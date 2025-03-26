終於跟上這一波！開飯川食堂和《黑白大廚》港點女王「鄭智善」主廚聯名啦！推出節目中經典料理「麻辣奶油金絲蝦球」，以及用拔絲技巧推出「鳥巢焦糖南瓜布丁」，除了聯名料理，開飯川食堂的料理也是道道涮嘴！雙人套餐多樣又飽足！

我對於開飯的印象是在2018年高雄左營剛開幕時，那時還不是部落客，但很喜歡參加抽獎，竟然很幸運抽到開幕前的試吃場4人套餐，帶了家人一起去享用，除了得獎者以外，一旁都是拿著相機及補光燈的部落客，沒想到我後來也成為部落客一員XD那時吃到開飯就覺得好精緻好美味！經過了這麼多年，還是覺得很美味！

店家介紹

開飯川食堂應該算是全台最多連鎖的川菜料理，有單點也有套餐，推薦套餐超划算！趁著這次聯名有訂到位+當月壽星優惠，真的吃超滿足！！

開飯川食堂菜單

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餐點介紹

我們點的是雙人套餐$1420+一成服務費，有四菜、2飲料、2甜點，兩人白飯吃到飽，另加點小菜、湯品~

我很喜歡開飯川食堂充滿各種熊貓插圖在各個位置~碗盤也很可愛！

有蔓越莓冰醋可以無限喝～

白飯是收人頭費的，套餐就包含在裡面了，可無限續～重點我以為不能打包，竟然可以打包一碗！

▼ 爽脆醃蘿蔔 加購價 $59

開胃小菜原價$80，點套餐可用$59加點一份，蘿蔔切半薄片，用青紅辣椒、白醋砂糖調味，看到辣椒很多原以為很辣，結果基本上沒辣味，更多的是酸甜滋味！超級開胃！

▼ 流口水雞

我真的小看這道了！上面鋪滿芝麻醬及花生還有些許辣油點綴，以為很膩口，結果超級好吃超下飯！裡頭的雞肉超嫩~還帶有皮的一點彈牙感！辣油的辣真的是提香而已~我個人是覺得完全不辣！最下面的小黃瓜絲搭配醬吃好清爽！！！

▼ 豆干牛肉椒朋友

豆干切絲加上牛肉絲大火炒過，鹹香又充滿鍋氣！超級下飯！

▼ 熗鍋高麗菜

這應該是全部我唯一有感到辣感的一道菜，乾辣椒拌炒清脆的高麗菜，也是充滿鍋氣的一道！

▼ 鐵漢柔情

我記得一開始的名字應該是老皮嫩肉，跟外面的雞蛋豆腐不同，是他們開飯自己做的手工雞蛋豆腐！豆腐切一塊塊方形炸過，裡頭超嫩口！！！沾醬有點像蒜蓉醬油～也很不錯！

▼ 連鍋湯 加購價 $250

這個湯我也很推！用豬大骨熬八小時的湯底，再加入五花肉與白蘿蔔，清甜又濃醇～有夠好喝！

▼ 香橙蜜檸檬

柳橙蜂蜜檸檬這樣的搭配絕對安全牌！

▼ 熊貓哥愛呷仙草奶凍

仙草凍口感偏紮實，不是特別軟嫩的～淋上鮮奶油中規中矩，倒是熊貓圖案蠻可愛的

▼ 甜蜜蜜銀耳蓮子湯

冰冰涼涼的甜湯～銀耳是偏碎的，但比例上量不少，有幾顆蓮子與一顆大紅棗

▼ 麻辣奶油金絲蝦球 $320

這次的目的之一就是品嚐與鄭智善主廚聯名的這道！完美重現麻辣奶油蝦，酥脆金絲包裹著蝦球炸過，再沾上麻辣奶油醬，微辣超涮嘴！蝦球吃起來紮實～蝦肉比例還行，不過這個感覺不能吃多～感覺會膩！預約時每桌能夠預定兩份～給大家參考

▼ 鳥巢焦糖南瓜布丁 $130

鄭智善主廚在節目中除了麻辣奶油蝦很有名以外，就是拔絲這技巧在節目中特別吸睛！所以特別推出這道鳥巢焦糖南瓜布丁，將南瓜泥製做成布丁，在鋪上鬆綿紅豆，最後在鋪上晶脆糖絲，先來說口感，第一口我不是特別喜歡，單純南瓜布丁的感覺有點衝突～而且南瓜布丁也是偏紮實的～但是再搭糖絲一起入口就覺得越吃越合理～但我覺得整體偏甜，而且也是預定時限定兩份，給大家參考～

結語

整體來說，開飯川食堂完全沒有變～還是一樣很好吃！推出的聯名餐點，我覺得麻辣奶油金絲蝦球還不錯，南瓜布丁就比較見仁見智，整餐吃下來反而是流口水雞、鐵漢柔情最讓我印象深刻～真的太好吃了！另外跟大家說一下當月壽星優惠，要在用餐前24小時先註冊好會員才有當月壽星96折券，沒有這個優惠也有出示證件送炸銀絲捲的活動~不過我們後來吃太飽，銀絲捲直接外帶就沒拍照到~

店家資訊

【 開飯川食堂 台中大遠百店 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/KAIFUNTOGETHER

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/kaifun_tw/

▸ 地址｜台中市西屯區臺灣大道三段251號台中大遠百11樓

▸ 電話｜04-22585776

▸ 營業時間｜11:30-15:00，17:30-21:30。假日11:00-16:00，17:00-21:30

▸ 訂位連結｜ https://www.feastogether.com.tw/booking/Kaifun



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