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「寶熊漁樂碼頭」有世界唯一的巨無霸旋轉釣魚機，等你來挑戰！快來當「天才小釣手」，體驗虛擬釣魚的樂趣吧！此外，還有親子魚拓DIY、釣魚故事館等豐富活動，讓你深入探索釣魚文化。
寶熊漁樂碼頭結合釣魚、觀光、海洋教育三大元素，帶你用全新視角認識海洋生態。不僅是台中必玩景點，更是親子同遊、寓教於樂的最佳去處！
- 景點名稱： 寶熊漁樂碼頭
- 地址： 台中市南區工學路98號
- 營業時間： 10:00-17:30（週二三公休）
- 電話：04 3501 3338
📍台中住宿推薦⇒台中飯店推薦
寶熊漁樂碼頭交通停車資訊
自行開車：
- 國道 1 號下「台中交流道」，行駛台中路接工學路，即可抵達。
- 附設免費停車場，室內停車場$50元/時，消費滿$200元則免費停車。
大眾運輸：
- 火車：搭乘台鐵至「台中車站」，轉乘公車或計程車約 10 分鐘。
- 公車：搭乘 59、201、281、901 路公車至「工學南門口站」，步行約 3 分鐘即達。
寶熊漁樂碼頭門票價位
一樓漁村商店街 免費入場參觀
二樓釣魚故事館需購票參觀：
|票種
|價格
|備註
|門票
|200 元
|附贈 50 元折抵券，可於 DIY 體驗區、商店街等指定地點使用
|免費資格
|未滿 3 歲（含）、身心障礙人士
|須出示證件
📍門票折扣：Trip｜｜
寶熊漁樂碼頭空間環境
「寶熊漁樂碼頭」結合「釣魚」、「觀光」、「海洋教育」三大主題，場館內設有各式互動設施，適合親子同遊。
主要展區與設施：
- 釣魚故事館：介紹釣魚文化與歷史，讓遊客深入了解釣具演變。
- 巨無霸旋轉釣魚機：世界唯一的超大型互動式釣魚機，考驗你的釣魚技術！
- 親子魚拓 DIY：可體驗手作魚拓，適合親子一起動手創作。
- 海洋教育區：透過多媒體展示，認識海洋生態與永續漁業。
「寶熊漁樂碼頭」的場地共分為一二三樓
一樓漁村商店街 免費入場參觀
有漁村商店街可以逛逛，也有寶熊釣具專賣店，有簡單的餐飲及咖啡，全球最大巨無霸旋轉釣魚機也在一樓
二樓釣魚故事館 需購票參觀｜預約購票連結
票價$200元，內含導覽＋3D海洋劇場＋50元商品抵用券2張。如果可以的話聽聽導覽，可以獲得不少知識哦
三樓是釣具工廠｜
寶熊漁樂碼頭必玩亮點推薦
✔ 巨無霸旋轉釣魚機：世界唯一的超大釣魚機，考驗你的反應力與技術！
✔ 親子魚拓 DIY：手作魚拓體驗，帶回獨一無二的紀念品。
✔ 漁村風商店街：結合復古與現代元素，超適合拍照打卡！
✔ 海洋生態導覽：寓教於樂，適合親子共同學習。
漁村商店街
世界第一台的巨無霸旋轉釣魚機
這就是小孩會玩的那種釣魚玩具，相信很多小孩人生的第一隻釣竿或是釣魚體驗，就是從這個玩具開始的吧!!
寶熊漁樂碼頭娛樂中心
裏面共有敲擊龍蝦霸、天才小釣手、王牌投手、Bingo Bingo、ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ杯，每項設施100元/次。其實就是美式遊樂園的概念，很像夜市裏的小遊戲，真的好有美國遊樂場的感覺呢！
兒童VR體驗機
闖關成功，得到可愛的吊飾娃娃!超開心的~~
來哦，玩累了，肚子餓了，這裏也有可愛的寶熊小點心可以買來吃哦
渴了也沒問題，BO BO TEA～可以滿足每一張挑剔的嘴，多口味可以挑選!!
最後重頭戲要登場了～我們最期待的巨無霸旋轉釣魚機來啦
漁村商店街消費滿500元就可以玩巨無霸旋轉釣魚機。
這可是全球唯一 巨無霸旋轉釣魚機，把釣魚遊戲機放大到直徑7米寬！
隨著音樂響起，釣魚機就會開始轉動，小魚們也會浮出水面並且張嘴咬餌。
這時候就要把握時間，眼明手快，好好的釣魚囉 。真的很很刺激也很好玩。
每隻都達1公斤重，想要釣起也沒那麼簡單啦，手勁要練好一點啊
嘿嘿～天才小釣手來囉
這個遊戲可以找三五好友一同來來比賽，或是全家大小一起來玩都很適合!!
