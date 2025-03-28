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新竹賞櫻景點地圖6大推薦！新竹櫻花公園 尖石櫻花 關西秘境一次看。

2025-03-28 00:05:00 文字：京少
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京少

京少

2025最新新竹賞櫻景點！這次要介紹六個超讚的新竹櫻花景點，讓你不用飛日本，在新竹就能感受到滿滿的櫻花浪漫，其中一個雖然遠了點，但其他四個根本就在我們生活圈附近，還沒賞到新竹賞櫻的朋友們，趕快把握時間衝一波，享受這櫻花吃到飽的視覺饗宴吧，偷偷告訴你，2025還新增了一個關西的櫻花秘境喔。

新竹賞櫻景點地圖6大推薦！新竹櫻花公園 尖石櫻花 關西秘境一次看。

HI！我是京少，我是22萬人 新竹愛美食 與65萬人 新竹大小事 社團管理員；
與我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

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🌸財伯觀光果園

這個點說真的是有點遠啦，從新竹市區開車到竹東大概就要20分鐘，然後再從竹東市區到尖石鄉的財伯觀光果園，差不多又要一個半小時的車程。雖然路不算難開，但是山路彎彎曲曲的，開車還是要很小心喔，沿途的深谷風景和原住民部落風情很值得一看，不過回程的時候就要更注意安全，如果天氣潮濕很容易起大霧，想知道霧有多濃可以去看一下專門拍攝的影片，不過，在地的貨車司機還是開得超快的，果然是在地人。

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一進到財伯觀光果園，那個觀景台絕對是必拍點，不管從上面往下拍還是從下面往上拍，景色都很棒，而且不用排隊人擠人，因為大家都跑到後面拍櫻花啦，園區裡面大概有兩百株左右的櫻花，聽說有三到四個品種，不同顏色的櫻花交織在一起，超級美的，後面還有一片油菜花田，裡面還有一條很像龍貓會走出來的小徑，也很適合拍網美照喔，總之，雖然開車時間是久了一點，但是在新竹市區真的很難看到這麼多又這麼茂密的櫻花，所以花點時間跑一趟我覺得還蠻值得的。

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關於廁所的部分，畢竟車程這麼遠，下一個休息點也需要一些時間，上廁所收10元的清潔費我覺得還可以接受，畢竟入園賞花都是免費的，也沒有強制消費，而且也沒有人逼你一定要上廁所，有些人上了廁所又在那邊大聲討論這10元到底值不值得，真的讓人覺得蠻傻眼的。既然接受了財伯觀光果園的免費入園，是不是也該給人家一點尊重呢？不然就不要上去，去下一個提供免費服務的地方就好了啊。

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🌸竹東河濱公園
這個地點很好找喔，就在竹東夜市河堤停車場的右邊繼續往前走，你會看到兩側種滿了山櫻花的櫻花大道，可能因為路面規劃得比較寬敞，櫻花樹看起來就沒有那種很密集的感覺，或許帶個長鏡頭來拍會更有感覺，不過，兩側都有櫻花林的大道，這裡應該是唯一的吧，而且路程也不遠，很適合簡單放鬆一下。

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這裡還有一個狗狗的運動公園，蠻有趣的喔！

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🌸新竹頭前溪橋左岸櫻花步道
我一直以為這個地方在我老家附近，結果原來是在頭前溪橋下的左邊，就是有一次風的運動場的另一側。這裡的停車場平常沒什麼車，但是到了櫻花季可是一位難求喔，旁邊還有適合親子遊玩的腳踏車場地，原生的綠地和櫻花互相映襯，感覺很棒，想要拍美照的話，在草坪這邊會比較好拍，因為櫻花都往這一側延伸出來了，不過人真的很多，要記得抓對角度喔！

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🌸新竹公園
身為新竹人，如果不知道新竹公園在哪就真的說不過去啦，公園右側的寵物公園和櫻花大道是絕對必拍的區域，每到賞櫻季節，都會有很多市民朋友來這裡賞櫻和野餐，這裡是離新竹市區最近的賞櫻景點，所以人總是超級多的喔。

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🌸汀甫圳櫻花小徑

最後這個地點可以說是個秘密景點，雖然大家都知道，但是很多人都找不到在哪裡，它位於東南街上，特色是中間有一條汀甫圳，兩岸種滿了櫻花，盛開的時候真的很有在日本賞櫻的感覺，當櫻花盛開加上冷冷的季節，真的會讓人很想念日本啊！

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🌸關西櫻花秘境(坪林國小對面)

這個秘境在關西坪林國小的對面，往前走大約一百公尺，左轉進去一個民宅社區，經過溫室就可以看到囉！這裡的櫻花長在一個像小島的小丘上，旁邊就是水池，如果從高處往下看，就像仙劍奇俠傳裡的仙靈島一樣夢幻，能夠在池邊拍照是這裡的特色。可惜我去的時候櫻花已經開始長綠葉了，雖然還是看得到櫻花，但是也多了另一種充滿生機的感覺，很奇怪的是，明明新竹市區的櫻花還在盛開，這裡的櫻花卻已經開始長綠葉了，所以建議大家要來賞櫻的話，最好在農曆過年前後，如果沒有被雨水打掉，說不定還能看到超美的櫻吹雪喔（官方的宣傳照是有拍到的）。

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從坪林國小對面走去，看到這個路口左轉進去直行，穿過溫室這區繼續往前就可以看到囉。

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