、大小毛巾各一條，可到泡湯區的休息室內找尋專屬櫃子，將貴重東西鎖好後即可泡湯、淋浴，浴場內有吹風機、保養用品可以使用~(泡湯區禁止拍照，大家就到官網參考環境囉~)

泡完溫泉可以來杯牛奶或優格，挺不錯喝的!!

天然溫泉平和島整層有餐廳、休息區、女性專用休息區、浴場、岩盤浴、按摩SPA、販售區等區域，大廳有許多椅子可以聊天或划手機，相當愜意

走廊上有大量的漫畫可以看，小朋友看到都不想休息了~

天然溫泉平和島的休息區有很多躺椅，可以躺著休息，若女性可以到專屬休息室休息，這兩區都不是固定位子，一離開可能就會被坐走，擔心沒有位子可以多花500円到三樓會有專屬躺椅可休息~~

躺椅區屬於開放式空間，會聽到打呼聲，若較難入睡的朋友可以自備耳塞，休息區也有打鼾區，裡面的鼾聲更大XD~躺椅也有插座及充電線可以充電，還有閱讀燈及電視，比起睡在機場舒服多了~

在、上先預訂接駁及票券!!

天然溫泉平和島｜早餐

天然溫泉平和島若是stay方案和Welcome方案有免費的早餐可以享用，CI時會給早餐券，用餐時間是7:00~8:30，簡單的餐點但也可以吃很飽~~

天然溫泉平和島｜結帳

設施都使用完畢後就已到機台錢感應手還用現金付款，若要用信用卡付款則要到櫃檯~~

付完款櫃台會給QR CODE，是要感應出口閘門用的，同時櫃台也會給樓下到大森站或是平和島站的銅板公車 ( ワンコインバス )免費搭乘券，可參考發車時間前往車站轉其他地方，因為這天要去台場，大森站及平和島站都偏離路線，所以走了約10分多鐘去搭臨海線~

整體來說天然溫泉平和島環境及設施都相當不錯，Welcome方案/Flight方案不僅有免費接駁車還有免費早餐，對於搭紅眼班機的人來說真的相當方便，搭紅眼班機真的不用睡機場啦!!推薦給大家~

在、上先預訂接駁及票券!!

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