伴手禮中心
這裏可不只是寶熊的商品而已，自台中的各式特色商品這裏都有機會買到哦，這裏並以海洋為主題，很多有趣的商品都能在這找到。
專屬文創商品都在這裡～
釣具旗艦店
這裏有OKUMA在台灣唯一的直營店，專業的漁具商品：釣竿、捲線器、線、配件、人身裝備這裡應有盡有外， 也有釣魚周邊商品，如果有釣魚的相關問題想詢問，門市人員可是臥虎藏龍。從路亞、池釣、磯釣、船釣…各式釣法都能一一解惑，絕對是選購漁具的最佳地點。
周邊小店裏也是探險尋寶的好地方，好多可愛小物可逛可買
2F釣魚故事館
票價：單一票價$200元，內含導覽＋3D海洋劇場＋50元商品抵用券2張
- 50元商品抵用券：可使用於虛擬釣場、各式DIY方案折抵，也可以在1F漁村商店街、咖啡店或2F禮品店做購物使用。
- 消費滿50元即可折抵，抵用券於單筆消費中，限用一張，恕不接受多張抵用券共同使用。
- 參觀資訊：
|參觀時段
|時間
|最後售票時間
|上午場
|10:00-12:00
|11:45
|下午場
|13:00-16:30
|16:15
|設施消毒時間
|12:00-13:00
|–
|哺乳室開放時間
|平日 11:00-14:00 / 假日 11:00-15:00
|–
DIY教室-魚拓、寶熊吉祥物彩繪
穿過禮品區後是一個中世紀船艙造型的DIY教室，今天來做魚拓體驗及寶熊吉祥物彩繪
做法非常簡單，就是挑一個喜歡的魚拓，然後塗上墨汁顏料，再轉印到明信片即可，如果不了解，教室後方有服務人員可以幫忙
印出屬於自己的魚拓明信片囉，同時店家會幫忙寄出喔。簡單卻很有成就感哦！
接下來是可愛的寶熊吉祥物彩繪 ! 還有一尾魚呢!! 這一整包中有顏料、水彩盤、水彩筆~
兄妹倆開始聚精會神的創作!!
哈哈，完成囉，假裝一下!! 來吃魚囉
釣魚故事屋導覽
門口放了兩隻有趣的仿生魚!!
鮪魚及旗魚都是釣魚人一生征服的目標，所以放上這兩隻別有意義
釣魚情境區
首先先由導覽人員說明釣魚的文化，在深入淺出介紹下的了解釣魚活動的起源，從遠古時代到現代的演進，真的好有趣
美國空運而來的釣魚快艇，來到這裏遊客彷彿置身湖畔與海岸邊，更能登上從美國空運而來的釣魚快艇拍照喔!
釣到大魚囉!! 小榛果說這好像動物森友會裏的大魚啊!! 哈哈
這部份也好像哦，透過真實的釣竿體驗釣魚的樂趣!! 這可是兄妹倆第一次摸到真實的釣竿呢
模擬海邊磯釣的現場!!
海洋教育區
入口處用常見的海洋廢棄物像是塑膠瓶罐等組成的鯨魚骨頭，很有創意，拍起來也很好看，很棒的裝置藝術。
除了介紹了海洋，也從環境保護的角度，一同探究海洋教育的重要性!
身在台灣，我們只有海鮮文化，但對於海洋文化的教育真的要從小時候教起
不要亂丟垃圾，少用吸管、塑膠袋，做好垃圾回收，海洋才不會被人類破壞
虛擬釣場
這可是全台唯一的「虛擬釣場」超仿真釣魚模擬機，內建多項魚種與水域。
一開始只以為是玩樂而已，沒想到出乎意料之外，這裏是來真的，它的真實度很高，尤其是魚兒上勾時，與魚兒拉扯，感受魚兒的拉力，真的不小心就會被拉倒呢!!
好有趣!! 大家都玩的超開心的～
一旁有電視播出遊客的體驗，這位小孩都快拉不動了!!!
看到沒，釣竿都彎成這種程度了，真的是很真實的體驗！
如果沒釣過魚的可以感受這個遊戲，真實還原度很高，好玩啊～
OKUMA漁輪展示區
寶熊專精釣具設計，以自有品牌okuma行銷全球。
主要產品服務為釣魚用捲線器、釣竿、釣線、路亞以及周邊商品。
「寶熊漁樂碼頭」親子同遊必訪！ 巨無霸旋轉釣魚機超有趣，孩子們玩得不亦樂乎。 釣魚故事館與海洋教育區內容豐富，能學到許多新知識。商店街復古又好拍，咖啡館氣氛悠閒。特色小吃與咖啡廳兼具，滿足吃貨需求喔！
寶熊漁樂碼頭附近景點美食
附近景點
- 台中文學館（約 10 分鐘車程）：日式建築氛圍濃厚，適合文青拍照。
- 審計新村（約 15 分鐘車程）：特色文創小店林立，假日市集超熱鬧。
- 彩虹眷村（約 20 分鐘車程）：超夯打卡景點，色彩繽紛的牆面讓人驚艷。
附近美食
店家/景點資訊
- 店家名稱：寶熊漁樂碼頭
- 所在地址：臺灣台中市南區工學路98號
- 營業時間：日 一 四 五 六 00:00-24:00
- 店家電話：04 3501 3338
- 評價：★★★★
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