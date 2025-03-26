如果你是熱愛拍照、追夢幻場景的冰U們，那你一定不能錯過這次林口三井Outlet的春季限定造景—「莫內花園秘境」

粉嫩花海、湖畔白色小船、夢幻莫內畫框造景，讓你一秒走進歐式庭園，隨手一拍都是雜誌風美照

最棒的是，這麼浪漫的景點完全免費，不用門票就能盡情拍好拍滿

這個春天，林口三井Outlet變身成一座粉嫩系歐式庭園，讓人一秒穿越到歐洲的莫內花園

這個夢幻造景位於戶外中庭廣場，無論白天或傍晚來，都能拍出不同氛圍的美照

林口三井遠雄 Outlet Park

地址：新北市林口區文化三路一段356號

營業時間：平日(週一至週四)及例假日 11：00～21：30

例假日前一日(週五、週六) 11：00～22：00

「莫內花園秘境」最吸睛的特色之一，就是那個超有藝術感的莫內畫框造景

站在畫框前，身後是滿滿的粉嫩花海與綠意，簡直就像自己變成了畫中的主角

這區用植栽搭配書牆設計，讓人瞬間置身歐洲鄉村小屋，文藝感滿滿，超適合拍氣質大片

湖畔白色小船—歐風浪漫指數100%

這個場景絕對是情侶約會打卡必拍

純白色小船停靠在湖畔，四周圍繞著粉嫩花朵，真的讓人有種身在法國莫內花園的錯覺

日式拱橋與繁花盛開的景象

莫內之窗、莫內溫室、寫生角落、穿越時空等打卡點都能自由取景，逛街之餘穿梭花園，感受春意盎然的療癒氣息

這次林口三井Outlet的「莫內花園秘境」，真的美炸

粉嫩歐風庭園、湖畔小船、夢幻畫框，簡直是夢境級別的打卡點～而且完全免費，拍個夠本都沒問題

趕快約上姐妹、男友、家人，一起來林口三井Outlet拍美照吧

📸💖 這麼夢幻的「林口免費景點」，錯過真的會搥心肝

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